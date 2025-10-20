Sondaj INSCOP. Peste jumătate dintre români cred în noroc, vise prevestitoare și conspirații. Votanții PSD și AUR spun că România este controlată de puteri externe

ADVERTISEMENT

Sondajul INSCOP, „România între Magie și Ezoterie”, arată că românii tind să creadă tot mai mult în noroc, vise prevestitoare și conspirații. Mai mult de jumătate dintre aceștia se ghidează, în anumite situații din viață, după „semnele” pe care le primesc. Majoritatea celor care cred în magie și ezoterie sunt votanții PSD și AUR.

Românii cred în noroc

Potrivit sondajului, realizat în perioada 6-10 octombrie 2025 prin intermediul chestionarelor, arată că 75,3% dintre români cred că norocul este important în viață. Majoritatea dintre aceștia sunt votanții AUR, bărbații, persoanele cu educație primară și locuitorii din mediul rural. În acest context, 69,3% sunt de părere că norocul nu poate fi schimbat, însă 24,2% spun, totuși, că da, arată

„Visele pot prevesti evenimente reale”

În același timp, 56% dintre respondenți consideră că ceea ce visează noaptea se poate adeveri în viața reală. Aici, majoritari sunt votanții AUR, tinerii sub 30 de ani și persoanele cu educație primară. 39,9%, în special votanții PNL, USR și persoanele cu educație superioară, nu sunt de acord cu asta, conform sondajului.

Votanții PSD și AUR spun că România este controlată de puteri externe

La capitolul „conspirații”, 61,4% dintre cei intervievați cred că „România este o țară unde puteri externe controlează în secret deciziile importante”. Sunt de acord cu această afirmație votanții PSD și AUR. La polul opus, 30,6% nu sunt de acord cu acest lucru, în special votanții PNL și USR, dar și tinerii sub 30 de ani, persoanele cu studii superioare și locuitorii din București și urbanul mare, arată sondajul INSCOP.

De asemenea, 55,6% cred că tehnologiile moderne, de tip 5G și , sunt folosite pentru a controla populația. Aici se încadrează tot votanții PSD și AUR, dar și persoanele peste 60 de ani. 37,9% nu cred în aceste conspirații, ei fiind majoritari votanți USR.

Românii cred și în faptul că există grupuri de putere secrete care provoacă pandemii și crize economice. 58,4% dintre respondenți (votanții AUR, persoanele cu educație primară și locuitorii din mediul rural) sunt de acord cu acest lucru, în timp ce 34,1% (votanții PSD și USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație superioară și locuitorii din Capitală) nu cred într-o astfel de conspitație, arată sondajul INSCOP.

Într-o proporție destul de mare, 40,1%, românii sunt de acord cu afirmația „ sunt folosite pentru a controla populația”. Aici se încadrează tot votanții AUR, persoanele de peste 60 de ani și cei cu educație primară. La polul opus, 53,5% nu sunt de acord (votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mare).

Cât de superstițioși sunt românii

Doar 15,8% dintre românii intervievați cred că, dacă o pisică neagră le va tăia calea, le va aduce ghinion. 3,7% cred că dacă trec pe sub o scară, asta le va aduce ghinion, iar 22,3% consideră că lucrurile nu vor merge bine în viață dacă se întorc din drum. Despre zilele de marți și vineri, care pică în data de 13, doar 13% cred că le aduce ghinion.

În același timp, 42,6% dintre participanții la chestionar cred că există energii invizibile, precum aura, chakre și bioenergie, care influențează sănătatea. Sunt de acord cu acest aspect votanții AUR, persoanele între 45 și 59 de ani, locuitorii din București.

Cât despre existența anumitor locații din România care sunt „încărcate energetic”, 51,4% cred în ele. Aici se încadrează locurile din Munții Bucegi sau Sarmisegetusa, care „emană energii speciale”. Cu acest aspect sunt de acord tinerii votanți AUR, cu vârste sub 30 de ani.

Concluziile șefului INSCOP

Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research, susține că rezultatele sondajului „indică o legătură clară între nivelul educațional și gradul de deschidere spre gândirea științifică”. El afirmă că românii cu un nivel de educație mai scăzut sunt mai predispuși să accepte explicații spirituale sau conspiraționiste.

„O explicație a aderenței la superstiții și credințe oculte ar putea fi legată de o strategie compensatorie a unor segmente largi din populație în fața insecurității socio-economice. În lipsa unor repere instituționale stabile, indivizii recurg la explicații metafizice pentru a da sens evenimentelor imprevizibile și pentru a restaura sentimentul de predictibilitate și ordine. Din păcate, în cursul acestui proces, părți mari din populație devin vulnerabil în fața celor mai absurde conspirații, unele extrem de periculoase, de exemplu, pentru sănătatea publică.

Manifestările a acestor credințe în formule individuale sau comunitare sunt fenomene firești, cu istorie lungă, pe care le regăsim în orice societate. Totuși, manipularea deliberată a acestui univers mistic și ocult, răspândit în toate straturile sociale, în scopuri politice, de influență sau pentru câștig financiar rapid, de către veritabili profesioniști ai exploatării aproapelui, reprezintă un fenomen toxic care erodează grav coeziunea socială și afectează capacitatea colectivă de discernământ”, a afirmat Remus Ștefureac.