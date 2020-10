Sonia Ferrari, concurenta transsexual de la Chefi la Cuțite, detalii inedite din culisele emisiunii culinare

Sonia Ferrari, concurenta transsexual de la Chefi la Cuțite, a fost cu adevărat o apariție în show-ul culinar de la Antena 1, unde s-a prezentat alături de iubitul ei, un tânăr avocat din București.

Cântăreața de muzică balcanică a gătit o musaca pe care cei trei șefi au apreciat-o, însă pe lângă mâncare, ea a vorbit și despre viața ei personală și dorința de a apărea în public să-și spună povestea.

FANATIK a obținut detalii din culisele Chefi la Cuțite, unde Sonia Ferrari a fost în strânsă legătură cu Gina Pistol și cei trei chefi, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu.

Sonia Ferrari: „Mi-a fost mai mult teamă de reacția chefilor decât de prejudecățile oamenilor”

Cum ți-a venit ideea de a merge la Chefi la cuțite?

Știu să gătesc și m-am gândit că trebuie să particip la această emisiune culinară, urmăresc show-ul de foarte mult timp și chiar îmi doream să merg. Am prins curaj acum și am făcut pasul ăsta.

Este prima emisiune de genul, sunt foarte fericită că merg mai departe. Vreau să spun că am avut foarte multe emoții, când ajungi acolo emoțiile sunt enorme. Nu este chiar așa simplu și ușor, m-ai ales jurizarea. Te gândești la timpul de gătire.

Cum este echipa Chefi la cuțite în culise? Cum s-au purtat Gina Pistol și cei trei chefi cu tine?

Gina Pistol este super, super de treabă, mi s-a părut extraordinară, iar cei trei chefi au fost și ei foarte ok cu mine, mai ales după ce mi-am spus povestea, care nu este totuși o poveste obișnuită, pe care o asculți în fiecare zi, iar ei au fost foarte interesați de ceea ce le spun despre mine, a contat pentru ei și omul din față și am apreciat că au privit cu seriozitate situația. Au reacționat foarte pozitiv.

Nu ți-a fost teamă de prejudecățile oamenilor. Lumea comentează, acum pot veni și reacții negative odată cu expunerea …

Sinceră să fiu, nu mi-a fost teamă deloc din acest punct de vedere, pentru că eu știu pentru ce m-am dus, știu ce vreau de la viață, știu ce vreau de la mine, am ales să facă asta, m-am gândit unde mă duc, așa că mi-am asumat întreaga situație și mi-am zis să nu-mi fie teamă. Mi-a fost mai multă teamă cu gătitul decât cu prejudecățile.

Eu cred într-o lume mai bună, într-o lume cu mintea mai deschisă. Da, am înțeles că sunt transsexual. Este adevărat și sunt de acord că sunt foarte mulți transsexuali în țară care fac multe prostii și suntem vorbiți de rău. Nu judec pe nimeni, nu judec situația, însă vreau să arăt că se poate și altfel, fără scandal. Fiecare este liber să facă ce vrea, desigur.

Se poate să nu fi disperat după băieți într-un hal fără de hal, cum sunt unii, și că se poate duce o viață normală, să ai o relație normală. De fapt, nu este vorba despre orientarea ta sexuală, ci despre caracter. Aici nu mai contează dacă ești transsexual sau de altă orientare sexuală. Deci, dacă nu ai caracter nu îl ai indiferent de orientare. Eu sunt artistă, eu cânt, vreau să prezint ceva frumos.

Sonia Ferrari, concurenta transsexual de la Chefi la Cuțite: „Comunitatea romă a reacționat pozitiv după ce a aflat de schimbarea mea sexuală”

Cum a reacționat familia ta când a auzit că mergi la Chefi la cuțite?

Mi-a spus să mă duc, pentru că familia știe că îmi place să gătesc. Familia este de partea mea. Eu am mai fost la tv, am scos o melodie, lumea a aflat de mine într-un fel, însă emisiunea Chefi la cuțite este o emisiune cu altă audiență, iar lucrurile se schimbă. Tot aici am decis să vorbesc mai deschis despre mine și despre viața mea.

Unde locuiești acum?

Stau în Austria de câțiva ani, am și pașaport, dar am decis să stau în România mai mult. vin foarte des acasă.

Schimbarea asta a ta de a fi femeie a fost o dorință dintotdeauna?

Am avut și o iubită, apoi am avut un iubit, apoi mi-am dat seama că îmi doresc altceva, dar asta am simțit mereu. Mi-am dat seama că vreau să fiu femei, că vreau să trăiesc așa.

Ai fost jignită vreodată din cauza orientării sexuale?

Ideea este că nu am avut parte de așa ceva, sunt foarte atentă la ceea ce fac și, uite, oameni ca Dan Bursuc, Florin Salam, Costel Biju și oameni care sunt foarte cunoscuți, mă înțeleg foarte bine cu ei.

Eu la Dan Bursuc merg și în casă, el mă respectă foarte mult, ne înțelegem foarte bine, pentru că el a văzut că eu sunt altfel, chiar mi-a zis că sunt altceva. Mi-a spus „te porți altfel, ești altceva, diferit, te porți altfel ca și om și noi te acceptăm între noi”.

De asta sunt și singurul transsexual care a reușit să intre în lumea asta a manelelor, ca să zic așa.

Cum a reacționat comunitatea romă după aflarea orientării sexuale și a întregii schimbări?

Îți dai seama că asta deja este ceva în plus. Vreau să spun că a fost totul ok între ei, însă, totuși, au fost prejudecăți, însă nu a avut nimeni curaj să-mi zică ceva, pentru că eu am fost foarte cuminte. Eu am așteptat până la vârsta asta să pot zice ceva. De mine nu s-a auzit niciodată o vorbă greșită, ori ceva care să nu fie la locul lui.

Acum este timpul meu să fac ceea ce vreau. Până acum nu am apărut din respect pentru familia mea, pentru că eram mai mică și nu am vrut să fie discuții, însă acum nu mai este nicio problemă, sunt adult și vreau să-mi trăiesc viața cum doresc, nu după cum a vrut lumea.

Cu ce îți ocupi timpul acum. Care este ocupația ta?

Am avut un club cu u asociat, fost iubit. Apoi am devenit barista. Acum mă focusez pe cariera muzicală, pe bucătărie 🙂

Concurenta de la Chefi de la cuțite, nepoata lui Nicolae Guță

Sonia Ferrari este cea mai controversată concurentă de la Chefi la cuțite, căci s-a născut bărbat, însă în urmă cu patru ani și-a făcut operație de schimbare de sex, a investit în look-ul ei în jur de 50 de mii de euro, iar acum e femeie în toată regula. Următoarea intervenție o va costa 15.000 de euro și o va transforma în Kim Kardashian de România.