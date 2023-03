Sonia Trifan, divorț dureros! A ajuns la vorba bunicii: ”Nu mi se mai potrivește această lume”

Sonia Trifan, în exclusivitate despre lumea idilică în care a decis să trăiască, despre realitatea pe care a simțit-o și momentul în care a decis că trebuie să renunțe la muzică.

Sonia Trifan, după divorț, și-a regăsit echilibrul! Noroc că și-a ascultat bunica

Sonia Trifan, frumoasa creatoare de modă, dezvăluie, într-un interviu în exclusivitate pentru FANATIK. RO, cum a reușit să depășească momentul divorțului și ce lucruri înțelepte i-a spus bunica ei.

Cunoscuta creatoare de modă ne spune că la 5 ani s-a apucat de pictat și de aici a apărut și iubirea pentru design vestimentar. De asemenea ne povestește cum a început iubirea pentru animale, mai ales a celor fără adăpost.

Sonia Trifan își aduce aminte de prima dragoste, ne spune ce calități ar trebui să aibă bărbatul care ar putea s-o cucerească și își aduce aminte de cel mai cumplit moment din viața ei, moartea bunicii.

Iubirea pentru animale: “Este un subiect foarte greu pentru mine”

De unde pasiunea pentru modă?

-Știu că pare un clișeu, dar de când mă știu am iubit cu pasiune tot ce a avut legătură cu . Pictez de la 5 ani și am început schițele și desenele, cu femei superbe îmbrăcate în rochii extraordinare. Totul în cel mai mic detaliu. Rochii care după atâția ani, acum, le creez. Acum le transpun în realitate. Trecutul întotdeauna are legătură cu prezentul și viitorul. Dintotdeauna mi-am dorit să am această carieră și să transform femeile în adevărate dive. Iubesc ceea ce fac și sunt profund recunoscătoare, Universului și bunului Dumnezeu pentru această oportunitate extraordinară.

Dar pentru animalele abandonate?

-Oh, aici este vorba despre mine, adevărata Sonia și despre sufletul meu. Plâng și sufăr lângă animale, de orice fel sunt ele. Am salvat de-a lungul vieții mele foarte multe pisici, aducându-le la părinți, bunici și uneori prietenilor mei. Iar de 10 ani viața mea s-a schimbat total datorită celor 2 câini pe care i-am adoptat de la un adăpost de căței, unde ar fi trebuit să fie a doua zi eutanasiați.

Este un subiect foarte greu pentru mine. Îmi doresc foarte mult să fac un adăpost pentru animalele abandonate. Momentan am grijă de câțiva căței care nu sunt ai mei și i-am adoptat și de multe pisici. Până și în showroom-ul meu am o pisică care a fost abandonată.

“Datorită desenului și a picturii m-am apucat de modă”

Să revenim la pictat.

-Așa cum am spus puțin mai devreme, pictez de la vârsta de 5 ani. Dar de fapt, desenez dintotdeauna. Desenul a fost refugiul meu. Relaxarea mea. Momentul meu unde pot crea ceea ce visez și îmi imaginez. Așa a început și pasiunea mea pentru modă. Datorită desenului și a picturii. Mulțumesc familiei care mi-a împărtășit și înțeles această frumoasă pasiune și m-a încurajat să merg la cursuri de pictură. Când pictez simt că am doar o lume a mea. O lume idilică, perfectă, unde răutatea, bârfa și invidia nu au loc.

“Am aruncat la gunoi tot ce muncisem”

Cum a fost copilăria ta?

-Îmi aduc aminte perfect de copilăria mea atât de frumoasă, pură și plină de oameni altruiști și buni. Am fost crescută de bunici, care mi- au fost mai mult decât mentori, exemple de frumusețe și curățenie sufletească. Am câteva amintiri haioase.

Dar una dintre ele are legătură directă cu meseria mea. Într-o vară, când aveam aproximativ 6-7 ani, am început să pun în practică desenele pe care le făceam și m-am apucat să croiesc rochii pentru toate păpușile mele. Aveam 10 păpuși superbe și aveau nevoie de rochii pe măsura lor. Așa că am scos din șifonier toate perdelele “bune” pe care bunica mea le punea doar de sărbători și am croit, am tăiat până nu a mai rămas mare lucru din ele. Le-am pus la loc în șifonier, resturile desigur, și mi-am continuat viața că și când nu s-a întâmplat nimic. Bunica mea nu a văzut “opera” mea pentru că nu-mi plăcuse ce rochii am croit așa că am aruncat la gunoi tot ce muncisem.

“I-am spus bunicii că ar fi bine să mergem să cumpărăm alte perdele”

Și de sărbători au descoperit nenorocirea?

-Când au venit sărbătorile, relaxată, i-am spus bunicii că ar fi bine să mergem să cumpărăm alte perdele pentru că cele pe care le avem nu mai sunt bune. Am scăpat doar cu o ceartă, și desigur apoi cu o porție mare de chec cu cacao, pe care mamaie îl făcea extraordinar.

“De aproximativ 5, 6 ani pot spune că am o relație extraordinară cu tatăl meu”

Erai mai mult fata mamei sau fata tatei?

-Am fost un copil foarte iubit, mai ales că am fost singura fată din toată familia noastră. Așa că eram înconjurată de foarte multă iubire din partea tuturor. Acum, de aproximativ 5, 6 ani, pot spune că am o relație extraordinară cu tatăl meu, mult mai apropiată și mult mai profundă și pot spune că acum sunt fata tatei. Dar, în același timp, mama mea este iubirea completă a inimii mele. Sunt părinții cei mai buni și mulțumesc cu toată inima că am parte de o familie atât de bună.

Cum ai crescut cu frații tăi? Te-au protejat, te-au mai urecheat?

-Am doi frați extraordinari care încă din copilărie m-au protejat și au avut grijă de mine. Cred că eu am fost cea care uneori, i-am mai certat, dar din dragoste și din multă grijă. Nu pot concepe viața mea fără ei și pot spune că îmi sunt și cei mai buni prieteni. Ei sunt, din punctul meu de vedere, bărbați adevărați, care au grijă de familia lor.

Perioada adolescenței: “Nu am fost nici timidă, dar nici impulsivă”

Ce-ți mai aduci mainte din perioada liceului?

-Dintotdeauna am avut un comportament, spun eu, liniar. Nu am fost nici timidă, dar nici impulsivă, cu tupeu. Am crescut cu multă grijă să fiu un copil educat și cu bun simt, să nu-mi fac bunicii sau părinții de rușine. Cred că am fost de mică un copil matur în această privință.

“Am copiat la materiile pe care, pur și simplu, nu le suportam”

Ai copiat la vreo materie?

-Da, din păcate. Am copiat la materiile pe care, pur și simplu, nu le suportam. Simțeam de multe ori că nu îmi focusez atenția pentru materiile pe care eu le consideram importante pentru viitorul meu și îmi pierd timpul învățând la unele materii pe care niciodată nu le voi folosi.

Prima dragoste: “Fluturi în stomac, flori primite și bujori în obraji”

Când te-ai îndrăgostit prima dată?

-Dacă confundăm dragostea cu prima tresărire a inimii, atunci pot spune că eram în perioada liceului. Fluturi în stomac, flori primite și bujori în obraji.

Mai ții minte când ai câștigat primii bani?

-Da, primii bani câștigați de mine au fost în perioada când am început facultatea la București și m-am înscris la agențiile de modeling și hostess. Cu bucurie îmi amintesc cât de încântată am fost că am lucrat ca hostess la cele mai mari târguri care erau la Romexpo.

Și pe ce i-ai cheltuit?

-Am cumpărat tot ce știam eu că le place bunicilor mei și, desigur, pisicilor pe care le aveam acasă. Eram atât de mândră de parcă toată lumea era a mea.

“Eu trăiesc într-o lume a mea, idilică, unde nu are loc nimic rău”

De unde pasiunea pentru muzică?

-Muzica a fost a două pasiune a mea. Pasiune împletita cu devotament și multă iubire. Dar, din păcate, eu trăiesc într-o lume a mea, idilică, unde nu are loc nimic rău. Am simțit la un moment dat că nu mi se mai potrivește această lume pe care începusem să o cuceresc și, după primul meu album solo, numit ‘Love Songs’, mi-am deschis atelierul de creație vestimentară ‘Diva by Sonia Trifan’ și am pus punct carierei muzicale.

Cel mai cumplit moment: “Nu puteam concepe că pot trăi fără ea”

Când ai trăit cel mai greu moment din viață?

-Cel mai greu moment… și atunci credeam că nu voi putea trece niciodată, că pur și simplu viață mea s-a terminat a fost când bunica mea nu a mai fost. Nu puteam concepe că pot trăi fără ea. Și acum este foarte dureros pentru mine să pot vorbi despre acest episod atât de greu. Și acum mi se pare ireal că ea nu mai este lângă mine.

Ce greșeală nu ai mai repeta, dacă ar fi s-o iei de la început?

-Să nu mai am încredere în unii oameni. Oameni care mi-au fost prea apropiați, în care am crezut orbește și care, din păcate, m-au dezamăgit profund.

Ai jucat vreodată la loto?

-Daaaa, împreună cu tatăl meu. El este expertul, dar nu am câștigat niciodată. Chiar ne întrebam amândoi dacă vom câștiga în această viață?!

“Îmi doresc doar să aibă un suflet bun și să nu fie prieten cu minciuna”

Cum ar trebui să fie, acum, bărbatul căruia să-i mai acorzi o șansă?

-Îmi este dificil să răspund acum la aceste întrebări pentru că eu niciodată nu am căutat idealul, perfecțiunea. Pentru că și eu sunt imperfectă în felul meu. Îmi doresc doar să aibă un suflet bun și să nu fie prieten cu minciuna.

Spui că ai rămas în relații foarte bune cu Andrei, și că nu se știe niciodată. Nu ai aruncat niciodată cu vorbe grele, deci ce ai învățat din experiența asta?

-Că sunt o doamna în orice situație, și indiferent cât de mare ar fi , am un zâmbet pe buze.

“Bunica îmi repeta în copilărie că apa și uleiul nu se amestecă niciodată”

Faptul că el are o meserie în care este mai tot timpul plecat crezi că a contribuit la separarea voastră?

-Da, cu siguranță. Bunica mea mereu îmi repeta în copilărie să înțeleg că apa și uleiul nu se amestecă niciodată. Am înțeles un pic cam târziu semnificația acestor cuvinte.

Arăți senzațional. Ai vreun secret, ții vreo dietă?

-Mulțumesc foarte mult. Ești mult prea drăguță. Arăt ca un om care dintotdeauna a avut grijă de el. Nu am fumat și nu am consumat alcool absolut niciodată și în privința alimentației am o listă foarte lungă de ce nu mănânc. Nu mai consum carne de aproximativ 14 ani și încerc cât pot de mult să am un echilibru în tot ceea ce mănânc/fac. Dar totul a devenit o rutină pentru mine, nu este un chin sau o renunțare la anumite plăceri. Cred că, de fapt, aici este și micul secret al meu, dacă se poate spune așa. Sunt împăcată cu tot ceea ce sunt și fac.

Îmi place tot ceea ce este frumos și are legătură cu frumosul. Finul meu este un celebru medic estetician din Bucureșți și discutăm ore în șir când ne vedem, despre tot ce înseamnă intervenții și injectări. Pot spune că știu foarte multe despre acest subiect, datorită lui. Respect oamenii care se îngrijesc, care previn și intervin acolo unde natură nu a fost atât de generoasă. Acum, în zilele noastre, vei fi surprinsă să vezi că sunt paciente și de 60,70 ani care merg la estetician și se bucură de acest dar generos pe care noi, femeile, acestui secol, l-am primit.

“Locul cel mai aproape de sufletul meu este la poalele Sarmisegetuzei”

Care este destinația ta preferată de vacanță?

-Am foarte multe locuri de pe această minunată planetă ( pentru că sunt o călătoare împătimită), pe care le iubesc și abia aștept să le revăd. Templele budiste din Indonezia, plajele superbe din Bora Bora, piramidele din Egipt. Dar locul cel mai aproape de sufletul meu este la poalele Sarmisegetuzei, unde am descoperit de câțiva ani locuri desprinse din povești, timpul parcă s-a oprit în loc. Este un Paradis. Acolo aș vrea să ajung măcar o dată pe lună, dacă s-ar putea.

Ce nu știe lumea depsre tine?

-Ador să fac scufundări sau diving, în special la recifuri de corali. De asemenea, îmi place enorm să fac salturi cu parașuta, ultima dată am sărit de la 4000 m.

Ce planuri ai anul acesta?

-Am atât de multe planuri pentru acest an întrucât le-am cumulat și pe cele din 2020, 2021. În vară o mică plecare în Statele Unite, unde voi îmbina o vacanță cu câteva proiecte de modă (prezentări de modă în Miami), o petrecere grandioasă “15 ani, Sonia Trifan în domeniul modei” și încă câteva proiecte pe care aș dori să le dezvălui la momentul oportun. Îmi place să pregătesc totul până la cel mai mic detaliu și de aceea vreau că surprizele mele să fie la cote maxime.

Am înțeles că ai niște colaborări noi.

-Am așteptări mari de la acest an, care deja a început în forță cu câteva colaborări și în domeniul modei (o fuziune de stil și eleganță, într-o colecție unică, împreună cu brandul Marie Ollie, deja disponibilă în magazinul meu), iar în paralel predau cursuri de Fashion Bussines și pot spune, fără să mă laud, că sunt foarte bună.

Iar pentru acest an extraordinar va doresc din toată inima să aveți forță și putere, că toate visele voastre să devină realitate. Să fiți sănătoși și bucuroși în fiecare zi. Va iubesc!