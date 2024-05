Sondaj: Mircea Geoană este omul în care romanii au cea mai mare încredere. Care sunt cei mai populari politicieni

, ocupă primul loc în clasamentul încrederii, obținând un procent de 37%, conform unui sondaj realizat de INSCOP pentru . În acest top, Emil Boc, Victor Ponta, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă se află pe următoarele poziții.

Mircea Geoană, cel mai de încredere politician din România

, fiind recunoscut de 96,4% dintre respondenți, urmat de Diana Șoșoacă cu un procent de 95%. Mircea Geoană este liderul clasamentului încrederii, cu 37% dintre respondenți afirmând că au încredere multă și foarte multă în el.

Pe locul al doilea în acest clasament se află Emil Boc, cu 36,3% încredere multă și foarte multă, urmat de Victor Ponta, care beneficiază de 24,9% încredere multă și foarte multă, se mai arată în sondajul INSCOP pentru sursa citată.

Clasamentul continuă cu Marcel Ciolacu, având 24% încredere multă și foarte multă, Nicolae Ciucă cu 20%, George Simion cu 19,8% și Diana Șoșoacă cu 18,5%. Dacian Cioloș are 15,8% încredere multă și foarte multă din partea respondenților, Mihai Tudose are 13,5%, iar Cătălin Drulă are 9,5%.

„Datele relevă că doi lideri care nu sunt implicaţi direct în viaţa politică naţională şi anume: secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, respectiv primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc conduc detaşat în clasamentul încrederii. Cei doi se menţin în vârful acestei ierarhii de peste jumătate de an, ceea ce scoate în evidenţă atât starea de nemulţumire, cât şi o anumită preferinţă consistentă a populaţiei României pentru repere politice neimplicate direct în conducerea ţării în acest moment.

Pe de altă parte, nici liderii politici care conduc partidele de opoziţie nu reuşesc deocamdată să atingă niveluri foarte ridicate de încredere, iar în cazul liderului USR, nici de notoritate, chiar dacă e în uşoară creştere în comparaţie cu măsurători anterioare”, spune Remus Ştefureac, director INSCOP Research, potrivit News.ro

Cum arată clasamentul privind notorietatea

În clasamentul notorietății, Victor Ponta este primul, fiind cunoscut de 96,4% dintre cei chestionați, urmat de Diana Șoșoacă cu 95%, Marcel Ciolacu cu 94,2%, Emil Boc cu 90,9% și Mircea Geoană cu 89,1%.

Pe locurile următoare se află: Dacian Cioloș cu 84,5%, George Simion cu 82,8%, Nicolae Ciucă cu 82,6%, Mihai Tudose cu 54,8% și Cătălin Drulă cu 46,7%.

Acest sondaj de opinie a fost realizat de INSCOP Research la solicitarea News.ro. Colectarea datelor a avut loc între 20 și 25 mai 2024, utilizând metoda CATI (interviuri telefonice), pe un eșantion simplu stratificat de 1100 de persoane.

Eșantionul este reprezentativ pentru categoriile socio-demografice relevante (sex, vârstă, ocupație) ale populației adulte neinstituționalizate din România. Marja de eroare a sondajului este de ±2,95%, cu un nivel de încredere de 95%.