Sondaj INSCOP. Ultimul dans la Cupa Mondială! Românii au ales între Messi, Ronaldo, Neymar și Modric

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CM 2026 va rămâne cel mai probabil în istorie ca ultimul Mondial pentru Lionel Messi și Cristiano Ronaldo, doi dintre cei mai buni jucători din istorie. Neymar jr, Luka Modric și Mohamed Salah sunt și ei așteptați să impresioneze la ceea ce ar putea fi ultima competiție majoră cu echipele lor naționale.

Românii au ales veteranul care poate domina CM 2026

Lionel Messi și Cristiano Ronaldo și-au început lupta pentru CM 2026 cu un duel foarte echilibrat în sondajul FANATIK – INSCOP/ CM 2026, realizat cu sprijinul SUPERBET. Românii l-au ales pe starul Argentinei, dar lupta a fost una destul de strânsă. CR7 a venit și el la foarte mică distanță.

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Un total de 73,2% dintre respondenți au ales să voteze pentru unul dintre cei doi jucători, a căror luptă din ultimele două decenii a schimbat lumea fotbalului pentru totdeauna. Neymar jr. rămâne și el un jucător foarte iubit în România, la fel ca și Luka Modric, fost Balon de Aur după prestațiile magistrale de la CM 2018.

Clasamentul complet al preferințelor românilor

Messi, Ronaldo, Neymar și Modric sunt cei 4 fantastici pe care românii ar putea să îi urmărească pentru ultima dată în carieră. Totuși, 2,8% dintre votanți se așteaptă ca toți cei 4 să fie eclipsați de… Mohamed Salah. Starul Egiptului este unul dintre cei mai importanți jucători din istoria Premier League.

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Lionel Messi – Argentina – 37,2%

Cristiano Ronaldo – Portugalia – 36%

Neymar jr. – Brazilia – 10,7%

Luka Modric – Croația – 4,1%

Mohamed Salah – Egipt – 2,8%

Nu știu / nu răspund – 9,2%

Cum a fost făcut, de fapt, Sondajul FANATIK – INSCOP / CM 2026, realizat cu sprijinul SUPERBET

Datele pentru Sondajul FANATIK – INSCOP/ CM 2026, realizat cu sprijinul SUPERBET au fost culese în perioada 2-8 iunie. Datele au fost obținute cu foarte puțin timp înainte de startul competiției tocmai pentru a-și păstra relevanța și a ajuta la o marjă de eroare cât mai mică.

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Criterii, voturi și metodologia completă

Datele pentru acest eșantion au fost obținute prin metoda CATI (interviuri telefonice). Eroarea maxim admisă a datelor este de +/- 3%, la un grad de încredere de 95%. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului.

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Cine a votat și câți români au participat la sondaj

Volumul eșantionului simplu, aleator, este de 1100 de persoane. Eșantionul este reprezentativ pentru categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste.

Lionel Messi – Argentina

Lionel Messi, care va împlini 39 de ani pe 24 iunie, rămâne favoritul românilor, chiar dacă lupta cu Ronaldo a fost foarte strânsă. Messi a luat chiar 40% dacă ne raportăm doar la voturile bărbaților, iar dintre femei a fost ales de 34%. Categoria de vârstă care l-a votat cel mai mult pe decarul Argentinei este 60+, cu 38%. Dar și restul sunt aproape: 37% pentru 18-29 ani, 37% pentru 30-44 ani, 36% pentru 45-59 ani.

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Messi are mai multe voturi de la cei cu studii superioare, 46%, față de 27% dintre cei cu școala primară și 36% cei cu studii medii. De asemenea, a fost votat de 39% dintre bucureșteni și 40% cei din orașele mari, peste 90.000 locuitori. În orașele mici doar 33%, iar în mediul rural cu 37%. Messi este preferat de utilizatorii de Instagram, 39%, față de 38% cei de Facebook și 35% cei de Tiktok.

Cristiano Ronaldo – Portugalia

Cristiano Ronaldo, 41 de ani, l-a bătut pe Messi la voturile obținute de la femei, cu nu mai puțin de 43% dintre respondente. Față de 31% dintre bărbați. Categoria de vârstă care i-a adus cele mai multe voturi este 30-44 ani, din nou 43%. Și cel mai puțin de la 18-29 ani, 32%. 45-59 ani a venit cu 36%, iar 60+ cu 33 de procente.

CR7 a primit voturile a 54% dintre cei cu școala primară. Are 36% între respondenții cu studii medii și doar 25% printre cei cu studii superioare. În București, Ronaldo a obținut doar 28%, față de 36% în mediul rural. Au fost tot 36% în orașele mari, față de 40% în orașele sub 90.000 locuitori. La rețele de socializare, Tiktok i-a adus cel mai mult, 39%. Față de 36% din Facebook și 35% din Instagram.

Neymar – Brazilia

Magicianul Neymar, 34 de ani, încă îi fascinează pe iubitorii fotbalului. Brazilianul a jucat foarte puțin în ultimii ani, din cauza accidentărilor, dar păstrează imaginea unui fotbalist de top. Ales de unu din 10 români să fie veteranul care va impresiona la CM 2026. Capitol la care a concurat cu Messi și Ronaldo, deci rezultatul este uriaș. Iar veteranul are priză în special la tineri, datorită clipurilor sale spectaculoase. 18 procente dintre cei între 18 și 29 de ani l-au ales pe Neymar jr.

Luka Modric – Croația

Luka Modric, 41 de ani în septembrie, este iubit în România în special datorită rezultatelor fabuloase pe care le-a obținut cu Real Madrid, una dintre echipele din străinătate cele mai iubite de microbiștii din țara noastră. Procentele sale ar fi putut fi mai mari, dar puțină lume se așteaptă ca naționala Croației să aibă un parcurs pe măsura celui din 2018, când a jucat finala cu Franța.

Alt jucător propus de respondenți

Mohamed Salah apare și el pe lista veteranilor aleși de fanii români să strălucească la CM 2026. Salah este singurul dintre veteranii nominalizați care a jucat deja la turneul final. Iar prestația sa a fost una foarte bună, încununată cu o pasă de gol. Egiptul a obținut un rezultat uriaș, 1-1 contra Belgiei, și are șanse mari să se califice dintr-o grupă din care mai fac parte Iran și Noua Zeelandă.

De ce este considerat principalul favorit

Nu este chiar de mirare că Lionel Messi a primit votul românilor. Este deținătorul trofeului după prestațiile magice de la CM 2022, în Qatar, turneu după care a și câștigat Balonul de Aur. Mai mult, Leo Messi nu este la primul mondial de excepție. Multă lume uită că starul Argentinei a jucat excelent și în 2014, când Argentina pierdea dramatic finala contra Germaniei. Și atunci, „La Pulga” primea distincția de cel mai bun jucător al turneului.

Lionel Messi și șansa unui ultim moment magic la Cupa Mondială

Deși pare încă în formă excelentă, Lionel Messi a lăsat clar de înțeles că World Cup 2030 nu este un obiectiv pentru el. Pentru ediția din 2026, , de la ora 4:00 a României, când Argentina va înfrunta Algeria. Austria și Iordania sunt celelalte două echipe din grupa J, pe care Argentina este așteptată să o câștige pentru a evita meciuri complicate încă din primele faze eliminatorii.

Argentina nu este neapărat văzută ca favorită la CM 2026, deși este deținătoarea trofeului și echipa de pe primul loc în clasamentul FIFA. Specialiștii le văd mai degrabă favorite pe Franța, Spania și chiar Anglia. Pe de altă parte, Argentina nu era favorită nici în 2022, când s-a impus în special datorită spiritului de echipă excelent. Spirit care încă există în lotul lui Scaloni.

Cristiano Ronaldo și visul trofeului care îi lipsește

Cupa Mondială este rană încă deschisă pentru Cristiano Ronaldo și mulți sunt convinși că starul portughez nu agață ghetele în cui tocmai pentru că mai vrea șanse să câștige acest trofeu. La 41 de ani, CR7 a dat de înțeles că ia în calcul să joace inclusiv la turneul din 2030. Când ar avea 45 de ani. Pur și simplu nu poate accepta să se retragă fără trofeul suprem, mai ales acum, când rivalul Leo Messi îl are în palmares.

La ediția din acest an, Cristiano chiar are o șansă mare să își îndeplinească visul. Portugalia chiar are o echipă de top, condusă de starurile lui PSG, Vitinha, Neves și Mendes, dar și de Bruno Fernandes, cel care impresionează la Manchester United. Cârcotașii chiar spun că Portugalia poate arăta chiar mai bine dacă Ronaldo este lăsat pe bancă. Sunt șanse mici să se întâmple asta totuși. Lusitanii debutează miercuri, ora 20:00 a României, cu RD Congo. Columbia și Uzbekistan fac și ele parte din grupa K.

Dintre cei 4 veterani care ar putea fi în fața ultimului Campionat Mondial, este destul de clar că Lionel Messi este cel care are cele mai bune statistici. De altfel, este singurul jucător care a câștigat de două ori Balonul de Aur de cel mai bun jucător al unui Mondial. S-a întâmplat în 2014, când Argentina pierdea finala, și în 2022.

Luka Modric are și el amintiri frumoase de la Cupa Mondială din 2018. Chiar dacă la acel turneu Croația pierdea destul de clar finala disputată în fața Franței. Chiar și așa, pentru parcursul excepțional până în ultimul act, Modric avea să câștige și titlul de cel mai bun jucător al turneului, cât și Balonul de Aur din 2018. Pentru Ronaldo, fără gol marcat în fazele eliminatorii, CM nu vine cu multe amintiri plăcute. Nici pentru Neymar, deși a marcat nu mai puțin de opt goluri în cele 13 apariții.

Goluri marcate

Lionel Messi este printre cei mai buni marcatori din istoria Cupei Mondiale, cu nu mai puțin de 13 goluri în palmares. Este și singurul jucător care a reușit să înscrie în toate fazele competiției, grupe, optimi, sferturi, semifinale și finală. Cristiano Ronaldo are și el un record uriaș, marcator la nu mai puțin de 5 turnee finale.

, dintre care se remarcă un hat-trick împotriva Spaniei. Un minus pentru Ronaldo este că nu are gol marcat în fazele eliminatorii. Ar putea schimba asta în 2026. Luka Modric are doar două goluri marcate la Cupa Mondială, ambele la ediția din 2018. Mohamed Salah are și el două goluri la Cupa Mondială, ambele tot în 2018. Dar el are doar 3 meciuri jucate la turneul final. Două în 2018 și cel din 2026.

Meciuri disputate

Între acești magicieni care se apropie de finalul carierei, Lionel Messi este cel care are cele mai multe meciuri disputate la Cupa Mondială, nu mai puțin de 26. Cristiano Ronaldo, și el în fața celui de-al șaselea mondial din carieră, la fel ca și Messi și Modric, are 22 de partide disputate la Cupa Mondială. Luka Modric are 19 apariții, în vreme ce Salah a jucat trei meciuri la World Cup. Neymar are 13 apariții, pe parcursul a trei turnee finale.

Participări la Mondiale

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo și Luka Modric sunt toți în așteptarea debutului la cel de-al șaselea Campionat Mondial al carierei. După ce au mai jucat în 2006, 2010, 2014, 2018 și 2022. Neymar jr. nu a jucat în primul meci al Braziliei, dar are până acum prezențe la 3 Mondiale, 2014, 2018 și 2022. În vreme ce Salah a participat doar la ediția din 2018.

Performanța maximă atinsă