Sondaj PNL: Diferență de două procente între Gabriela Firea și Nicușor Dan cu 3 săptămâni înainte de alegeri

Un sondaj PNL arată că lupta dintre primarul actual Gabriela Firea și Nicușor Dan este din în ce mai strânsă cu mai puțin de trei săptămâni înainte de alegerile locale.

Candidatul susținut de PNL și de alianța USR-PLUS are 31%, în timp Gabriela Firea are 29%. Fostul Președinte Traian Băsescu se află pe locul trei, dar este la o distanță mare de primii doi favoriți. Liderul PMP are doar 10 procente.

Conform studiului cerut de PNL, 22 la sută dintre cei care au participat la sondaj sunt momentan nehotărâți în privința votului.

Studiul a fost făcut pe 1000 de locuitori din București. Potrivit sondajului, 70% dintre respondenți consideră că ar trebui să existe o dezbatere publică între Nicușor Dan și Gabriela Firea.

Vă reamintim că la începutul săptămânii, candidatul propus de PNL și USR-PLUS s-a arătat vizibil deranjat că nu a obținut o dezbatere cu actualul primar.

„Aşa cum bănuiam, candidatului Firea îi este frică să iasă într-o dezbatere publică alături de mine, în condiţiile în care suntem singurii candidaţi cu şanse de a câştiga alegerile, care se desfăşoară într-un singur tur. Înţeleg că azi (luni – n.r.), în şedinţa CGMB, a respins această dezbatere.” – Nicușor Dan

„Nu am o problemă cu locul ales, poate fi oriunde, inclusiv la sediul PSD. Vin oriunde, şi la STB şi la Termoenergetica. Singura condiţie este să fie o dezbatere 1 la 1, care să permită publicului să vadă faţă în faţă singurii candidaţi cu şanse şi soluţiile pe care aceştia le propun bucureştenilor. Cred că este o chestiune de bun simţ, în condiţiile în care alegerile locale nu se organizează în două tururi, iar toate sondajele arată o polarizare puternică a voturilor, între primii doi candidaţi. Practic, ne aflăm într-o situaţie de tur 2”, a adăugat candidatul PNL

Tot în sondajul PNL participanți au fost întrebați care a fost cel mai slab primar al Bucureștiului. 23% au ales-o pe Gabriela Firea, 12% au optat pentru Viorel Lis și Traian Băsescu, în timp ce 40% s-au abținut.