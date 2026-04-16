Sondaj INSCOP: Peste jumătate dintre români cred că războiul din Iran îi afectează economic. 56% spun că efectele se vor resimți mult timp de acum încolo

ADVERTISEMENT

Un sondaj realizat de INSCOP Research dezvăluie faptul că mai mult de jumătate dintre români consideră că războiul din Iran îi afectează. 56,1% spun că efectele economice din urma acestui conflict vor persista pentru o perioadă lungă de timp. De asemenea, o parte dintre respondenți cred că Statele Unite și Israel vor avea succes în operațiunea militară împotriva Iranului.

Războiul din Iran vine cu efecte economice pentru români

Conform barometrului Informat.ro – INSCOP Research, realizat în perioada 1-7 aprilie 2026, arată că 16.6% dintre participanții la sondaj consideră că războiul din Iran va dura o lună sau mai puțin. În același timp, 11% estimează o durată de 2-3 luni, 11.1% spun între 3 și 6 luni, 9.2% sunt de părere că va dura între 6 și 12 luni, iar 28.1% sunt de părere că acesta va depăși 1 an. Cred într-o proporție mai ridicată decât restul populației că războiul din Iran va dura peste un an persoanele între 30 și 44 de ani, locuitorii din București și angajații din sectorul privat.

ADVERTISEMENT

Așadar, 56,1% dintre respondenți sunt de părere că ale , precum creșterea prețurilor la combustibili, se vor resimți pentru o perioadă îndelungată de timp. În același timp, 30,9% cred că efectele vor dispărea, dar treptat, iar 7,2% dintre respondenți consideră că vor dispărea rapid odată cu încheierea conflictului.

„Cred că efectele economice ale războiului din Iran vor dispărea rapid odată cu încheierea conflictului într-un procent mai mare decât media: persoanele între 30 și 44 de ani, cei cu educație primară. Votanții PNL și USR, femeile, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mare, angajații din sectorul public consideră într-o proporție mai mare decât restul populației că efectele economice ale războiului vor dispărea, dar treptat. Sunt de părere că efectele economice ale războiului vor persista o perioadă îndelungată într-un procent mai ridicat decât media: votanții PSD, bărbații, angajații din sectorul privat”, se arată în sondajul INSCOP Research.

ADVERTISEMENT

Cine ar putea reuși să pună capăt războiului

46,7% dintre respondenți cred că Statele Unite și Israel vor avea succes în operațiunea militară împotriva Iranului. Într-o proporție mai mică, 35,4%, sunt de părere contrarie. 17,8% nu știu sau nu răspund. Cred că operațiunea militară va fi un succes votanții PNL, bărbații, tinerii sub 30 de ani și persoanele cu educație primară. Votanții USR, persoanele între 45 și 59 de ani, cei cu educație superioară și locuitorii din București cred într-o proporție mai mare decât restul populației că Statele Unite ale Americii și Israel nu vor avea succes în operațiunea militară împotriva Iranului.

ADVERTISEMENT

„Datele Barometrului Informat.ro – INSCOP arată că românii combină un realism difuz indicat prin faptul că majoritatea se așteaptă la un conflict mai lung în Orientul Mijlociu, cu o anxietate economică persistentă. Acest lucru sugerează că legitimitatea politicilor externe va depinde tot mai mult de costurile economice resimțite intern. De asemenea, datele dezvăluie un clivaj între publicul urban-educat, mai informat și mai sceptic față de eficiența intervențiilor militare occidentale și publicul mai dezangajat, cu nivel ridicat de incertitudine.

ADVERTISEMENT

Ponderea celor care cred într-un succes al operațiunilor SUA-Israel este mai mare decât ponderea scepticilor, dar nivelul de încredere este fragil. Se observă o erodare a optimismului strategic, chiar în interiorul segmentelor clar pro-occidentale. În paralel, percepțiile geopolitice încep să se alinieze partizan, ceea ce poate duce la o ancorare excesivă a politicii externe în dispute și preferințe partizane/ideologice interne. Este un fenomen care riscă să provoace unele dificultăți de coerență strategică pe termen lung, fără precedent în România în ultimele 3 decenii”, a declarat Remus Ștefureac, șeful INSCOP Research.