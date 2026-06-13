Sondaj INSCOP. De ce a fost crescut numărul de echipe care participă la Mondiale. Cum văd românii această mișcare

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Mondialul mamut propus de FIFA a luat startul joi, . Sunt în premieră 48 de echipe calificate, după ce numărul a fost crescut de la 32. Nu, România nu a reușit să prindă locul la turneul final nici măcar în acest condiții. Apar, în schimb, câteva selecționate pe care puțini microbiști s-ar fi așteptat să le vadă vreodată jucând la acest nivel.

Ce cred românii despre creșterea numărului de echipe la CM 2026

Mărirea numărului de echipe a fost o decizie controversată a FIFA, care a stârnit foarte multe dezbateri pro și contra. Sondajul Național FANATIK – INSCOP/ CM 2026, realizat cu sprijinul SUPERBET, arată că românii sunt mai degrabă de acord cu noul format. Nu mai puțin de 42% dintre respondenți au apreciat că schimbarea va fi benefică și va ajuta la creșterea nivelului competiției.

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Campionatul Mondial de Fotbal din 2026 va fi primul din istorie care va include 48 de echipe, în creștere de la 32. În opinia dumneavoastră, creșterea numărului de echipe care participă…?

… va crește calitatea competiției – 42%

… nu va influența calitatea competiției – 24,6%

… va scădea calitatea competiției – 18,3%

… nu știu / nu răspund – 15,1%

La polul opus, doar 18,3% dintre cei care au participat la sondaj au fost de părere că nivelul competiției va scădea prin mărirea numărului de echipe participante. Tinerii sunt mai degrabă pregătiți să se adapteze la noul format, astfel că nu mai puțin de 53% dintre respondenții din categoria 18-29 de ani au apreciat că nivelul competiției va crește. Și doar 37% din categoria 60+ au avut această părere.

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Doar 13 procente dintre cei din categoria 18-29 de ani au apreciat că nivelul competiției va scădea după mărirea numărului de echipe participante. De asemenea, pare că femeile nu sunt deloc deranjate că vara aceasta va aduce nu mai puțin de 104 partide la Cupa Mondială. Doar 9% dintre cele care au răspuns au criticat inițiativa și au spus că nivelul va scădea. Față de 45% care au apreciat că nivelul va crește.

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Cum a fost făcut, de fapt, Sondajul FANATIK – INSCOP / CM 2026, realizat cu sprijinul SUPERBET

Sondajul Național FANATIK – INSCOP/ CM 2026, realizat cu sprijinul SUPERBET are o marjă de eroare foarte mică tocmai pentru că datele au fost culese cu puțin timp înainte de startul turneului final, în perioada 2-8 iunie. În aceste condiții, răspunsurile culese au fost cât se poate de relevante.

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Criterii, voturi și metodologia completă

Sondajul are o marjă de eroare a datelor maxim admisă de + / – 3%, la un grad de încredere de 95%. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Metoda CATI, care constă în interviuri telefonice, a fost utilizată pentru a obține datele pentru acest eșantion legat de Cupa Mondială din SUA, Mexic și Canada.

Cine a votat și câți români au participat la sondaj

Eșantionul obținut la nivel național este reprezentativ pentru categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Volumul eșantionului simplu, aleatoriu, este de 1100 de persoane. Au fost aleși respondenți din toată țara și din toate categoriile sociale.

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Argumentele celor care susțin formatul cu 48 de echipe

Mai multe echipe înseamnă mai multe meciuri, mai multe transmisii TV, . Rețeta este destul de simplă pentru FIFA. Și, când tragi linie, mai mulți bani înseamnă mai multe oportunități de dezvoltare pentru fotbalul din întreaga lume. În plus, putem vorbi cu adevărat de un Campionat Mondial atunci când există reprezentare pe întreg mapamondul.

Punctual, mărirea numărului de echipe care se califică la Campionatul Mondial ar putea fi un avantaj important și pentru România. Nu a fost cazul pentru 2026, când tricolorii au ajuns la un record dezolant de șapte preliminarii de CM ratate. Dar poate va fi un imbold pentru CM 2030, când România ar putea să revină la turneul final după 32 de ani!

De ce unii specialiști consideră că Mondialul își pierde din valoare

Cei care au criticat mărirea numărului de echipe se referă în special la diluarea valorilor prin această măsură. Mai multe echipe ar însemna, cel mai probabil, și un nivel mai scăzut. În plus, apar unele meciuri care par lipsite de atractivitate la nivel mondial. Spre exemplu, duminică dimineață, de la ora 4:00 a României, avem Scoția – Haiti. În afară de fanii din cele două țări, puțin probabil ca un asemenea joc să atragă prea mare audiență.

De asemenea, o competiție mamut care se va întinde pe mai bine de cinci săptămâni vine automat și cu probleme de logistică. În special pentru fanii care fac deplasarea la turneul final. Cei care vor să asiste la întreaga competiție vor avea de plătit sume considerabil mai mari pe cazare, mâncare și transport.

Cum se schimbă, de fapt, Cupa Mondială după extinderea la 48 de echipe

Avem în premieră 48 de echipe la Cupa Mondială, astfel că FIFA vine și cu un nou format. Cele 48 de naționale au fost împărțite în 12 grupe de câte patru echipe. Astfel, primele două clasate obțin automat calificarea în fazele eliminatorii. Doar că, spre deosebire de edițiile precedente, de această dată vom avea și echipe de pe locul 3 care se califică. Cele mai bine clasate opt dintre ele, din totalul de 12.

Avem 32 de echipe care obțin calificarea în fazele eliminatorii, față de 16 câte erau la precedentele ediții. Va fi introdusă astfel și faza 16-imilor, ceea ce poate un plus important de atractivitate. Sunt 16 meciuri eliminatorii în plus, adică exact acele meciuri care atrag cea mai mare audiență în general. În trecut competiția avea 15 meciuri eliminatorii, acum are 31!

1,87… este cota oferită de SUPERBET pentru peste 191,5 goluri marcate în faza grupelor de la CM 2026. 74 de partide se joacă în faza grupelor în actuala ediție