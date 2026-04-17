Sondaj INSCOP: Pe cine vor românii ca antrenor la națională. Jumătate dintre ei cred în calificarea la Campionatul European din 2028

Un sondaj INSCOP Research arată că românii îl simpatizează și au o părere bună cu privire la numirea lui Gheorghe Hagi în funcția de selecționer al echipei naționale de fotbal a României. De asemenea, aproape jumătate dintre respondenți se arată optimiști și spun că ne vom califica la Campionatul European din 2028.

Pe cine vor românii ca antrenor la echipa națioanlă

Barometrul Informat.ro – INSCOP Research arată că românii sunt de acord cu numirea lui Gheorhe Hagi în funcția de selecționer al echipei naționale de fotbal a României. 71.85% dintre iubitorii sportului care au fost interveivați susțin că au o părere bună sau foarte bună la acest capitol (40.7% dintre români au o părere foarte bună, iar 31.% au o părere destul de bună). Pritnre ei se află, în proporția cea mai mare, votanții PSD și PNL, bărbații, persoanele între 45 și 59 de ani, locuitorii din București și din mediul rural și angajații din sectorul public.

Pe de altă parte, 4.3% dintre români au o părere foarte proastă sau destul de proastă despre această numire (2.7% o părere destul de proastă, iar 1.6% o părere foarte proastă), iar 23.4% dintre români nu au nicio părere despre acest subiect. 0,5% au ales să nu răspundă. Printre ei se află, în cea mai mare măsură, votanții USR, femeile, tinerii sub 30 de ani și locuitorii din urbanul mare.

Jumătate dintre români cred că ne-am putea califica la Campionatul European din 2028

În același timp, românii sunt foarte optimiști în ceea ce privește Campionatul European din 2028. 49.9% dintre respondenți cred că echipa națională de fotbal se va califica. 14.5% dintre ei au răspuns „cu siguranță da”, iar 35.4% ”probabil da”. Printre ei, într-o pondere mai mare, se află votanții PSD și AUR, persoanele cu educație primară.

Cu toate acestea, 30.6% dintre participanții la sondaj nu cred că se va califica la Campionatul European din 2028. 15.2% au răspuns ”probabil nu”, iar 15.4% ”cu siguranță nu”. Într-o proporție mai mare vorbim despre votanții USR, bărbații, persoanele între 45 și 59 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mare și angajații din sectorul public.

În acest context, șeful INSCOP Research, Remus Ștefureac, a afirmat, pe baza studiului, că în ochii iubitorilor de fotbal, este o personalitate emblematică. Chiar dacă există optimism cu privire la calificare în 2028, oamenii se arată prudenți în raport cu așteptările față de performanța sportivă.

„Numirea lui Gheorghe Hagi generează un consens social larg, mai rar întâlnit în spațiul public românesc. Este o percepție bazată pe capitalul său simbolic și pe statutul de personalitate emblematică a fotbalului românesc. Există o diferențiere clară a opiniilor între segmentele mai apropiate cultural de fotbal și cele mai distante, ceea ce arată că interesul și implicarea față de

acest domeniu sunt distribuite inegal socio-demografic. Entuziasmul față de numirea lui Gheorghe Hagi în poziția de selecționer nu se traduce integral în încredere privind performanța viitoare a echipei naționale, sugerând o separare între susținerea simbolică a liderului și evaluarea realistă a rezultatelor. Deși se conturează o majoritate care crede că echipa națională se va califica la Campionatul European de Fotbal din 2028, ea rămâne fragilă, publicul fiind prudent în raport cu așteptările față de performanța sportivă”, a declarat Remus Stefureac.