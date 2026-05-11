Sondaj INSCOP: Maia Sandu, mai apropiată de Rusia sau de România? Ce spun votanții PSD, PNL, USR și AUR despre modul său de guvernare

Un sondaj INSCOP Research arată părerea românilor despre activitatea președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu. Este mai apropiată de Rusia sau de România? Șeful INSCOP, Remus Ștefureac, susține că aceasta are o imagine publică pozitivă. Ce opinii au votanții PSD, PNL, USR și AUR.

Maia Sandu este mai apropiată de Rusia sau de România?

Barometrul Informat.ro – INSCOP Research arată că majoritatea românilor (71.3%) spun că afirmația „Maia Sandu este mai apropiată de România decât de Rusia” corespunde cel mai bine opiniei lor. La polul opus, 14,3% dintre respondenți susțin că „Maia Sandu este mai apropiată de Rusia decât de România”. 14.3% nu știu sau nu răspund.

Cei care consideră că președintele Republicii Moldova este mai apropiată de România decât de Rusia, într-un procent mai ridicat decât media, sunt votanții PNL și USR, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație superioară și locuitorii din urbanul mic. Cei care cred că Maia Sandu are o relație buna mai degrabă cu Rusia sunt votanții AUR, persoanele între 30 și 44 de ani și cei cu educație primară.

Astfel, 57,5% dintre români cred că Maia Sandu contribuie în foarte mare măsură sau în destul de mare măsură la apropierea . Privind în detaliu, 21% dintre participanții la sondaj consideră că Maia Sandu contribuie în foarte mare măsură, iar 36.5% în destul de mare măsură. 15.1% apreciază că Maia Sandu contribuie la apropierea dintre cele două țări în destul de mică măsură, iar 18.2% în foarte mică măsură sau deloc.

Cei care cred că liderul Moldovei contribuie în mare măsură la într-un procent mai ridicat decât media sunt votanții PSD, PNL și USR, persoanele între 30 și 44 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mare. Pe de altă parte, votanții AUR, persoanele între 45 și 59 de ani și cei cu educație primară cred într-o proporție mai mare decât restul populației că Maia Sandu contribuie în mică măsură/deloc la apropierea dintre cele două țări vecine.

Ce părere au românii de activitatea Maiei Sandu

Sondajul INSCOP Research mai arată că peste jumătate dintre români (68,8%) au o părere foarte bună sau oarecum bună despre activitatea Maiei Sandu în calitate de președinte al Republicii Moldova. Privind în detaliu, 28.9% dintre respondenți au o părere foarte bună, iar 39.9% au o părere oarecum bună. 8.1% au o părere oarecum proastă, iar 11.5% foarte proastă.

Cei care au o părere bună sunt votanții PSD, PNL și USR, persoanele cu educație superioară și locuitorii din urbanul mic. Cei care au o părere proastă sunt, majoritari, votanții AUR și persoanele cu educație primară. În acest context, Remus Ștefureac susține că Maia Sandu are o părere pozitivă datorită direcției sale pro-occidentale.

„Datele indică faptul că Maia Sandu are în România o imagine publică pozitivă, construită în principal pe asocierea sa cu direcția pro-europeană și cu apropierea de București. Percepția foarte clară că Maia Sandu este apropiată de România și nu de Rusia arată că imaginea președintei Republicii Moldova devine, în ochii unei majorități solide a românilor, sinonimă cu ideea de desprindere de influența rusă și de ancorare definitivă în spațiul european și occidental.

Diferențele dintre electoratele politice și categoriile sociale arată însă că percepția asupra Maiei Sandu este, parțial, și un indicator al polarizării interne din România. Segmentele mai pro-europene și urbane o susțin covârșitor, în timp ce electoratul AUR este semnificativ mai rezervat pe fondul narațiunilor ostile promovate de liderii formațiunii. Astfel, evaluarea Maiei Sandu funcționează ca un turnesol al modului în care diverse segmente din societatea românească se raportează la Occident, Rusia și direcția strategică a regiunii”, a declarat Ștefureac.