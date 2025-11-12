Sondajul care bagă în corzi clasa politică: cum câștigă AUR și USR voturi de la ”România educată”. Moștenirea lui Klaus Iohannis

ADVERTISEMENT

AUR conduce în continuare în intenția de vot, potrivit sondajelor realizate de INSCOP, iar acum casa de cercetare a opiniei publice vine cu explicații separate, dezvăluind nivelul de educație pe care electoratele partidelor îl au.

Cel mai recent sondaj, în care AUR e pe primul loc, și explicațiile sale

Politologul Cătălin Avramescu analizează , în exclusivitate pentru FANATIK, explicând că votanții care nu au liceul finalizat sau studii superioare nu trebuie desconsiderați, în multe dintre ocazii fiind mai inteligenți și mai vigilenți decât politicienii care le cere votul, chiar dacă o parte dintre aceștia nu au cunoștințe aprofundate legate de istorie sau cultură.

Potrivit sondajului INSCOP, publicat miercuri, 12 noiembrie 2025, jumătate dintre votanții care ar pune ștampila pe AUR dacă ar avea loc alegeri parlamentare acum au studii primare sau medii, iar 31% dintre cei cu studii superioare ar alege USR. De unde vin aceste date și care sunt explicațiile unui expert în politică? Avramescu a declarat, pentru FANATIK, că analfabetismul este, de cele mai multe ori, un aliat al extremismului: „Vorbim de analfabetism cultural, istoric și moral. Să votezi extremism e o dovadă de analfabetism”.

Politologul Cătălin Avramescu, despre votanții cu studii primare și medii și cum sunt cuceriți de Georgescu, Șoșoacă și Simion: „S-a creat o situație pe care eu nu am mai văzut-o în 35 de ani”

Profesorul universitar punctează că hrănirea electoratului cu teorii extremiste duce la crearea unui cerc vicios. „Publicul devine din ce în ce mai corupt din punct de vedere moral și politicienii răspund acestui public deviant cu un discurs cel puțin la fel de deviant. Politicienii nu au niciun discurs adaptat. Nici Georgescu, nici Șoșoacă. Ce discurs adaptat are Șoșoacă la tineri? Este o femeie care urlă pe Facebook. Nu știu dacă e ceva tineresc aici. Mă îndoiesc. Deci nu cred că era un discurs adaptat. Marea problemă însă este alta. S-a creat o situație, pe care eu nu am mai văzut-o în 35 de ani de la Revoluție. S-a creat o situație în care, din păcate, nu există oferă pe piața politicii moderate. Sau oferta puțină este compromisă. PNL poate să spună ce o vrea, că e de centru dreapta.

Realitatea e că prin alianța hipertoxică cu PSD a compromis tot și s-a pesedizat complet. De fapt, trebuie să spunem, la PNL, sunt unii mai pesediști decât la PSD. Ăsta este proiectul Iohannis. El a avut acest proiect, ”România needucată”. Știu că pe cutia scria România educată, dar proiectul lui era, de fapt, România needucată. El dorea o țară de analfabeți, pentru că o țară de analfabeți poate fi guvernată și păcălită după voie. Atunci el a venit cu această idee, care este fundamentală pentru înțelegerea regimului Iohannis: cartelizarea sistemului politic. Exact ca la Sibiu, unde poziția era numai pe hârtie în Consiliul Local. A omorât speranța, a omorât oferta pe piața politică, a omorât vinovăția”, a adăugat Avramescu, pentru FANATIK.

„Nu merge să te duci la alegătorul cu 8 clase să-i spui ceva despre căsătoria homosexuală”. De ce spune profesorul universitar că alegătorii fără studii superioare nu trebuie catalogați ca fiind ”proști”

În completare, filozoful și fostul candidat la prezidențiale a vorbit și despre USR, care e identificat cu agenda așa-zis progresistă a extremei stânga: „Nu merge să te duci la alegătorul cu 12 clase sau cu 8 clase, ori cu 4 clase și să-i spui ceva despre căsătoria homosexuală. Că l-ai pierdut imediat în secunda 2. Asta face AUR. AUR n-are un discurs adaptat, așteaptă ca ăștia să-și frângă gâtul. Ei se hrănesc din stârvurile politice ale partidelor tradiționale, care au abdicat de la o idee clară și rațională”.

Avramescu mai spune că publicul e interesat ca țara să fie bine guvernată și că ține foarte mult la ordinea publică, la proprietate, la respect pentru familie: „Cei de la USR și-au adoptat o agendă, una de acomodare cu cererile stângii extreme. Rezultatul e că nu tot publicul e prost. Unii îi judecă paradoxal, mai bine, mai logic decât foarte mulți politicieni. Dacă îi fac analfabeți, nu înseamnă că îi fac și proști. Omul de rând, totuși, el poate să fie bâtă în ceea ce privește istoria, nu știe de Zelea Codreanu, de pericolul pe care l-a reprezentat pentru România, dar totuși, are o doză de bun simț. Omul zice că nu poți să vii să pretinzi că guvernezi o țară când agenda ta e căsătoria homosexuală”.

Cazul Lasconi și planul cu care AUR prinde teren

La capitolul agendei progresiste îmbrățișată de USR, politologul o dă drept exemplu pe fosta candidată la președinție, despre care spune că defila cu crucea la gât în timp ce fiica ei îmbrățișa stânga radicală, ba chiar plângându-se că mama ei nu îi accepta orientarea sexuală. Apoi, fosta președintă USR și-a nuanțat discursul și a spus că susține parteneriatele civile între persoanele de același sex. „Gândiți-vă puțin la Lasconi, care se prezenta mare conservatoare, apărea cu crucea, țineți mintea? Apărea în haine populare, s-a dus la târguri țărănești. Și ea avea o fată care era militantă pentru stânga radicală”, amintește Avramescu.

Fostul ambasador al țării noastre în Danemarca vorbește, în continuare, de terenul pe care AUR l-a ocupat, ajungând pe primul loc în ultimele sondaje. „În momentul în care tu, PSD, vii cu Isăilă sau Necașu, ce să creadă alegătorul normal? Alegătorul normal nici nu știe exact cine e. L-au votat pe Georgescu fără să știe cine e Georgescu. Pe ei nu îi interesează chestia asta. Ei speră că vor fi buturuga de care se vor împiedica aceste partide corupte. Asta speră. Nu e un plan naiv, dar poate fi cazul acela în care leacul e mai rău decât boala. Din păcate, luăm aceste pastile toxice, care ne vor termina sănătatea politică și se vor duce la morga politică a națiunilor. Pentru că va fi moartea democrației românești, puțină, proastă, așa cum este ea”, adaugă Avramescu.

Avramescu, despre Nicușor Dan, după ce a întors în Parlament legea Vexler

Politologul spune că i se pare trist că inclusiv președintele Nicușor Dan legitimează cumva anumite idei vânturate în spațiul public de partidele considerate extremiste. „Mă uit la Nicușor Dan, care ne spune despre rezistența din Munții Făgăraș. Domnul Dan e din Făgăraș. Știți cine mai e din Făgăraș? Horia Sima, șeful legiunii. Eu nu spun că Nicușor Dan gândește ca Horia Sima. Dar faptul că minimizează chestiunea și o cosmetizează spune ceva despre faptul că șeful legiunii care a însângerat România era din Făgăraș. El are o atitudine așa, de detașare, cu panaș. Asta este atitudinea Iohannis. El venea și ne spunea, în primul lui mandat, că România nu este extremistă. Dacă ne uităm în spate, pe internet, vedem cum colcăia încă de atunci de propagandă legionară. Cineva din serviciile secrete trebuia să îi spună lui Iohannis, dar din câte știu eu, nici nu citea informările. Nu le citea”, a încheiat Avramescu.

Aici se referă la faptul că președintele României a întors în Parlament Legea Vexler, care vorbește despre extremism și antisemitism. Proiectul prevedea pedepse pentru negarea, aprobarea sau justificarea ori minimalizarea curentelor extremiste. Nicușor Dan a motivat, atunci, o lipsă a clarității și încălcarea unor principii constituționale, spunând că anumite personalități istorice sau grupuri politice nu pot fi analizate doar dintr-o perspectivă neagră sau imaculată, existând și nuanțe de gri.