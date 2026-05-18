Sondaj INSCOP. Românii continuă să voteze cu AUR la alegerile parlamentare. Ce surpriză a apărut în sondaj, în rândul partidelor tradiționale. „O schimbare majoră”

Un sondaj INSCOP Research arată cum ar vota românii în cazul în care s-ar organiza alegerile parlamentare duminica viitoare. Astfel, potrivit datelor, AUR rămâne fruntaș, însă a apărut o surpriză în rândul partidelor tradiționale. Ce schimbare s-a produs și care este ordinea lor în preferințele românilor.

AUR rămâne pe primul loc

Barometrul Informat.ro – INSCOP Research arată că românii sunt foarte hotărâți să meargă la vot, dacă s-ar organiza alegeri parlamentare. Astfel, pe o scară de la 1 la 10, în care 1 înseamnă că ”sigur nu” vor merge la vot și 10 ”sigur da”, 67.4% indică 10. Pe de altă parte, 15.2% dintre români au ales 1, 0.5% au ales 2, 0.4% au ales 3, 0.3% au ales 4, 3.6% au ales 5, 1.2% au ales 6, 2.4% au ales 7. 4.4% indică 8, 3.1% 9.

Nu este o surpriză faptul că AUR rămâne pe primul loc în preferințele românilor când vine vorba de partide. Raportat la cei care au exprimat preferința pentru un partid din listă, indiferent dacă declară că s-ar duce sau nu sigur vot (77.4% din total eșantion), 38.2% dintre alegători ar vota cu AUR.

Care este surpriza sondajului

Surpriza sondajului este pentru locul al doilea. PNL-ul . 20,3% dintre respondenți au afirmat că ar vota cu PNL. Procentul a crescut comparativ cu ultimele luni (15.5% în aprilie 2026, 14.5% în martie, 13.5% în ianuarie, 14.6% în noiembrie, 14.8% în octombrie). În cazul PSD, procentele au scăzut. Acum se clasează pe locul al treilea cu un scor de 17.5%, însă în aprilie 2026 a avut 20.1%, iar în martie 19.2%.

De asemenea, sociologul observă o scădere și în cazul partidului USR. Acum a strâns un procent de 10%, însă a avut și scoruri mai bune. În aprilie 2026 a avut 12.7%, în martie 11.4%, în ianuarie 11.7%, în noiembrie 12.3%, în octombrie 11.5%, în septembrie 12.8%, în iunie 13.1%, iar în mai 2025 12.2%. UDMR se menține, fiind ales de 5% dintre alegători.

„Primul Barometru Informat.ro-INSCOP realizat după moțiunea de cenzură arată câteva modificări importante în intenția de vot a românilor pentru partidele politice. AUR rămâne principalul partid din România în intenția de vot, relativ stabil în banda 38-41% (variație în funcție de gradul de mobilizare al votanților).

O schimbare majoră se observă în ceea ce privește locul doi. În premieră în ultimii șase ani, PNL trece în fața PSD cu un scor de 20-22% (în creștere cu cinci procente comparativ cu luna anterioară), în timp ce PSD cade pe locul 3, cu o pierdere importantă, înregistrând un scor de 13-17% (scădere de trei procente față de aprilie). Diferența dintre cele două partide variază între 3 puncte în clasamentul votanților care au o opțiune și peste 8 puncte procentuale în clasamentul votanților mobilizați.

USR este, de asemenea, în regres, ajungând la 10%, în timp ce UDMR se menține în zona obișnuită de 3-5%. Moțiunea de cenzură a determinat o polarizare puternică a societății românești, ceea ce a provocat o creștere importantă a PNL, tractat de premierul Ilie Bolojan, a cărui popularitate a crescut rapid și oarecum neașteptat”, a declarat Remus Ștefureac, șeful INSCOP Research.

Cum arată ultimele locuri din clasament

este următorul pe listă, cu un scor de 2.9%. Urmează SENS, cu 2.5% și POT cu 1.9%. 0.9% dintre votanți susțin că ar prefera un candidat independent, iar 0.9% spun că ar vita cu un alt partid.

„Pe de altă parte, se poate observa totuși că variația susținerii electorale pentru marile bazine politice din aprilie până în mai nu este deocamdată atât de mare nici în cazul votanților care aleg un partid (blocul AUR – SOS – POT se menține la 43%, blocul PNL – USR crește ușor două procente de la 28% la 30%, în timp ce PSD pierde trei procente de la 20% la 17%), și nici în cazul votanților mobilizați (blocul AUR – SOS – POT de la 45% la 46%, blocul PNL – USR de la 31% la 33%, în timp ce PSD pierde trei procente, de la 16% la 13%). Interesant este că, în comparație cu situația din urmă cu un an (mai 2025), AUR, PSD și UDMR sunt practic la același scor, în timp ce PNL crește cu patru procente, iar USR scade cu 2 procente”, a mai afirmat Ștefureac.