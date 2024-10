Sondaj INSCOP. Nicolae Ciucă, ușor de învins. Cu ce scor l-ar întrece Marcel Ciolacu în turul doi al prezidențialelor

Cercetarea, realizată la comanda Libertatea, estimează o prezență la vot, pentru turul întâi al alegerilor prezidențiale, de 58,6% dintre respondenți. Aceștia sunt cei care au și opțiune clară în ceea ce privește candidatul căruia îi vor acorda votul.

Sondaj INSCOP. Nicolae Ciucă, ușor de învins

Dintre aceștia, 25.8% , 20.4% pentru George Simion (AUR), 19.1% pentru Mircea Geoană (independent), 14% pentru Elena Lasconi (USR), 7.8% pentru Nicolae Ciucă (PNL).

Candidatul independent Cristian Diaconescu ar fi votat de 4.4%, pentru Kelemen Hunor (UDMR) ar opta 3.9%, pentru Ludovic Orban (PMP și FD) ar vota 2.2%, iar pentru Cristian Terheș (PNCR) – 1.5%. Ana Birchall (independent) ar obține 0.3%. Dintre respondenții menționați anterior, 0.5% spun că ar vota alt candidat.

”Preferințele românilor pentru alegerile prezidențiale sunt foarte volatile pe fondul campaniei electorale intense și a invalidării candidaturii Dianei Șoșoacă de către Curtea Constituțională.

Cursa prezidențială surprinde un tablou cu totul nou în politica românească. Pentru prima dată în istoria confruntărilor prezidențiale, niciun candidat nu depășește pragul de 25%, ceea ce creează premisele unei competiții foarte strânse, cu rezultat incert.

Marcel Ciolacu se află pe primul loc cu un scor de 24-25%, urmat la o distanță de 3-4 procente de George Simion cu 20-21% (avantajat de invalidarea candidaturii Dianei Șoșoacă prin preluarea a unei părți din electoratul acesteia – aproximativ 40%).

George Simion este urmat, la o distanță de 2 procente de Mircea Geoană (18-19 %), iar la 3-4 procente în spate se situează Elena Lasconi (14-15%)”, a explicat directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac.

Cu ce scor l-ar întrece Marcel Ciolacu în turul doi al prezidențialelor

a potențialelor dueluri din cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale, pornind de la premisa că Marcel Ciolacu este cel mai sigur de calificarea în finala competiției pentru Cotroceni.

Astfel, cercetarea a arătat că cel mai comod adversar pentru Marcel Ciolacu în turul doi este Nicolae Ciucă, cu un scor de 63,1% la 36,9%. Liderul PSD ar câștiga și confruntarea cu George Simion, cu un scor de 56% la 44%, dar și pe cea cu Elena Lasconi, cu 53% la 47%.

un singur scenariu în care actualul premier ar pierde prezidențialele și anume un tur doi contra lui Mircea Geoană. Lupta dintre cei doi s-ar solda cu un rezultat de 55,6% pentru Geoană și 44,4% pentru Marcel Ciolacu.

”La acest moment, fără a fi o certitudine, cel mai sigur de calificarea în finala prezidențială pare a fi Marcel Ciolacu. Al doilea loc în finala prezidențială pare disputat de George Simion și Mircea Geoană, dar nu o putem exclude nici pe Elena Lasconi.

În ceea ce privește estimările pentru turul doi, Marcel Ciolacu ar pierde o finală cu Mircea Geoană, dar ar câștiga finale cu George Simion (56% vs. 44%), Elena Lasconi (53% vs. 47%) și Nicolae Ciucă (63% vs. 37%).

Pe fondul volatilității fără precedent a opiniilor populației, estimările intenției de vot pentru alegerile prezidențiale se pot modifica substanțial în funcție de dinamica electorală, evenimente neprevăzute și rezultatele efective din turul 1 și de la alegerile parlamentare care vor influența deznodământul final din turul 2”, a mai precizat Remus Ștefureac.

Sondajul de opinie a fost realizat în perioada 11-18 octombrie 2024 pe un eșantion reprezentativ de 1.106 de persoane. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.