Sora lui Cristiano Ronaldo, atac la adresa colegilor fratelui său: ”Au uitat cum să paseze, cum să recupereze”. Reacție controversată față de Bruno Fernandes

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Surpriza uriașă din Grupa K de la Cupa Mondială 2026 dintre Portugalia și Republica Democrată Congo, scor 1-1, continuă să aducă critici și ecouri. Sora lui Cristiano Ronaldo nu s-a abținut după semi-eșecul lusitanilor și i-a pus la zid pe colegii fratelui său. A surprins foarte mult o reacție a acesteia față de Bruno Fernandes, o piesă de bază a portughezilor din linia mediană.

Sora lui Cristiano Ronaldo, critici la adresa naționalei Portugaliei după surpriza cu Congo: ”Au uitat cum să paseze, cum să recupereze”

Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada a adus numeroase surprize în prima săptămână. Una dintre favorite, Portugalia, a debutat cu stângul: 1-1 cu RD Congo, un outsider. În media și pe site-urile de socializare, majoritatea jucătorilor trimiși în teren de selecționerul Roberto Martinez (52 de ani) au fost criticați pentru evoluțiile lor. Cristiano Ronaldo (41 de ani) și Bruno Fernandes (31 de ani), de la care lumea se aștepta la goluri și la prestații solide, au fost extrem de șterși.

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La câteva ore după ce Portugalia a remizat cu naționala din Africa, o reacție extrem de acidă a venit și de la Katia Aveiro (48 de ani), sora mai mare a lui Cristiano Ronaldo. Aceasta a declarat că întreaga echipă, inclusiv fratele ei, a dezamăgit. ”Au uitat ca prin magie cum să paseze, cum să recupereze, cum se contraatacă în meci”, a scris ea pe Instagram. ”Acest Campionat Mondial este ciudat. Dar așa cum am auzit mereu: ‘Începuturi modeste, finaluri de succes’”.

Aceasta a revenit ulterior cu o altă postare în care a îndemnat la optimism. ”Să gândim pozitiv. Au greșit, nu au fost echipa pe care ne așteptam să o vedem. Nimeni nu a jucat bine, după umila mea părere”. Pe NRG Stadium din Houston, Texas, Portugalia a avut un start de vis. A deschis scorul în minutul 6 printr-un gol cu capul marcat de Joao Neves. Treptat, echipa lui Roberto Martinez și-a pierdut rapid ritmul, permițând celor din Congo să întoarcă jocul și , în prelungirile primei reprize.

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🚨🚨| Katia Aveiro (Cristiano Ronaldo’s sister) on Instagram: “Magically, they forgot how to: Pass the ball around, Win the ball back, Launch counter-attacks and the game became all about passing backwards in midfield…Strange World Cup.Very strange.” — Goals Side (@goalsside)

Controversă uriașă în Portugalia: sora lui Ronaldo apreciază atacurile la adresa lui Bruno Fernandes

Tirul surorii lui Cristiano Ronaldo s-a îndreptat ulterior, indirect, . E vorba de starul lui Manchester United, Bruno Fernandes. Katia Aveiro a dat like o postare a unei pagini braziliene de Instagram care îl acuza pe play-maker că joacă bine pentru United, dar nu face același lucru când poartă tricoul naționalei portugheze.

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🚨 𝗡𝗘𝗪: Cristiano Ronaldo’s sister has liked an anti-Bruno Fernandes post on Instagram which says: “Bruno Fernandes is a different player when he wears the national team jersey. At the moment Portugal needs a leader the most, he disappears from the game and leaves the… — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX)

”Bruno Fernandes este un jucător diferit când poartă tricoul naționalei. În momentul în care Portugalia are cea mai mare nevoie de un lider, el dispare din joc și lasă responsabilitatea în seama altora. Talent uriaș, multă atenție din partea presei, dar unde este influența sa în momentele decisive? Suporterii se așteaptă la un jucător excepțional care să iasă în evidență când presiunea crește, nu la cineva care dispare când jocul devine intens”, este postarea apreciată de Katia.