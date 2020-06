Soprana Maria Macsim Nicoară face progrese din ce în ce mai mari! A reușit să-și recapete mobilitatea

ADVERTISEMENT

Chiar dacă medicii nu îi mai dădeau nicio șansă de supraviețuire, soprana Maria Macsim Nicoară a reușit să se trezească din comă la aproape o lună de când a suferit tragicul accident care a adus-o pe patul de spital, iar acum se simte din ce în ce mai bine. Bineînțeles, va mai trece mult timp până când va putea să povestească ce s-a întâmplat, însă veștile sunt cât se poate de bune, mai ales că viața nu îi mai este pusă în pericol, iar medicii se pregătesc să o externeze de la Spitalul de Neurochirurgie Iași pentru a o transfera la clinica de recuperare neurologică din Oraș.

Soprana Maria Macsim Nicoară a început să își recapete mobilitatea

În plus, potrivit unor surse medicale citate de bzi.ro, mezzosoprana clipește, respiră fără aparate și reușește să miște ușor membrele superioare și inferioare pe partea dreaptă. Acesta este, de altfel, motivul pentru care s-a decis transferul său la Spitalul de Recuperare din Iași, unde va fi atent monitorizată.

„Am avut o discuție cu medicii de la Spitalul de Neurochirurgie. Pacienta ar putea fi transferată la noi, am rezervat un loc, însă nu știm când se va face transferul.

Starea ei de sănătate se poate modifica. Pacienta va fi transferată pentru recuperare neurologică. Nu am văzut pacienta, nu am analizat starea ei de sănătate ca să mă pot pronunța în momentul de față”, a declarat pentru sursa citată medicul Bogdan Ignat, șef al secției de Neurologie din cadrul unității medicale în care va ajunge pacienta.

Soțul sopranei, anchetat pentru tentativă de omor. Cum se apără bărbatul

Până când Maria Macsim Nicoară va putea să povestească ce s-a întâmplat în noaptea fatidică, soțul său, Codrin Nicoară, un pianist cunoscut și apreciat în rândul împătimiților muzicii clasice rămâne principalul suspect al anchetatorilor în dosarul penal ce vizează săvărșirea infracțiunii de tentativă de omor.

Însoțit de avocatul său, bărbatul le-a declarat acestora că soprana a căzut pe scările interioare în formă de spirală ale locuinței, după ce i s-a făcut rău din cauza băuturilor alcoolice pe care le consumase. Cât despre presupusele certuri și scandaluri dintre cei doi soți, pianistul susține că astfel de suspiciuni „nu au niciun fundament”.

„Nu aveam niciun motiv să fiu gelos. Nu au existat niciodată certuri pe această temă. Am auzit că sunt tot felul de discuții, dar sunt deplasate. Nu am bătut-o niciodată. Nu am bătut-o nici în seara respectivă.

Nu sunt un tip violent.De-a lungul timpului au mai existat neînțelegeri și tensiuni, ca în orice familie. Dar niciodată nu a fost scandal, nu ne-am certat foarte tare și nu am bătut-o.

Au fost lucruri normale pentru orice familie. Nu a fost nicio discuție despre divorț. Ne înțelegem bine. Scările sunt circulare. Au o înălțime normală între etaje… Nu știu. Doi metri și 20… doi metri jumătate. Nu sunt foarte înalte.

Nu avem nicio bară pe partea dreaptă cum se coboară. Avem doar un grilaj pe partea stângă. Avea și farfuria în mână. Ori s-a dezechilibrat, ori i s-a făcut rău din moment ce a vărsat înainte pe perete.

Eu am găsit-o jos pe covor. Eu eram la parter când s-a întâmplat. Am auzit în mod direct. Eram acolo, dar nu am văzut, că dormeam”, le-a mai spus Codrin Nicoară oamenilor legii.