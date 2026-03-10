Sora Andreei Anița rupe tăcerea la o săptămână de la moartea ei: „Eu nu ascund adevărul”. Dezvăluiri scandaloase despre ce s-a întâmplat la spital. Misterul bacteriei care i-a grăbit sfârșitul

ADVERTISEMENT

Moartea Andreei Anița lasă multe semne de întrebare, iar sora tinerei care s-a stins în ziua în care s-au strâns banii necesari pentru tratarea cancerului de care suferea rupe tăcerea, în exclusivitate pentru FANATIK! Mărturisirile Magdalenei sunt de-a dreptul sfâșietoare.

Semne de întrebare după moartea Andreei Anița. Sora tinerei din Fălticeni pentru care s-au strâns 2,3 mil. $ rupe tăcerea

Andreea s-a luptat timp de 11 ani cu un diagnostic dur: cancer sinovial, una din cele mai rare și complicare forme de sarcom. Boala extrem de agresivă i-a răpit din anii tinereții, însă nu i-a furat nicio secundă speranța că se va face bine. Culmea, ea era cea care îi încuraja pe apropiați că va trece furtuna din viața ei.

La doar 27 de ani, În doar opt zile s-au strâns 2,3 milioane de dolari pentru tratamentul revoluționar Tecelra, pe care tânăra urma să îl facă în SUA. O cursă contracronometru pentru viață a fost organizată de polițistul Daniel Ceclan, cunoscut în mediul online sub numele Dany Cek și de preotul Alexandru Lungu din Fălticeni, localitatea de unde era Andreea.

În spatele anunțului morții Andreei, făcut pe 3 martie, se află o poveste mult mai complicată și mult mai dureroasă, de-a dreptul revoltătoare. Relatarea pe care sora Andreei ne-a făcut-o, descriind ultimele momente din viața tinerei, este un strigăt de durere și o încercare de a afla ce s-a întâmplat cu adevărat.

„Eu nu ascund adevărul”. Relatarea sfâșietoare a Magdalenei

Totul a început cu o . „Eu nu ascund adevărul”, își începe Magdalena mărturisirea, gata să spună tot ce lumea nu știa despre situația surorii sale, cu voce încărcată de emoție. „Andreea a ajuns la Spitalul Memorial cu bronhopneumonie. A doua zi de când a ajuns a fost intubată, pentru că abia mai putea respira”, continuă Magdalena.

Tânăra, deja slăbită de anii de tratamente oncologice, a intrat rapid în stare critică. Respirația devenise tot mai dificilă, iar atacurile de panică îi amplificau suferința: „Avea atacuri de panică, plămânii erau foarte afectați. A trebuit să fie intubată”. A urmat, apoi, o perioadă lungă de terapie intensivă, iar pentru familie fiecare zi era o așteptare între speranță și teamă. Mesajele care veneau de la medici, imediat după ce ajunsese la spital cu plămânii afectați, nu erau deloc încurajatoare. Familiei i s-a transmis că Andreea avea să sfârșească pe acel pat de spital de la Spitalul Memorial Băneasa.

Familiei i s-a spus, imediat după internare, că ultimele ei zile vor fi pe patul de spital

Andreea, ambițioasă, o luptătoare cum o știa toată lumea, i-a contrazis prin voința ei pe medici: „A stat aproape o lună intubată. S-a tratat bronhopneumonia, deși șefa de la ATI spunea că nu bronhopneumonia e cauza principală, ci tumorile, dar noi știam că tumorile sunt ținute sub control, căci aveam păreri de la medici din America și din Barcelona. Ni s-a spus zilnic că ultimele ei zile vor fi pe patul ăla de spital. Andreea a dovedit contrariul, pentru că a învins bronhopneumonia”.

Starea ei a început să se stabilizeze, iar analizele au fost în regulă, la un moment dat, din ce ne mărturisește Magda. Totuși, medicii au decis să îi facă o traheostomie (o gaură în gât, la nivelul traheei) ca să poată respira mai bine și să îi protejeze plămânii în perioada de recuperare. După o vreme în care a fost sedată, doctorii au decis să oprească sedarea, iar pentru familie acel moment a fost ca o gură de aer proaspăt. Speranța a renăscut în inimile apropiaților.

„Analizele au fost în regulă la un moment dat. I-au pus o traheostomă să ventileze plămânii, timp în care tot sedată era. La un moment dat, i-au oprit sedarea și s-a trezit. Bronhopneumonia a fost tratată complet, din ce au spus ei. Am stat câteva zile cu ea și era în regulă. Nu puteau încă să scoată traheostoma, nu știu din ce motiv, nu ne-au spus. Ne-au spus că totul era foarte bine, toate culturile erau sterile. Infecția plecase complet, totul arăta perfect”, își continuă sora Andreei mărturisirea, în exclusivitate pentru FANATIK.

Momentul în care cerul s-a dărâmat peste familia Andreei: „Dormea profund. Făcea convulsii”

Chiar și acele momente de aparentă stabilitate, exista un detaliu care îi nedumerea pe apropiați. Traheostoma nu era scoasă: „Era aproape bună de dus în salon, dar nu puteau să îi scoată ventilatorul. Ea respira aproape singură, ventilatorul o ajuta doar la nevoie”.

După alte patru zile, unul din antibiotice i-a fost oprit, iar Andreea a început să se simtă bine. Apoi a venit ziua care a schimbat totul, cea în care tânăra a făcut convulsii în somn. „Am mers la ea, dormea profund, era ciudat, pentru că ea nu dormea la ora aia, la ora 10. Dormea profund și într-un minut de când am intrat în sală făcea convulsii. Au sedat-o din nou și au pus pe full aparatul de ventilat, din cauza convulsiilor. Noi în două zile am mutat-o de acolo, pentru că ni s-a părut straniu modul lor de a comunica cu noi. Nu primeam toate informațiile, mi s-a spus că sunt agresivă, m-a întrebat cine sunt eu să pun întrebări”, ne-a spus Magdalena.

Medicii spun că Andreea a dezvoltat singură bacteria

Medicii nu doar că nu comunicau cu rudele, ba chiar păreau deranjați când acestea puneau întrebări firești despre starea pacientei. Printre variantele auzite din spital despre cauzele înrăutățirii stării sale de sănătate era și o fibroză la plămâni. Un lucru de-a dreptul șocant, descoperit de FANATIK, este că medicii le-au spus apropiaților că Andreea ar fi dezvoltat singură bacteria, aflându-se sub îngrijirea doctorilor, lucru destul de straniu, dat fiind felul în care apare și se dezvoltă, de fapt, această bacterie.

„Când a fost internată la Memorial, nu ni s-a spus că are această bacterie”

„Voiam să văd documente, să știu care sunt analizele, să știu motivul pentru care nu poate fi scoasă de pe ventilator. Uneori spuneau că nu se știe, că poate are fibroză la plămâni, că tumorile sunt prea mari, deși analizele făcute tot de ei arătau că s-au micșorat în ianuarie față de decembrie, căci făcuse chimioterapie și radioterapie. Cumva, explicațiile lor nu prea aveau sens.

În trei ore de la mutarea din spital ni s-a spus clar că are klebsiella, că era în sepsis (n. red.: septicemie), de fapt și nouă ni s-a spus cu două zile înainte că totul era în regulă. În ziua în care am zis că o mutăm ni s-a zis că infecția este din nou activă: cum cu două zile înainte nu era și deodată a reapărut? A fost o comunicare ciudată, mi s-a părut că ni se ascund informații. La Colțea ni s-au oferit toate informațiile în trei ore, am aflat totul instant.

Când a fost internată la Memorial, nu ni s-a spus că are această bacterie, deloc, deși i-au luat culturi regulat, au făcut analize regulat. Dacă stăm bine și ne gândim de unde ar fi putut lua bacteria? Doamna director i-a zis lui Dany Cek că Andreea ar fi dezvoltat singură klebsiella în timp ce a stat acolo intubată. Asta nu știu dacă este posibil. În același timp, mă gândesc că dacă ar fi luat-o înainte ar fi descoperit-o”, povestește, extrem de îndurerată, Magda, pentru FANATIK.

Sora Andreei Anița nu știe dacă vrea să își caute dreptatea în instanță: „Încă sunt în șoc și am atacuri de panică noaptea”

După ce s-a aflat că avea klebsiella, sora Andreei ne-a spus că i-au scris mai multe persoane care au pățit același lucru tot la Spitalul Memorial. Întrebată dacă va face ceva mai departe (chiar acționarea în instanță a spitalului), Magdalena ne-a declarat că acum nu e în stare să se gândească la așa ceva și va decide după ce își va mai reveni, fiind încă sub impactul șocului morții Andreei.

„Deocamdată nu sunt în stare de așa ceva. Încă sunt în stare de șoc și am atacuri de panică noaptea, pentru că în vis eu încă încerc să rezolv situația Andreei pentru că avea foarte multe șanse. Încă îmi e greu să accept ce se întâmplă, deci nu pot să iau o decizie. Va trebui să treacă o perioadă de timp, să îmi revin, să mă împac cu ideea și apoi o să gândesc la rece situația”, ne-a mai zis Magdalena.

FANATIK a solicitat un punct de vedere de la Spitalul Memorial. Banii strânși pentru Andreea vor ajunge la alți copii cu cancer

FANATIK a adresat câteva întrebări și Spitalului Memorial pentru a clarifica toate suspiciunile legate de contractarea bacteriei klebsiella în acest caz, dar și în alte situații care i-au fost semnalate surorii Andreei. Până la ora publicării prezentului material, conducerea nu ne-a oferit informații care să clarifice ce s-a întâmplat de fapt. FANATIK va publica și punctul de vedere al spitalului, atunci când vor sosi răspunsurile solicitate. Cele 2,3 milioane de dolari strânse pentru Andreea vor fi redirecționate către spitale. Sumele vor fi folosite pentru copiii cu cancer care au nevoie urgent de ajutor.