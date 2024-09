Sondaj realizat la comanda PNL: Marcel Ciolacu, peste Nicolae Ciucă la alegerile prezidențiale

Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă și Mircea Geoană din acest an. Potrivit unui sondaj realizat de The Center for International Research and Analyses (CIRA), dacă prezidențialele ar avea loc duminica aceasta, Marcel Ciolacu s-ar clasa pe primul loc.

Sondaj CIRA: Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, pe primele două locuri la alegerile prezidențiale

Sondajul realizat la comanda PNL îl clasează pe primul loc pe candidatul PSD cu 25% din voturi, în timp ce pe locul doi s-ar afla liberalul Nicolae Ciucă, cu 16% din voturi, iar pe locul trei ar fi Mircea Geoană, candidat independent, cu 14% din voturi.

De asemenea, pe locul patru s-ar clasa la egalitate de voturi liderul AUR, George Simion şi Elena Lasconi, preşedinta USR, cu 13%, în timp ce președinta S.O.S România, Diana Şoşoacă, ar primi 11%.

3% din voturi ar primi Kelemen Hunor, preşedintele UDMR, în timp ce Ludovic Orban din partea Forţa Dreptei, 1%, iar Cozmin Guşă, ca independent, 1%.

Cât despre alegerile parlamentare din data de 1 decembrie, conform sondajului, La întrebarea ce partid veți vota la aceste alegeri, respondenții au plasat PSD în fruntea clasamentului cu 31%, iar pe locul doi PNL, cu 22%.

Tot la alegerile parlamentare din decembrie, 14% din voturi le-ar primi AUR, în timp ce USR ar primi 13% din voturi, iar S.O.S, partidul Dianei Şoşoacă, 10%.

UDMR ar lua 5% din voturi, Forţa Dreptei, REPER şi PMP având 1% iar alte partide – 2%, arată datele sondajului CIRA realizat în perioada 24.08.2024 – 30.08.2024.

Volumul eşantionului a fost de 1099 de subiecţi, iar metoda culegerii- Face-to-Face, pe teren, la domiciliul respondenţilor, marja de eroare fiind de +/- 3%.

Marcel Ciolacu ocupă prima poziție și în ultimul sondaj SOCIOPOL, care însă răstoarnă clasamentul realizat de CIRA și asta pentru că locul al doilea nu mai este ocupat de Nicolae Ciucă, ci de George Simion.

Astfel, potrivit sondajului realizat în perioada 26 august – 3 septembrie, dacă prezidențialele ar avea loc duminica viitoare, Marcel Ciolacu ar obţine 26% din voturi, George Simion, 19% şi Mircea Geoană 14%.