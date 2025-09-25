Sondaj INSCOP: Topul iubitorilor de animale în rândul votanților PSD, PNL, USR și AUR. Câini sau pisici?

Sondaj INSCOP. Acesta a fost realizat în perioada 1-9 septembrie 2025 și arată cum peste jumătate dintre români dețin cel puțin un animal de companie. Cu toate acestea, cum arată sondajele, în funcție de preferințele politice.

Ce preferințe au votanții PSD, PNL, USR și AUR?

Câini sau pisici? Ce preferă , când vine vorba de deținerea unui animal de companie. arată că mai bine de jumătate dintre români (57,1%) dețin un animal de companie. În același timp, ei înclină mai mult spre câini (46,6%), decât spre pisici (21,2%).

În rândul votanților PSD, 40% dintre aceștia preferă câinii, în timp ce 20% sunt de cealaltă baricadă și ar înclina mai mult spre pisici. În continuare, 59% dintre votanții PNL preferă câinii, iar 19% pisicile. Tot într-un procent mai mare se află și votanții USR care preferă câinii (46%), în comparație cu cei care preferă pisicile (30%). sunt majoritari pentru câini (54%), în timp ce 14% optează pentru o felină.

Peste jumătate dintre români dețin cel puțin un animal de companie

Sondajul INSCOP arată că dintre cei care în prezent au animale de companie 35,2% declară că au unul singur, 23,7% două, 12,9% trei, iar 28,2% mai mult de trei. În același timp, dintre românii care spun că în prezent nu au un animal de companie, 42,6% au declarat că au avut în trecut.

Sursa menționată arată că unii au și alte preferințe în afară de câini (47.6%) și pisici (21,2%). 3.3% dintre respondenți au declarat că preferă păsările, iar 0,5% spun că iubesc rozătoarele. Într-un procent mai mic se află cei cărora le plac peștii și reptilele (0,4%).

Întrebați despre principalul motiv pentru care aleg să aibă un animal de companie, 40,4% dintre românii chestionați spun că vor companie și afecțiune, 12,8% siguranță, pază și protecție, iar 12,5% invocă învățarea responsabilității pentru copii și familie.

„Totuși, procentul relevant al celor care văd animalele ca instrument de responsabilizare pentru copii (12,5%) arată și o dimensiune educațională. Câinii sunt preferați mai ales de persoane de vârstă activă și de locuitorii din mediul rural, unde componenta de securitate și protecție are o pondere mai mare. În schimb, pisicile sunt mai apreciate de femei, tineri și de cei din mediul urban, ceea ce reflectă o relație mai degrabă afectivă și asociată stilului de viață domestic.

În plan politic, se conturează o ușoară polarizare: simpatizanții partidelor tradițional orientate spre conservatorism și cu o pondere mai mare în mediul rural tind să prefere câinii, în timp ce susținătorii partidelor mai progresiste sau urbane arată o deschidere mai mare spre pisici și alte animale de companie. Această diferențiere nu este absolută, dar sugerează că alegerea animalului de companie reflectă subtil atât modul de viață, cât și valorile sociale și culturale ale indivizilor”, a declarat Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research.