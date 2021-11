Alexandru Salaman, cunoscut ca Șopârlă. fostul membru al trupei Animal X, divorțează de soția lui. Artistul și partenera sa de viață au decis să pună capăt căsniciei de șase ani.

Cântărețul a făcut anunțul pe rețelele de socializare. Din păcate, cea mai bună soluție pentru el și Monika este să divorțeze.

Cei doi nu se despart cu scandal și sunt recunoscători pentru anii pe care i-au petrecut împreună.

ADVERTISEMENT

Șopârlă de la Animal X divorțează, după 6 ani de căsnicie. Ce spune artistul despre separarea de soția sa

Șopârlă a anunțat, printr-un mesaj postat pe rețelele sociale, că divorțează, după o căsnicie de șase ani. El și Monika aveau probleme în cuplu și au decis să pună capăt mariajului.

„După 6 ani de căsnicie, decizia pe care am luat-o nu a fost ușoară, dar este una inevitabilă. Fie acum, fie peste ceva timp, relația și căsnicia noastră a luat sfârșit. Cu toate acestea, ca orice poveste, ajunge la un sfârșit.

ADVERTISEMENT

Suntem recunoscători unul celuilalt pentru iubirea și grija pe care am avut-o! Am petrecut niște momente minunate împreună, dar iată că a venit timpul să ne spunem rămas bun”, a scris Alexandru Salaman pe pagina de .

Alexandru Salaman a renunțat la muzică în 2010, atunci când a părăsit trupa Animal X. La un an după ce a plecat din trupă, Șopârlă s-a căsătorit cu Ana, însă căsnicia nu a durat prea mult.

ADVERTISEMENT

Șopârlă locuiește în Tenerife de câțiva ani, acolo unde s-a mutat cu soția lui, de care urmează să divorțeze. După ce a renunțat la muzică, acesta a lăsat totul în urmă.

, Laurențiu Mihai Penca și Alexandru Salaman au alcătuit formula inițială a îndrăgitei formații, care a luat naștere în 1999. În anii 2000, Animal X era printre cele mai apreciate trupe din România, iar melodiile lansate de aceasta sunt și acum apreciate de români.

ADVERTISEMENT

Alexandru Salaman a fost implicat într-un mare scandal

Acum șase ani, fostul membru Animal X a fost în centrul unui scandal uriaș. Șopârlă a fost acuzat că și-a bătut iubita – Cristina, la acea vreme –, chiar ea fiind cea care a lansat această informație. Tânăra a apărut vânătă la televizor, unde a făcut declarații neașteptate.

„Am fost bătută de la 1 noaptea până la 4 dimineață când a venit poliția. Alexandru Salaman… Aveam aproape un an împreună. La început a fost ok, s-a prefăcut, am crezut că e un artist. Am văzut că bea foarte mult. A încercat să mai dea în mine, dar am trecut cu vederea. Sâmbătă i-am dat mesaje, nu îl mai văzusem de 2 zile. (…)

ADVERTISEMENT

El mi-a zis să tac, mi-a astupat gura, m-a strâns de barbie și a început să mă bată. S-a întâmplat la el, la magazin. A dărâmat rafturile. Eu nu am făcut nimic, nici nu l-am împins. Îmi zicea că mă omoară, că mă distruge. M-a mușcat de nas, de față, de buză, până mi s-a dezlipit de gingie, mi-a smuls părul din cap. Un trecător a văzut că mă lovea și a sunat la poliție, cu ajutorul lui am scăpat.

Am rămas cu el pentru că am crezut că, în sinea lui, mă iubește și că o să îi pară rău. Dar m-a bătut în continuare, mi-a dat cu pumnii la tâmplă”, spunea Cristina despre fostul iubit, la