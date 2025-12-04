News

Sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Luptă strânsă între doi candidați cu trei zile înainte de alegeri

Cel mai recent sondaj realizat de INSCOP arată că bătălia pentru Primăria Capitalei se menține strânsă. Cine sunt candidații aflați în topul preferințelor
Ana-Maria Tomescu
04.12.2025 | 13:05
Sondaj INSCOP pentru Primaria Capitalei Lupta stransa intre doi candidati cu trei zile inainte de alegeri
Sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. colaj Fanatik/ Foto hepta
Cel mai recent sondaj realizat de INSCOP Research pentru Primăria Capitalei, la comanda Informat.ro, arată o nouă schimbare în clasament, dar și o luptă strânsă între candidați. Datele vin cu doar trei zile înainte de alegerile locale parțiale organizate pe 7 decembrie 2025.

Ce arată cel mai recent sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei

Potrivit directorului INSCOP, Remus Ștefureac, ponderea bucureștenilor nehotărâți a urcat în două săptămâni de la 10% la aproape 16%. Totuși, cele mai recente date arată că nivelul depășește participarea alegătorilor la localele din iunie, când s-au prezentat la urne 41% dintre cetățenii Capitalei.

Sondajul INSCOP arată că 52,6% din totalul alegătorilor spun că vor merge cu siguranță la vot și au deja o opțiune, față de acum două săptămâni, când 62,9% declarau acest lucru.

„Competiția electorală din București este intensă, iar gradul de incertitudine cu privire la deznodământul final al alegerilor rămâne ridicat pe fondul creșterii, în ultimele două săptămâni, a ponderii votanților nehotărâți de la 10% la aproape 16%. Acest lucru poate indica fie alegători care se vor hotărî în ultimul moment cu cine să voteze, fie alegători care acum se declară nehotărâți, dar în final, nu se vor prezenta la urne, așa cum s-a mai întâmplat la alte alegeri precedente.

În ceea ce privește prezența, cei care declară că merg sigur la vot și au o opțiune concretă reprezintă în acest moment 52.6% din totalul alegătorilor, cu 10 procente mai puțin decât în urmă cu două săptămâni (62.9%), dar semnificativ peste nivelul de prezență de la alegerile locale din 9 iunie 2024, când au venit la urne 41% dintre bucureșteni”, a transmis Remus Ștefureac, director INSCOP.

Cursă tot mai strânsă între Daniel Băluță și Ciprian Ciucu

În rândul celor care și-au exprimat o opțiune de vot, adică 71,2%, Daniel Băluță, este preferat de 28,2%. Candidatul PSD este urmat de Ciprian Ciucu (PNL) cu 27,1% și Anca Alexandrescu (susținută de AUR și PNȚCD) cu 21%. Cătălin Drulă (USR) se află pe locul patru, cu 11,1%. Ana Ciceală (SENS) ar fi votată de 6,9% dintre alegători, potrivit sondajului INSCOP.

Situația se schimbă dacă analizăm doar alegătorii celor care merg sigur la urne (52,6% din eșantion). În acest caz, primul loc ar fi ocupat de Ciprian Ciucu (28,9%), urmat de Daniel Băluță (27,4%) și Anca Alexandrescu (21,2%).

Cătălin Drulă ar fi votat de 10,9% dintre alegători, iar Ana Ciceală de 8,3%. Sondajul a fost realizat în perioada 2-3 decembrie 2025 prin interviuri telefonice. Eșantionul a inclus 1.200 de respondenți din București, iar marja de eroare este de ± 2.8 %, la un grad de încredere de 95%.

Ana-Maria Tomescu este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presa online în urmă cu 7 ani și a lucrat pentru publicațiile sursata.ro și anchetaonline.ro.
