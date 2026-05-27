Sondaj INSCOP: peste jumătate dintre români vor schimbarea clasei politice. Cetățenii vor să fie protejați chiar dacă statul se îngroapă în datorii

ADVERTISEMENT

România are nevoie de o schimbare a clasei politice, afirmă peste jumătate dintre români. De asemenea, aproape 50% dintre respondenți consideră că statul trebuie să protejeze populația chiar și cu riscul de a nu ne mai putea plăti datoriile. Majoritatea susțin că țara noastră are nevoie de stabilitate și nu de conflicte politice. Unde se situează votanții PSD, PNL, USR și AUR.

Românii vor schimbarea clasei politice

Barometrul Informat.ro – INSCOP Research arată că peste jumătate dintre români chestionați (68.7%) sunt de acord cu afirmația „Este momentul unei schimbări complete a clasei politice”. În același timp, 15.8% sunt oarecum de acord cu afirmația, 5.9% oarecum împotrivă, iar 6.3% sunt total împotrivă. 3.2% nu știu sau nu răspund.

ADVERTISEMENT

De asemenea, 87.8% dintre respondenți sunt total de acord cu afirmația „România are nevoie de stabilitate, nu de conflicte politice”, în timp ce 7.5% sunt oarecum de acord. 1.3% sunt oarecum împotriva acestei afirmații, iar 2% sunt total împotrivă. Ponderea non-răspunsurilor este de 1.3%.

Statul trebuie să protejeze cetățenii chiar dacă se îngroapă în datorii

Între timp, 46.9% dintre respondenți sunt total de acord cu afirmația „Statul trebuie să protejeze populația chiar și cu riscul de a nu ne mai putea plăti datoriile”, în timp ce 23.1% sunt oarecum de acord. Printre ei, într-o proporție mai mare, se regăsesc votanții AUR, persoanele cu educație primară și locuitorii din mediul rural.

ADVERTISEMENT

Referitor la această afirmație, 9.6% sunt oarecum împotrivă, iar 15.8% sunt total împotrivă. 4.6% nu știu sau nu răspund. Cei care nu sunt de acord sunt votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, cei cu educație superioară și locuitorii din București.

ADVERTISEMENT

Mai mult decât atât, sondajul INSCOP mai arată că 45.6% dintre cei intervievați sunt total de acord, iar 21% sunt oarecum de acord cu faptul că chiar dacă sunt nepopulare. Aceștia sunt votanții PNL și USR, cei cu educație superioară, locuitorii din București și angajații din sectorul public. La polul opus, 6.8% sunt oarecum împotrivă și 19.9% total împotrivă.

ADVERTISEMENT

Românii nu l-ar demite pe Nicușor Dan

Într-un sondaj anterior, a reieșit faptul că peste jumătate dintre români (50,7%) dacă duminica viitoare s-ar fi organizat un referendum în acest sens. În același timp, 44% dintre respondenți spun ca ar vota pentru căderea șefului statului.

Potrivit sondajului, în contextul în care îi excludem pe cei 5,4% dintre respondenți care nu știu sau nu răspund la această întrebare, rezultă că 53,1% dintre români ar vota împotriva demiterii președintelui, în timp ce 46,9% ar vota pentru demitere în cazul organizării unui referendum.

ADVERTISEMENT

„Demiterea președintelui Nicușor Dan printr-un eventual referendum nu are susținere în societatea românească, nici măcar în urma aplicării unei întrebări care testează o situație ipotetică. Proximitatea față de momentul electoral din 2025 și riscurile sistemice percepute de majoritatea alegătorilor, în contextul electoral tensionat din 2024-2025, alimentează ostilitatea publicului față de un referendum de demitere a președintelui, care nu ar face decât să amplifice incertitudinile politice deja uriașe și costisitoare din punct de vedere economic și social.

Altfel spus, în pofida polarizărilor politice contextuale, perspectiva unui moment de ruptură de o asemenea amploare strânge rândurile și determină revenirea populației la granițele bazinelor electorale configurate în turul doi al alegerilor prezidențiale”, a declarat șeful INSCOP, Remus Ștefureac.