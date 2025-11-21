Sondaj INSCOP. Topul politicienilor preferați de bucureșteni: în cine au oamenii cea mai mare încredere, în ciuda măsurilor de austeritate

ADVERTISEMENT

Un nou sondaj INSCOP arată cum se raportează bucureștenii la principalii politicieni aflați acum în centrul atenției. Conform cifrelor furnizate, pe primul loc se află președintele Nicușor Dan, urmat de premierul Ilie Bolojan, un lucru surprinzător, ținând cont că măsurile de austeritate luate după instituirea noului Guvern au afectat dur cetățenii.

Sondaj INSCOP. Politicienii pe care nu mulți bucureșteni îi cunosc

Primul aspect analizat a fost notorietatea pe care o au politicienii. Potrivit datelor culese, Nicușor Dan este cunoscut de aproape toată lumea, având un procent de 99.4%. El este urmat foarte aproape de George Simion, de care au auzit 98.6% dintre respondenți, și de Călin Georgescu, pe care 98.2% dintre români îl știu. Nici Ilie Bolojan nu este departe, fiind recunoscut de 95.6% dintre bucureșteni.

, care este cunoscut de 90% dintre cei intervievați, și Sorin Grindeanu cu 87.1%. Jurnalista și politicianul Anca Alexandrescu are o notorietate de 80.5%, în timp ce Cătălin Drulă este cunoscut de 78.1% din populație. La finalul clasamentului notorietății se află Ciprian Ciucu, cu 74.4%, și Dominic Fritz, de care au auzit 69.5% dintre locuitorii Capitalei.

Cine le-a câștigat încrederea bucureștenilor. Politicianul aflat pe primul loc

Când vine vorba despre încredere, clasamentul se modifică radical. Președintele Nicușor Dan se bucură de cea mai mare cotă de încredere. Mai exact, 44.2% din totalul celor intervievați au declarat că au multă și foarte multă încredere în el. Pe locul al doilea se situează premierul Ilie Bolojan. Acesta a obținut încrederea a 36.6% din totalul populației intervievate. Locul trei este ocupat de liderul din PSD Daniel Băluță, care a înregistrat 38,8% din încrederea bucureștenilor. Bucureștenii au încredere și în Ciprian Ciucu, actualul primar din Sectorul 6. Acesta a obținut 32.1% încredere la nivel general.

îl găsim pe Călin Georgescu, cotat cu 25.9% la nivelul întregului eșantion. Cătălin Drulă a obținut încrederea a 19% dintre respondenți, în timp ce Dominic Fritz se află la 17.2%. Anca Alexandrescu se bucură de încrederea a 17.1% dintre bucureșteni, iar Sorin Grindeanu închide clasamentul cu 14.6%.

„Datele reflectă nivelul de încredere al bucureștenilor în fiecare personalitate politică, dar și nivelul de încredere al celor care au auzit de fiecare personalitate, în condițiile în care notorietatea diferă de la persoană la persoană. Personalitățile cu nivel de notorietate mai mică beneficiază, firesc, de un nivel de încredere mai mic raportat la totalul populației pentru că baza lor de raportare este mai mică.

În ceea ce privește personalitățile care candidează la alegerile pentru primar al Capitalei, este important de precizat că aceste date nu reflectă fidel intenția de vot. Dacă întrebarea privind intenția de vot are variante exclusive, adică respondenții pot opta pentru un singur candidat, întrebările privind încrederea sunt distincte, același respondent putând avea încredere în mai multe personalități fie din același spectru politic, fie, ceva mai rar, din zone diferite”, a declarat directorul INSCOP, Remus Ștefureac.