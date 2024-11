Sondaj Verifield: Finala prezidenţială se joacă între Marcel Ciolacu şi George Simion. Care sunt procentele cu o săptămână înainte de alegeri

Ne mai desparte o săptămână de primul tur al alegerilor prezidenţiale, iar ultimele sondaje par să prefigureze deja finala din 8 decembrie. De altfel, ultimul sondaj comandat de USR relevă mari diferenţe între primul clasat şi restul candidaţilor.

Marcel Ciolacu este lider în toate sondajele

Sondajul realizat de Verifield, la comanda USR, îl dă pe Marcel Ciolacu drept câştigător detaşat al scrutinului de duminica viitoare, fiind de anticipat ca preşedintele PSD să fie votat de 26,3% dintre .

De altfel, dintre candidaţii cu şanse, Marcel Ciolacu şi Elena Lasconi sunt singurii care au crescut în preferinţele electoratului, faţă de precedentul sondaj dat publicităţii de Verifield. Spre deosebire de Ciolacu, Lasconi este însă pe un loc care ar scoate-o din cursă după primul tur.

Conform sondajului comandat de USR, Marcel Ciolacu s-ar confrunta în finala prezidenţială din 8 decembrie cu preşedintele AUR, George Simion, care ar primi voturile a 18,8% dintre cei prezenţi la urne, în scădere cu 2,3 procente faţă de începutul lunii noiembrie, când a fost dat publicităţii precedentul sondaj.

În schimb, cifrele arată o creştere spectaculoasă a Elenei Lasconi, de 2,4 puncte procentuale, de la 15,7 la 17,1%. Pe cât de spectaculoasă este ascensiunea liderului USR pe atât de abruptă este coborârea lui Mircea Geoană, de la 13,2 la 8,1%.

Chiar şi aşa, fost secretar general adjunct al NATO tot se află înaintea preşedintelui PNL, Nicolae Ciucă, pe care acest sondaj îl plasează abia al cincilea, cu voturile a 7,3% din cei prezenţi la urne.

Datele pentru acest sondaj au fost culese şi centralizate în perioada 8-14 noiembrie, prin metoda CATI (interviuri telefonice), iar eroarea maximă admisă este de ±3.12%, la un grad de încredere de 95%.

Rezultatele din partea superioară a acestui sondaj, le cofirmă în parte pe cele ale , sondaj în care Marcel Ciolacu era în frunte, cu 25,4% din opţiunile de vot, în timp pentru locul doi este o dispută strânsă între George Simion şi Elena Lasconi, ambii creditaţi cu 14,2%.

În schimb, Marcel Ciolacu este singura constantă dacă e să comparăm acest două sondaje cu altele două, publicitate la începutul acestei săptămâni. Liderul PSD conduce şi aici detaşat, dar adversar în turul doi i-ar fi Nicolae Ciucă, după cum spun cei de la Biroul de Cercetări Sociale (Ciolacu – 27,1%, Ciucă – 17,7%) şi sondajul realizat de The Center for International Research and Analyses (Ciolacu – 29%, Ciucă – 19%).