Sora băiatului care a murit la Spitalul din Târgu-Jiu face mărturii cutremurătoare: „Ei erau siguri că băiatul moare dacă nu mi-l operează”

Ies la iveală detalii șocante după moartea șocantă a adolescentului în Spitalul Târgu-Jiu. povestește prin ce a trecut la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu. Fratele ei a suferit o criză, dar medicul a refuzat să-l opereze, motivând că nu are specializare pediatrică, deși era o urgență.

Mărturia cutremurătoare ca băiatului care a murit la Spitalul Târgu-Jiu

Bianca, acum în vârstă de 28 de ani, își îngrijea fratele după ce părinții lor au murit într-un accident. Moartea băiatului de 16 ani a survenit din cauza refuzului medicului de a interveni, temându-se de acuzații de malpraxis, conform

În prezent, acesta este investigat pentru ucidere din culpă. Bianca, sora băiatului, a spus pentru Digi24, cum au fost momentele dureroase prin care a trebuit să treacă la Spitalul din Târgu-Jiu.

„Pe doctorul Neagu l-am implorat acolo când am fost cu copilul, după ce făcuse criza, l-am implorat domnul doctor «Vă rog frumos, băgați-mi copilul în operație, operați-mi copilul, vă rog eu frumos». Dar când a văzut copilul, a zis din start că nu e de competența lui. Era o asistentă acolo care plângea. Se ducea și se pitula și plângea și parcă îmi spunea din ochi «Ia copilul, fă ceva că aici moare»”, a spus Bianca pentru Digi24.

„Erau siguri că moare”

Sora tânărului a relatat că, după autopsie, medicii legiști au sfătuit-o să păstreze tăcerea. Medicul a solicitat transferul la Craiova, deși legea îl obliga să intervină. Primarul Târgu-Jiului, Marcel Romanescu, a declarat că lipsa de influență a familiei a fost un factor nefericit

„Ei erau siguri că băiatul moare dacă nu mi-l operează. Pur și simplu s-au uitat la el, nu au făcut nimic”, a dezvăluit Bianca.

„Acel copil nu a avut șansa pe care poate copiii unora dintre noi o au, să aibă părinți influenți, să aibă oameni care să poată să pună de îndată mâna pe telefon. Sunt șocat de tot ceea ce s-a întâmplat”, a spus Marcel Romanescu, conform Digi24.

Pacientul a murit în timp ce aștepta ambulanța pentru transfer, deoarece în Gorj nu existau medici disponibili. Bianca spune că presiunile nu s-au oprit nici după deces. Chirurgul s-a temut că băiatul va muri pe masa de operație, fapt ce l-ar fi implicat legal. Secția de Chirurgie din spital a cerut clarificări despre când pot interveni la copii, deși au operat peste 30 fără un specialist pediatru prezent.

„Când am intrat acolo, mi-au spus că ar fi bine să știm doar noi, că e mai bine pentru toată lumea să știm doar noi acolo în interior. Așa mi-au spus cât am intrat la medicina legală. Nu știu ce să înțeleg din asta, pe cine ar trebui să protejez?”, a adăugat ea.

Colegiul Medicilor cer o anchetă

Direcția de Sănătate Publică Gorj a sancționat doi medici implicați. pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei.

„Legea 95 prevede această situație de acordare a urgențelor pentru toți pacientii care sunt în spital. Răspunsul a fost dat în ideea de asigurare a urgențelor, adică copiii care se prezintă aici. Trebuie asigurate urgențele prin linia de gardă de chirurgie generală, pentru că noi nu avem linie de garda de chirurgie pediatrică, însă dacă sunt urgențe trebuie rezolvate”, a menționat pentru Digi24 Dumitru Vienescu, managerul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu.

„Este regretabil ceea ce s-a întâmplat la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu. În urma controlului s-au aplicat două sancțiuni contravenționale în cuantum de 3.000 lei pentru fiecare”, a transmis Daiana Militaru, purtător de cuvânt DSP Gorj.

Reacția ministrului sănătăţii

„Vreau să vă spun ce am făcut noi, ca să nu mai o lungesc, că am avut două teme. Una a fost legată de continuarea tratamentului, mai ales pentru copii şi adolescenţii cu boli cronice, în momentul în care devin adulţi şi ştiţi bine că în 1 septembrie a apărut o ordonanţă care face posibilă tratarea lor şi după vârsta de 18 ani până la vârsta de 21 de ani în spitalele sau secţiile de pediatrie. Unii au înţeles mai mult, alţii mai puţin (…) Şi atunci am făcut completări la acea ordonanţă de urgenţă şi s-a întâmplat să apară şi cazul de la Gorj.

Şi aceste completări dintr-un nou proiect care va fi aprobat ori astăzi (n. red. joi), în şedinţa de Guvern, ori săptămâna viitoare, am introdus în mod explicit această prevedere că aceste cazuri în care viaţa este în pericol trebuie intervenit până la urmă, indiferent de unitatea sanitară în care tratează pacientul. Eu cred că şi din punct de vedere uman trebuie să gândim lucrurile astea. Nu putem tot timpul să căutăm eventual o prevedere care să ne împiedice să facem ceva”, a declarat ministrul sănătăţii, Alexandru Rafila.