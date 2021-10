Sora Alexandrei Dinu s-a măritat în mare secret! A pus mâna pe un milionar! Foto & Video exclusiv

FANATIK a aflat, în exclusivitate, că frumoasa soră a celebrei jurate de la Românii au Talent, Alexandra Dinu, și-a pus pirostriile cu un cunoscut afacerist din zona Satu Mare.

Sora Alexandrei Dinu, nuntă în mare secret

Cătălina Lavinia Dinu, sora celebrei Alexandra Dinu, a decis să facă pasul cel mare și să se căsătorească cu Radu Bud, moștenitorul unei averi uriașe din Satu Mare, atât cununia civilă, cât și ceremonia religioasă fiind făcute în mare secret.

Căsătoriți civil la Primăria Sectorului 1 din București, Cătălina Lavinia Dinu și Radu Bud și-au unit destinele la sfârșitul lunii august. Și, așa cum e obiceiul, după cununia civilă a urmat și căsătoria religioasă.

Așa că, însoțiți de prietenii apropiați, de familie, dar și de Alexandra Dinu, Cătălina și Radu Bud au pășit emoționați în fața unui sobor de preoți, în biserică, și și-au făcut jurămintele de iubire veșnică.

Petrecere fabuloasă la nunta surorii Alexandrei Dinu

Apoi, normal, după ce au depășit emoțiile unui asemenea moment încărcat de solemnitate, Cătălina Dinu, devenită doamna Bud, și Radu, soțul ei, și-au condus invitații la petrecere. Iar petrecerea de nuntă, una restrânsă și la care cuvântul de ordine a fost discreția, a avut arte de momente cu totul și cu totul deosebite.

Purtând o rochie ivoire, cu un decolteu adânc, Cătălina Lavinia Dinu și soțul ei, Radu Bud, îmbrăcat într-un costum de culoare neagră, cu papion, s-au fotografiat cu mai toți invitații, cerându-le însă acestora să fie cât mai discreți și să nu posteze pe conturile de socializare fotografii de la eveniment.



Desfășurată în aer liber, în preajma unui conac boieresc, nunta Cătălinei și a lui Radu Bud a avut parte de un meniu de vis, pentru toate gusturile, invitați de seamă, în frunte cu Alexandra Dinu, dar și momente în care s-a dansat până la epuizare.

Alexandra Dinu a fost prezentă la nuntă

La începutul lunii trecute, Alexandra Dinu, ocupată să și vadă de cariera ei din Italia, ca actriță, a decis să vină pentru câteva zile în România. Avea de bifat două evenimente: , dar și căsătoria frumoasei sale surori, Cătălina Lavinia.

“Mama a venit special pentru ziua mea și s-a nimerit să fie și nunta surorii ei. Ne întâlnim în fiecare lună, destul de des, aș putea spune. De 4 luni locuiesc singur, mi se pare foarte ok, dar, în același timp, este o responsabilitate în plus”, a dezvăluit fiul Alexandrei Dinu și al lui Adrian Mutu, recent, la Antena Stars.

Iar la nuntă, din imaginile pe care le-a obținut FANATIK în exclusivitate, , în ciuda faptului că are un iubit. De altfel, relația pe care o are cu actualul ei partener de viață, celebrul milionar Ziv Tetelman, este una care se desfășoară sub spectrul discreției absolute, Alexandra Dinu luând decizia să își închidă și conturile de socializare pentru a nu fi tentată să pună fotografii alături de iubitul ei.

Cătălina Dinu s-a măritat cu un multimilionar

Soțul Cătălinei Dinu, Radu Bud, face parte dintr-una dintre cele mai avute familii din zona Satu Mare, el, alături de rudele sale, gestionând un adevărat imperiu imobiliar. Mai mult, familia lui Radu Bud are și o afacere în domeniul hotelier și al restaurantelor, afacere care, în ciuda pandemiei, a mers rezonabil.

De altfel, conform datelor publicate de ANAF și consultate în exclusivitate de FANATIK, firma pe care, alături de familia sa, o conduce Radu Bud a avut, în ultimii ani, profit de milioane de euro, cifra de afaceri depășit, în ultimii trei ani, peste 20 de milioane de lei.

Interesant este însă că, pe cât de bogat este, Radu Bud nu este deloc ”strâns la pungă” atunci când vine vorba de a face cadouri celor dragi. De altfel, FANATIK a aflat că Radu Bud o răsfață pe Cătălina, soția lui, cu daruri care mai de care mai scumpe, fie că vorbim de accesorii vestimentare, fie că vorbim de bijuterii.