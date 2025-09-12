Sondaj INSCOP legat de începutul de an şcolar. Costurile pentru rechizite și uniforme, principala dificultate a românilor

Începutul de an şcolar a fost marcat de scandaluri şi incertutudini, cu boicotarea ceremoniilor de deschidere şi proteste de stradă. A fost astfel umbrită emoţia proverbială a unui astfel de moment, în condiţiile în care educaţia rămâne o preocupare majoră la nivel național.

ADVERTISEMENT

Tinerii sub 30 de ani şi locuitorii Bucureştiului, majoritari între cei care nu pun preţ începutului de an şcolar

Pentru aproape 60% dintre români începutul de an școlar este un eveniment important pentru întreaga societate și, la polul opus, doar 9,8% consideră că momentul nu are o semnificație deosebită pentru ei, potrivit – Cum percep românii educația la începutul anului școlar. Între aceste două opinii există cei care consideră că evenimentul este relevant doar pentru elevi și profesori (16,2%) și cei care cred că prima zi de școală are doar o semnificație mai mult simbolică (9,6%).

că dintre cei care pun mare preţ pe începutul de an şcolar majoritari sunt locuitorii din urbanul mic şi angajaţii la stat. În schimb, în rândul celor care consideră evenimentul relevant doar pentru elevi şi profesori majoritari sunt cei cu studii superioare şi angajaţii din mediul privat.

ADVERTISEMENT

Este interesant că între cei care nu dau nicio importanţă evenimentului domină tinerii sub 30 de ani şi locuitorii Bucureştiului, în timp ce între cei care consideră începutul de an şcolar un moment mai mult simbolic se remarcă alegătorii USR, locuitorii din urbanul mare şi, de asemenea, tinerii sub 30 de ani.

Costurile ridicate pentru uniforme şi rechizite, principala dificultate pentru 40,4% dintre români

„Majoritatea românilor (59,3%) consideră începutul anului școlar un moment important pentru întreaga societate, ceea ce arată că educația rămâne o preocupare centrală la nivel național. Principala dificultate percepută la început de an școlar este cea financiară – 40,4% dintre români semnalează costurile ridicate pentru rechizite și uniforme, ceea ce sugerează o presiune economică directă asupra familiilor.

ADVERTISEMENT

Alte probleme menționate frecvent sunt nivelul de pregătire al cadrelor didactice (21,5%), reclamant cu o intensitate semnificativ mai mare de tinerii de 18-29 de ani, grupul social cu cel mai recent contact direct cu școala și care sunt nemulțumiți în proporție de 35% de pregătirea profesorilor. Alți 21% de respondenți din totalul populației sunt nemulțumiți de lipsa infrastructurii școlare adecvate, semnalând deficiențe structurale care afectează calitatea educației pe termen lung”, remarcă Remus Ştefureac, directorul INSCOP Research.

ADVERTISEMENT

că îngrijoraţi cel mai tare de costurile ridicate pentru rechizite și uniforme sunt în mod deosebit votanții PSD și AUR, femeile și persoanele cu educație primară, în timp ce votanții USR și persoanele peste 60 de ani, cele cu studii superioare, locuitorii din București şi din urbanul mare sunt preocupaţi în special de nivelul de pregătire al cadrelor didactice.