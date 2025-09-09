Sondaj INSCOP. Viziunea românilor despre politica externă: Vest sau Est? Opinia cu privire la digitalizarea serviciilor publice

Sondaj INSCOP. Acesta a fost realizat în perioada 4-10 august 2025 și prezintă percepțiile românilor cu privire la două teme importante: politica externă și digitalizarea serviciilor publice. Ce opinii au respondeții cu privire la aceste două chestiuni.

Politică externă. Spre ce direcție înclină românii? Vest sau Est?

Românii care au răspuns la acest sondaj au fost nevoiți să-și exprime opinia cu privire la direcția înspre care ar trebui să se îndrepte România, din punct de vedere al alianțelor politice și militare. Majoritatea, într-un procent de 78,9%, au indicat Vestul (adică UE, SUA, NATO). În același timp, 7,8% au ales Est (Rusia, China), iar 13,3% nu știu sau nu au răspuns.

Cât despre viziunea asupra apartenenței României la Uniunea Europeană, 83,3% dintre cei intervievați consideră că acest lucru este unul pozitiv și ar trebui să rămânem, în continuare, în UE. La polul opus, 12,4% susțin că țara noastră ar trebui să iasă din UE.

Luând în considerare sondajul dat publicității luni, 8 septembrie, datele INSCOP au arătat cu privire la această chestiune. Astfel, 48% din votanții PSD cred că apartenența României la Uniunea Europeană limitează prea mult independența națională. De aceeași părere sunt și votanții AUR, într-un procent de 44%. Pe de altă parte, 92% dintre votanții USR și 75% dintre votanții PNL susțin că apartenența României la Uniunea Europeană NU limitează prea mult independența națională.

În continuare, sondajul INSCOP de marți, 9 septembrie, mai arată că 83,7% dintre respondenți consideră că este un lucru pozitiv faptul că România face parte din NATO. În schimb, 11,7% consideră că este un lucru negativ, iar 4,6% nu știu sau nu răspund.

Întrebați în ce măsură sunt de acord sau nu cu enunțul: „România trebuie să își apere interesele naționale atunci când sunt în dezacord cu regulile Uniunii Europene, chiar dacă riscă să își diminueze beneficiile sau interesele asociate calității de membru”, 84.6% dintre cei chestionați sunt de acord, iar 13.1% sunt în dezacord. 2.3% nu știu sau nu răspund, arată sondajul INSCOP.

În același timp, 88% dintre respondenți consideră că România ar trebui să joace un rol mai activ pe scena internațională. 9% și-au exprimat dezacordul în această chestiune.

Opinia românilor cu privire la digitalizarea serviciilor publice

Când vine vorba de orice fel de serviciu public online, de la depunerea declarațiilor la ANAF, până la efectuarea unei programări la pașapoarte sau accesarea site-ului ghișeul.ro, 43,7% dintre români spun că s-au folosit, la un moment dat, de această variantă online. Mai mult de jumătate dintre respondenți, 56,1%, susțin că nu au folosit niciodată un astfel de serviciu.

„Votanții PNL și USR, persoanele între 18 și 44 de ani, cei cu studii superioare, locuitorii din București și din urbanul mare, cei cu venit ridicat declară într-o proporție mai mare decât restul populației că au folosit la un moment dat un serviciu public online”, se mai arată în sondajul INSCOP.

Întrebați despre motivul care i-ar determina să folosească mai des servicii publice online, 22% dintre cei care au utilizat vreodată astfel de servicii au indicat evitarea aglomerației de la ghișee, 11.4% au menționat rapiditatea rezolvării cererilor/proceselor, iar 11.2% flexibilitatea accesului la orice oră. În același timp, 33.4% dintre români preferă să interacționeze cu administrația publică mai mult online.

Dintre cei care NU au utilizat vreodată astfel de servicii, 17,4% au susținut că au preferat contactul direct cu un funcționar, iar 8.3% au menționat rapiditatea rezolvării cererilor/proceselor.

Întrebați ce anume consideră că împiedică digitalizarea serviciilor publice în România, 45.7% dintre respondenți indică lipsa de educație digitală a populației, 32.8% lipsa de voință politică, iar 15.5% lipsa de resurse financiare, mai arată sondajul. În acest context, 73.6% dintre români spun că dacă ar exista un singur portal digital (o singură aplicație, similar unui cont pe rețelele sociale) pentru a interacționa cu toate instituțiile statului, l-ar folosi.

Cât despre domeniile prioritare în care ar trebui să se dezvolte procesul de digitalizare a administrației publice din țară, 49.3% dintre respondenți au indicat sănătatea, 29.9% educația, iar 22.6% au spus că aceste demersuri ar trebui făcute în ceea ce privește relația cu primăria, pentru eliberarea de diferite autorizații.

Românii au luat în considerare, într-un procent de 20,9%, , asistență socială și pensii (15,2%) și pentru evidența populației (14,3%).