Sondajul din ziua alegerilor care s-a apropiat cel mai mult de rezultatul final. Cum arătau cifrele INSCOP după închiderea urnelor

Concret, acuratețea sondajelor de opinie sau a exit-poll-urilor. Asta, după ce în urmă cu o săptămână absolut nimeni nu a putut prezice că independentul Călin Georgescu va câștiga primul tur al alegerilor. Nici măcar exit-poll-ul care-l plasa pe Georgescu undeva pe 3-4, după Marcel Ciolacu, Elena Lasconi sau George Simion.

Sondajul care a prezis cu precizie chirurgicală rezultatele alegerilor

Acum, pentru alegerile parlamentare, au fost acreditate patru case care au avut dreptul să organizeze exit-poll-uri, fiind vorba despre Centrul de Sociologie Urbană şi Regională – CURS, The Center for International Reserch and Analyses, Grupul de Studii Socio-Comportamentale AVANGARDE și ARA Public Opinion SRL.

Mai mult, INSCOP Research a efectuat un sondaj experimental la nivel de țară, realizat în România, fără diaspora. Cei de la INSCOP au transmis că acest sondaj a fost ”un experiment intern de testare și validare a acestui instrument de cercetare”, fiind un sondaj reprezentativ pentru populația cu drept de vot rezidentă în România.

Eșantionul folosit a fost de 3.100 de persoane, iar eroarea maximă admisă a datelor este de +/- 1,8%. Și mai interesant e că acest sondaj a prezis cu o acuratețe destul de mare cifrele oficiale ale numărătorii votului.

din ziua votului la Camera Deputaților și la Senat cum au zis românii că votează și cum au votat cu adevărat. Spre deosebire de șocul de la prezidențiale, cifrele nu au luat-o razna și nu au existat prea multe răsturnări de situație neașteptate pentru sociologi.

Ce date erau prezentate în sondajul INSCOP din urmă cu 24 de ore

Așadar, conform sondajului INSCOP, PSD era creditat cu 25,1% șanse la Camera Deputaților și 24,8% la Senat. A realizat 23,7% la Camera Deputaților și 24,1% la senat. Atenție, aceste cifre sunt fără diaspora, care evident influențează cifrele finale.

Despre AUR, sondajul INSCOP indica o cifră de 19,9% la CD și 21,6% la Senat, astfel că partidul a obținut 17,4% la CD și 17,6% la Senat. Despre PNL, cifrele indicau 13,7% la CD și 14,6% la senat, față de realitatea de 14% la CD și 14,8% voturi obținute la Senat.

însă a obținut cifre mult mai slabe de 10,6% la CD și 11,2% la Senat. Spre final, SOS era creditat cu 7% șanse la CD și 7,2% la Senat, cifre care în realitate au fost 6,7% și 7%. Cât despre POT, Partidul Oamenilor Tineri, aceștia au obținut 5,8% din voturi la CD și 5,7% la Senat, în condițiile în care sondajul indica 5,4% la CD și 5,2% la Senat.

Așadar, se poate remarca cum de această dată cifrele au fost destul de apropiate de realitate. Sociologii aveau mari emoții pentru că s-a constatat că un număr foarte mare de români (între 20-30%) refuză mai nou să răspundă la sondaje sau exit-poll-uri, astfel că induc în eroare (cu sau fără voie) casele de sondare. Practic, mulți oameni consideră că votul ar trebui să fie secret și nu e dreptul nimănui să pună întrebări.