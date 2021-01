Sophie, artistă nominalizată la premiile Grammy, a murit la vârsta de 34 de ani într-un accident

Doliu în lumea muzicii. Sophie, o artistă scoțiană nominalizată la premiile Grammy, a murit la vârsta de doar 34 de ani în teribil accident.

Potrivit presei britanice, cunoscuta vedetă de talie internațională a decedat în casa ei din Grecia, la Atena, după un accident subit. Apropiații săi au publicat un comunicat, în care se cere respectarea intimității familiei şi a fanilor artistei.

”În mod tragic, frumoasa noastră Sophie a murit în această dimineață după un accident teribil. Fidelă spiritualității sale, ea se urcase pentru a privi luna plină, a alunecat și a căzut”, se arată în comunicatul postat pe Twitter de echipa sa managerială, scrie The Guardian.

Sophie Xeon s-a născut și a crescut la Glasgow, în Scoția, și a lansat single-ul de debut Nothing More to Say în 2013. Artista a pătruns către un public mai larg cu o altă lansare în acel an, Bipp, iar o serie ulterioară de single-uri apreciate au fost adunate în 2015 pe albumul ”Product”.

În ciuda pasului către lumea mare a muzicii, Sophie s-a menţinut într-un discret plan doi în industria muzicală în timp ce a realizat colaborări de succes cu artişti reputaţi ca Madonna – alături de care a compus în 2015 single-ul “Bitch I’m Madonna” , Lady Gaga, Diplo, Charli XCX, sau Vince Staples.

O serie importantă de artiști i-au adus omagii cântăreței scoțiene, printre care şi britanicul Sam Smith, care a postat pe Twitter: ”Ştiri sfâşietoare. Lumea a pierdut un înger”.

Modelul și activistul Munroe Bergdorf a spus că este lumea muzicii și-a pierdut o parte din inimp adăugând: ”Comunitatea noastră a pierdut o icoană, un pionier și o lumină puternică vizionară”.

Sophie, activistă energică în favoarea persoanelor transgen

Sophie a fost o activistă energică în favoarea persoanelor transgen și a discutat despre identitatea de gen într-un interviu din 2018 cu revista Paper, spunând:

”Pentru mine, transgenul preia controlul pentru a-ți aduce corpul mai în concordanță cu sufletul și spiritul tău, astfel încât cei doi nu se luptă unul împotriva celuilalt și se luptă să supraviețuiască.

Pe acest pământ, te poți apropia de felul în care simți că este adevărata ta esență fără presiunile societale de a îndeplini anumite roluri tradiționale bazate pe gen. Înseamnă că nu ești mamă sau tată, ești o persoană care privește lumea și simte lumea”.