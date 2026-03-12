Sondaj INSCOP: România, între UE și SUA. Spre cine ar trebui să înclinăm mai mult și cum a fost văzută participarea lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace

ADVERTISEMENT

INSCOP Research dezvăluie opiniile românilor cu privire la ce ar trebui să facă țara noastră în contextul tensiunilor dintre Uniunea Europeană și administrația americană condusă de Donald Trump. Astfel, respondenții sondajului susțin că ar trebui să existe un echilibru. Ce spun ei despre participarea președintelui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace. Li s-a părut sau nu o idee bună?

Cum ar trebui să se poziționeze România între UE și SUA

Conform barometrului Informat.ro – INSCOP Research, jumătate dintre români consideră că, în contextul tensiunilor dintre Uniunea Europeană și administrația americană condusă de Donald Trump, România ar trebui să mențină un echilibru între blocul comunitar și Statele Unite (50,4%). În același timp, 22,7% cred că țara noastră ar trebui să se alinieze mai mult poziției UE, iar 22,1% cred că România ar trebui să întărească relația cu SUA.

Cei care cred că ar trebui menținut acest echilibru sunt votanții PSD și PNL, femeile, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din urbanul mic și angajații din sectorul public. Sunt de părere că România ar trebui să se alinieze mai mult poziției UE în special votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație superioară, locuitorii din București. În același timp, cei care înclină mai mult spre SUA sunt votanții AUR, bărbații, persoanele cu educație primară, locuitorii din mediul rural.

„Opinia publică pare să privilegieze o strategie de echilibru în politica externă, ceea ce indică o cultură strategică pragmatică: românii nu percep relația cu UE și cea cu SUA ca fiind alternative exclusive, ci ca piloni complementari ai securității și prosperității țării. Această preferință sugerează o orientare structurală pro-occidentală, dar în același timp o sensibilitate față de riscurile polarizării geopolitice, ceea ce împinge opinia publică spre soluții de echilibru în defavorarea unor alinieri rigide. Este o reflecție a unei maturități profunde, ancorată în istoria și geografia specifice României”, a declarat șeful INSCOP, Remus Ștefureac.

Cum a fost văzută participarea lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace

Potrivit sondajului INSCOP Research, 57,8% dintre cei chestionați consideră că decizia președintelui României, Nicușor Dan, de a participa la Washington la prima reuniune a , a fost mai degrabă o decizie bună. Pe de altă parte, 32,7% dintre români spun că decizia a fost mai degrabă una proastă.

Cei care au considerat că mișcarea președintelui Nicușor Dan a fost una buna au fost, în special, votanții PSD, PNL și USR, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din Capitală. De cealaltă baricadă au fost votanții AUR, persoanele între 45 și 59 de ani, cei cu educație primară, locuitorii din mediul rural și angajații din sectorul privat.

„În ceea ce privește evaluarea participării președintelui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace inițiat de președintele SUA, Donald Trump, majoritatea societății legitimează decizia șefului statului percepută ca servind interesului strategic al țării. În ansamblu, datele reflectă o așteptare socială pentru o politică externă autonomă în interiorul alianțelor occidentale, în care România rămâne ferm ancorată în Occident, dar încearcă să își maximizeze interesele particulare în spațiul de manevră diplomatică între partenerii săi principali, la fel cum procedează orice alt stat membru al acestor alianțe”, a mai declarat Remus Ștefureac.