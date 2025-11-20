News

Sondaj INSCOP: Surpriză în intenția de vot a bucureștenilor. Candidatul susținut de președinte, surclasat de unul independent

Cel mai recent sondaj Inscop relevă o adevărată surpriză în intenția de vot a bucureștenilor. Candidatul susținut de președinte scade în fața unuia independent
Raluca Alexe
20.11.2025 | 11:57
Sondaj INSCOP Surpriza in intentia de vot a bucurestenilor Candidatul sustinut de presedinte surclasat de unul independent
Ultimul sondaj Inscop arată care este intenția de vot în rândul bucureștenilor pentru Primăria Capitalei / sursa: colaj Fanatik, Freepik, Hepta
Surpriză în intenția de vot a Bucureștilor în ultimul sondaj realizat de Inscop. Competiția devine tot mai strânsă pentru fotoliul de primar general al Capitalei. Aproape 30% dintre cei care și-au exprimat intenția de vot l-ar alege pe Daniel Băluță. În același timp, candidatul susținut de președinte scade, iar unul independent urcă.

Sondaj INSCOP: Surpriză în intenția de vot a bucureștenilor

Ultimele cifre arată că dintre cei 83,6% din totalul eșantionului care își exprimă o opțiune de vot la alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei din 7 decembrie, 26,6% l-ar vota pe Daniel Băluță (PSD), 24,2% pe Ciprian Ciucu (PNL), iar 19,1% pe Anca Alexandrescu, candidat independent, susținut de AUR și PNȚCD). Candidatul USR, Cătălin Drulă, este clasat pe locul al patrulea, cu 11,6%.

Urmează un procent de 6,5% care își exprimă preferința pentru Ana Ciceală (SENS), 3,5% pentru Alexandru Zidaru Makaveli (independent), iar 3,5% pentru Eugen Teodorovici (independent). Doar 1,7% ar vota pentru Vlad Gheorghe (Partidul DREPT), 1,7% pentru Dan Cristian Popescu (independent), iar 0,9% dintre respondenți îl aleg pe Gigi Nețoiu (independent), 0,3% îl aleg pe Dan Trifu (independent), 0,2% pe George Burcea (POT) și 0,2% indică un alt candidat.

Pe o scară de la 1 la 10, în care 1 înseamnă că „sigur nu” vor merge la vot și 10 „sigur da” vor merge la vot, 9,4% dintre bucureșteni au ales 1, 0,9% au ales 2, 0,8% au ales 3, 0,3% au ales 4, 3,2% au ales 5, 1,1% au ales 6, 2,9% au ales 7. 3,5% indică 8, 5,0% 9 și 72% indică 10. Z% nu știu sau nu răspund la această întrebare, după cum mai arată sondajul publicat de Inscop.

Un alt lucru interesant se întâmplă în rândul celor care au răspuns că sigur vor merge la vot pe 7 decembrie. Dintre cei 62,9% din totalul eșantionului, 27,1% l-ar vota pe Ciprian Ciucu (PNL) ca Primar General al Municipiului București, 24% pe Daniel Băluță (PSD), iar 21,3% pe Anca Alexandrescu (independentă, susținută de AUR și PNȚCD). 12,1% dintre bucureșteni l-ar alege pe Cătălin Drulă (USR), 7,6% pe Ana Ciceală (SENS), 2,1% pe Alexandru Zidaru Makaveli (independent), iar 2% pe Eugen Teodorovici (independent). 1,1% dintre bucureștenii care ar merge sigur la vot l-ar alege pe Vlad Gheorghe (Partidul DREPT), 1,1% pentru Dan Cristian Popescu (independent), 1% pe Gigi Nețoiu (independent), 0,4% pe Dan Trifu (independent), 0% pe George Burcea (POT), iar 0,1% indică un alt candidat.

Sondajul a fost realizat de INSCOP Research, la comanda platformei de știri Informat.ro, în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group, în perioada 17 – 19 noiembrie 2025 prin metoda apelurilor telefonice, pe un eșantion de 1.107 persoane. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2,95 %, la un grad de încredere de 95%.

