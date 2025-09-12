News

Sondaj INSCOP legat de începutul de an şcolar. Costurile pentru rechizite și uniforme, principala dificultate a românilor

6 din 10 români consideră începutul de an școlar un moment important pentru societate. Tinerii sub 30 de ani şi bucureştenii sunt cei mai puţini interesaţi de eveniment.
Daniel Spătaru
12.09.2025 | 12:35
Sondaj INSCOP legat de inceputul de an scolar Costurile pentru rechizite si uniforme principala dificultate a romanilor
Sondaj INSCOP despre cum percep românii începutul de an şcolar Foto: Hepta

Începutul de an şcolar a fost marcat de scandaluri şi incertutudini, cu boicotarea ceremoniilor de deschidere şi proteste de stradă. A fost astfel umbrită emoţia proverbială a unui astfel de moment, în condiţiile în care educaţia rămâne o preocupare majoră la nivel național.

ADVERTISEMENT

Tinerii sub 30 de ani şi locuitorii Bucureştiului, majoritari între cei care nu pun preţ începutului de an şcolar

Pentru aproape 60% dintre români începutul de an școlar este un eveniment important pentru întreaga societate și, la polul opus, doar 9,8% consideră că momentul nu are o semnificație deosebită pentru ei, potrivit Barometrului Informat.ro – INSCOP Research – Cum percep românii educația la începutul anului școlar. Între aceste două opinii există cei care consideră că evenimentul este relevant doar pentru elevi și profesori (16,2%) și cei care cred că prima zi de școală are doar o semnificație mai mult simbolică (9,6%).

Sondajul mai arată că dintre cei care pun mare preţ pe începutul de an şcolar majoritari sunt locuitorii din urbanul mic şi angajaţii la stat. În schimb, în rândul celor care consideră evenimentul relevant doar pentru elevi şi profesori majoritari sunt cei cu studii superioare şi angajaţii din mediul privat.

ADVERTISEMENT

Este interesant că între cei care nu dau nicio importanţă evenimentului domină tinerii sub 30 de ani şi locuitorii Bucureştiului, în timp ce între cei care consideră începutul de an şcolar un moment mai mult simbolic se remarcă alegătorii USR, locuitorii din urbanul mare şi, de asemenea, tinerii sub 30 de ani.

sondaj inscop începutul de an şcolar
Sondaj INSCOP legat de începutul de an şcolar
Foto: INSCOP

 

 

Costurile ridicate pentru uniforme şi rechizite, principala dificultate pentru 40,4% dintre români

„Majoritatea românilor (59,3%) consideră începutul anului școlar un moment important pentru întreaga societate, ceea ce arată că educația rămâne o preocupare centrală la nivel național. Principala dificultate percepută la început de an școlar este cea financiară – 40,4% dintre români semnalează costurile ridicate pentru rechizite și uniforme, ceea ce sugerează o presiune economică directă asupra familiilor.

ADVERTISEMENT
Biserică ridicată ilegal în zonă protejată, de familia lui Gigi Becali. Deputatul nu...
Digi24.ro
Biserică ridicată ilegal în zonă protejată, de familia lui Gigi Becali. Deputatul nu dă înapoi: „Pe terenul meu, fac ce vreau”

Alte probleme menționate frecvent sunt nivelul de pregătire al cadrelor didactice (21,5%), reclamant cu o intensitate semnificativ mai mare de tinerii de 18-29 de ani, grupul social cu cel mai recent contact direct cu școala și care sunt nemulțumiți în proporție de 35% de pregătirea profesorilor. Alți 21% de respondenți din totalul populației sunt nemulțumiți de lipsa infrastructurii școlare adecvate, semnalând deficiențe structurale care afectează calitatea educației pe termen lung”, remarcă Remus Ştefureac, directorul INSCOP Research.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"E dezgustător!" / "Mă bucur că a vorbit". Adevărul despre viața personală a lui Carlos Alcaraz a ieșit la iveală

Sondajul mai relevă că îngrijoraţi cel mai tare de costurile ridicate pentru rechizite și uniforme sunt în mod deosebit votanții PSD și AUR, femeile și persoanele cu educație primară, în timp ce votanții USR și persoanele peste 60 de ani, cele cu studii superioare, locuitorii din București şi din urbanul mare sunt preocupaţi în special de nivelul de pregătire al cadrelor didactice.

Vicepreședintele AUR, care îl amenință pe Nicușor Dan cu suspendarea, a fost amendat...
Fanatik
Vicepreședintele AUR, care îl amenință pe Nicușor Dan cu suspendarea, a fost amendat drastic de Poliție. Adrian Axinia nu și-a recunoscut fapta
Victor Becali, dezvăluiri cutremurătoare din perioada de puşcărie: “Au fost mulţi care au...
Fanatik
Victor Becali, dezvăluiri cutremurătoare din perioada de puşcărie: “Au fost mulţi care au încercat să se sinucidă!”
Cine este administratorul de la ROMAERO demis de ministrul Radu Miruță. Lista veniturilor...
Fanatik
Cine este administratorul de la ROMAERO demis de ministrul Radu Miruță. Lista veniturilor încasate de la alte companii de stat. De unde lua, de fapt, cei mai mulți bani
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
'Out!' La negocierile cu FRF, Gică Hagi ar fi cerut plecarea unui personaj...
iamsport.ro
'Out!' La negocierile cu FRF, Gică Hagi ar fi cerut plecarea unui personaj important: 'Știi ce cred?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!