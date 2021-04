Sora Cătălinei Isopescu, Ioana, emoționată după mesajele de susținere primite în urma tragediei

Ioana Isopescu, sora Cătălinei Isopescu, decedată în urmă cu o zi, a postat un mesaj pe pagina de Facebook în care se arată extrem de emoționată după mesajele de susținere primite în urma tragediei care a lovit familia.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În urmă cu o zi, Ioana postase cruntul anunț pe pagina ei de socializare, în care anunța că ”Cea mai frumoasă fată din lume” a murit.

Imediat, aproape 900 de persoane din mediul virtual au trimis mesaje de condoleanțe și de susținere pentru Ioana și familia îndoliată de această tragedie.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ioana, sora Cătălinei Isopescu, emoționată după mesajele de susținere primite în urma tragediei

La 24 de ore de la anunțul trist, Ioana a revenit cu o postare pe Facebook în care, emoționată, le mulțumește tuturor celor care au transmis mesaje de susținere.

De asemenea, sora Cătălinei Isopescu subliniază că fiul surorii sale, Arthur, are multă nevoie în aceste momente să afle cât de minunată era mama sa.

ADVERTISEMENT

În încheierea postării, Ioana urcă și o piesă a cunoscutului artist Prince care, spunea ea ”îi plăcea mult” surorii ei plecată din această lume la doar 49 de ani.

”Este impresionant pentru mine să văd atâta susținere din partea atât de multor oameni. Vă mulțumesc frumos, tuturor deodată și fiecăruia pe rând pentru compasiunea pe care ne-ați arătat-o. Sigur Arthur are multă nevoie să îi fie reconfirmat cât de minunată mama lui era.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Pentru Cătălina, că-i plăcea mult și sper să ajungă înapoi la inimile voastre, las asta aici (n.r. Prince – Sometimes It Snows in April)”.

Cătălina Isopescu a fost căsătorită cu fotograful german Thomas Elsner, alături de care a avut un fiu, Arthur, conform Revistei Elle.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cătălina Isopescu a murit la 49 de ani

Cătălina Isopescu a murit joi, 8 aprilie, iar știrea tristă i-a șocat pe toți cei care o cunoșteau. La doar 49 de ani, celebrul model al anilor 90 s-a stins din viață din cauza unei boli nemiloase care i-a adus sfârșitul treptat.

Sora sa, Cătălina, dar și iubitul său Oltin Hurezeanu, au anunțat decesul tragic. ”Cea mai frumoasă fată din lume 8/03/1972 – 8/04/2021. Dumnezeu să o odihnească!‘, a fost mesajul scris de Ioana. Cătălina Isopescu a murit la o lună după ziua de naștere.

ADVERTISEMENT

În timpul carierei sale din lumea modei, Cătălina a colaborat cu mari case de la Munchen și Milano. În țară, a organizat cele mai importante concursuri de fotomodele, după care a devenit acționar într-o mare firma de publicitate.