Sondaj INSCOP: românii rămân sceptici în utilizarea inteligenței artificiale. Cine sunt cei care se tem că își vor pierde locul de muncă din cauza AI-ului

Doar un sfert dintre români susțin că folosesc zilnic platforme bazate pe inteligența artificială. Majoritatea sunt tineri, iar cei mai sceptici sunt persoanele vârstnice, care au ales să nu integreze astfel de aplicații în viața de zi cu zi. Tot ei sunt și cei care se tem mai mult de pierderea locului de muncă din cauza avansării acestei tehnologii.

Românii, încă sceptici în vederea utilizării inteligenței artificiale

Barometrul Informat.ro – INSCOP Research arată că doar 24,8% spun că folosesc inteligența artificială zilnic, în timp ce 17% spun că doar de câteva ori pe săptămână, iar 15,7% de câteva ori pe luni. Astfel, 41,6% dintre participanții la sondaj declară că nu utilizează niciodată astfel de platforme.

Cei care nu utilizează niciodată tehnologiile cu AI sunt, mai ales, votanții PSD, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație primară, locuitorii din mediul rural. De cealaltă baricadă, cei care spun că folosesc zilnic astfel de platforme sunt, în special, votanții USR, persoanele între 18 și 44 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din Capitală și din urbanul mare.

În același timp, votanții USR, persoanele între 18 și 44 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din Capitală și angajații din sectorul privat utilizează într-o proporție mai mare ca restul populației AI-ul de câteva ori pe săptămână. De câteva ori pe săptămână folosesc AI-ul tinerii sub 30 de ani și angajații din sectorul public.

Ce încredere au românii în informațiile oferite de AI

Așa cum ne așteptam, 44.1% dintre respondenți au afirmat că au puțină încredere în informațiile oferite de , în timp ce 26,7% spun că . 2,9% dintre românii care au răspuns la chestionar au spus că au foarte multă încredere în informațiile sau rezultatele oferite de sistemele de inteligență artificială, iar 21,5% au spus că au destul de multă încredere.

„Au încredere în informațiile sau rezultatele oferite de sistemele de inteligență artificială mai ales: votanții PNL și USR, persoanele între 18 și 44 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din Capitală și angajații din sectorul privat. Nu au încredere în informațiile sau rezultatele oferite de sistemele de inteligență artificială în special: votanții PNL și AUR, persoanele de peste 45 de ani, cei cu educație medie, locuitorii din mediul rural și angajații din sectorul public”, mai arată sondajul INSCOP Research.

Cât de tare ne temem de pierderea locului de muncă din cauza Ai-ului

O mare parte dintre români nu-și fac griji că și-ar putea pierde locul de muncă din cauza inteligenței artificiale. 49,5% spun că sunt foarte puțin sau deloc îngrijorați, iar 14,2% spun că sunt destul de puțin îngrijorați. În același timp, 19,1% dintre români se declară foarte îngrijorați, iar 14,6% sunt destul de îngrijorați.

Cei care sunt îngrijorați de ideea de a-și pierde job-ul din această cauză sunt, mai ales, votanții AUR, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație primară, locuitorii din mediul rural. Cei care nu-și fac probleme din acest punct de vedere sunt, în special, votanții PNL și USR, bărbații, persoanele între 18 și 44 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din Capitală și din urbanul mare.

Ce concluzii a tras șeful INSCOP, Remus Ștefureac

„România este structurată în două lumi digitale distincte: o minoritate urbană, educată și activă care integrează instrumentele AI în viața cotidiană și o majoritate ce rămâne complet în afara acestui ecosistem. Clivajul de vârstă este central: tinerii nu doar folosesc mai frecvent AI, ci îl normalizează ca instrument cotidian, în timp ce vârstnicii îl percep ca pe o tehnologie distantă, greu de integrat și potențial disruptivă.

De asemenea, relația cu instrumentele AI este una de utilitate prudentă, nu de încredere, inclusiv în rândul utilizatorilor activi coexistând deschiderea cu scepticismul, ceea ce indică o adopție încă fragilă la nivel cultural. Temerile privind pierderea locului de muncă se concentrează în rândul persoanelor mai în vârstă și vulnerabile socio-economic, sugerând că anxietatea față de AI reflectă mai degrabă insecuritatea existentă decât o evaluare directă a riscurilor tehnologice”, a declarat Remus Ștefureac.