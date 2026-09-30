Sora lui Cristiano Ronaldo a izbucnit după circul de la națională: „Poporul portughez nu merită nimic”

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Elma Aveiro, sora lui Cristiano Ronaldo (41 de ani), a reacționat furibund după ce înaintea meciului din Danemarca de joi seară, din Liga Națiunilor, din cauza conflictului cu selecționerul Jorge Jesus (72 de ani). Concret, căpitanul naționalei lusitane a fost lăsat doar pe banca de rezerve la victoria din Norvegia, chestiune care bineînțeles că l-a înfuriat teribil.

Sora lui Cristiano Ronaldo a sărit în apărarea fratelui său după scandalul de proporții de la naționala Portugaliei

Ulterior, fotbalistul de la Al-Nassr a lipsit de la două antrenamente. Miercuri seară, după ce Jesus „l-a pus la punct” cu ocazia unei conferințe de presă, Cristiano a răbufnit și nu a mai participat nici la ultima ședință de pregătire de dinaintea meciului cu Danemarca. Mai mult, și-a chemat avionul privat la Copenhaga și astfel a părăsit de tot cantonamentul naționalei Portugaliei.

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La scurt timp, Apoi, jurnaliștii de la O Jogo au informat că . În acest context, sora fotbalistului, Elma Aveiro, a publicat, de asemenea în mediul virtual, un mesaj foarte dur, bineînțeles în apărarea fratelui ei.

Elma Aveiro, mesaj dur pe rețelele de socializare

De altfel, femeia este deja de ani buni recunoscută la nivel internațional pentru astfel de poziționări ferme atunci când Cristiano are diferite probleme sau este criticat. „CR7 merita mai mult respect. Echipa națională merita mai multă structură. Jurnalismul portughez merita mai multă concurență și mai puține speculații.

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Cât despre poporul portughez, ei bine… Nu merită să fie cel mai bun în nimic. Suntem invidioși, disprețuitori, ignoranți și merităm să revenim la mediocritatea pe care am avut-o întotdeauna în fotbal înainte de CR7”, a transmis Elma Aveiro prin intermediul rețelelor de socializare. De menționat în acest context este și că, înainte de Cristiano Ronaldo, Portugalia nu reușise să câștige vreun titlu major, iar cu el în echipă lusitanii au cucerit Campionatul European în 2016 și două trofee în Liga Națiunilor.