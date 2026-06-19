Sport
Betano – Suporter Oficial Cupa Mondială FIFA 2026

Sora lui Cristiano Ronaldo, atac la adresa colegilor fratelui său: ”Au uitat cum să paseze, cum să recupereze”. Reacție controversată față de Bruno Fernandes

Katia Aveiro, sora mai mare a lui Cristiano Ronaldo, a pus la zid naționala Portugaliei după semi-eșecul cu Congo de la Cupa Mondială. Reacția controversată a acesteia față de Bruno Fernandes.
Adrian Baciu
19.06.2026 | 18:45
Sora lui Cristiano Ronaldo atac la adresa colegilor fratelui sau Au uitat cum sa paseze cum sa recupereze Reactie controversata fata de Bruno Fernandes
SPECIAL FANATIK
Sora lui Cristiano Ronaldo, mesaj dur după Portugalia - Congo 1-1 la Cupa Mondială: ”Ca prin minune, au uitat cum să paseze, cum să recupereze” Sursa foto: hepta.ro / colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Surpriza uriașă din Grupa K de la Cupa Mondială 2026 dintre Portugalia și Republica Democrată Congo, scor 1-1, continuă să aducă critici și ecouri. Sora lui Cristiano Ronaldo nu s-a abținut după semi-eșecul lusitanilor și i-a pus la zid pe colegii fratelui său. A surprins foarte mult o reacție a acesteia față de Bruno Fernandes, o piesă de bază a portughezilor din linia mediană.

Sora lui Cristiano Ronaldo, critici la adresa naționalei Portugaliei după surpriza cu Congo: ”Au uitat cum să paseze, cum să recupereze”

Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada a adus numeroase surprize în prima săptămână. Una dintre favorite, Portugalia, a debutat cu stângul: 1-1 cu RD Congo, un outsider. În media și pe site-urile de socializare, majoritatea jucătorilor trimiși în teren de selecționerul Roberto Martinez (52 de ani) au fost criticați pentru evoluțiile lor. Cristiano Ronaldo (41 de ani) și Bruno Fernandes (31 de ani), de la care lumea se aștepta la goluri și la prestații solide, au fost extrem de șterși.

ADVERTISEMENT

La câteva ore după ce Portugalia a remizat cu naționala din Africa, o reacție extrem de acidă a venit și de la Katia Aveiro (48 de ani), sora mai mare a lui Cristiano Ronaldo. Aceasta a declarat că întreaga echipă, inclusiv fratele ei, a dezamăgit. ”Au uitat ca prin magie cum să paseze, cum să recupereze, cum se contraatacă în meci”, a scris ea pe Instagram. ”Acest Campionat Mondial este ciudat. Dar așa cum am auzit mereu: ‘Începuturi modeste, finaluri de succes’”.

Aceasta a revenit ulterior cu o altă postare în care a îndemnat la optimism. ”Să gândim pozitiv. Au greșit, nu au fost echipa pe care ne așteptam să o vedem. Nimeni nu a jucat bine, după umila mea părere”. Pe NRG Stadium din Houston, Texas, Portugalia a avut un start de vis. A deschis scorul în minutul 6 printr-un gol cu capul marcat de Joao Neves. Treptat, echipa lui Roberto Martinez și-a pierdut rapid ritmul, permițând celor din Congo să întoarcă jocul și să egaleze prin Yoane Wissa, în prelungirile primei reprize.

ADVERTISEMENT
Emmanuel Macron spune de ce a vrut Donald Trump ca Ucraina să încheie...
Digi24.ro
Emmanuel Macron spune de ce a vrut Donald Trump ca Ucraina să încheie rapid un acord de pace: „Lucrurile mergeau prost în Biroul Oval”

Controversă uriașă în Portugalia: sora lui Ronaldo apreciază atacurile la adresa lui Bruno Fernandes

Tirul surorii lui Cristiano Ronaldo s-a îndreptat ulterior, indirect, către o vedetă din naționala lui Roberto Martinez. E vorba de starul lui Manchester United, Bruno Fernandes. Katia Aveiro a dat like o postare a unei pagini braziliene de Instagram care îl acuza pe play-maker că joacă bine pentru United, dar nu face același lucru când poartă tricoul naționalei portugheze.

ADVERTISEMENT
E gata: Robert Lewandowski a spus
Digisport.ro
E gata: Robert Lewandowski a spus "DA" și a semnat până în 2028!

Bruno Fernandes este un jucător diferit când poartă tricoul naționalei. În momentul în care Portugalia are cea mai mare nevoie de un lider, el dispare din joc și lasă responsabilitatea în seama altora. Talent uriaș, multă atenție din partea presei, dar unde este influența sa în momentele decisive? Suporterii se așteaptă la un jucător excepțional care să iasă în evidență când presiunea crește, nu la cineva care dispare când jocul devine intens”, este postarea apreciată de Katia.

ADVERTISEMENT
Grupa J, LIVE BLOG de la CM 2026. „Scandalul Messi” ia proporții! Algerienii...
Fanatik
Grupa J, LIVE BLOG de la CM 2026. „Scandalul Messi” ia proporții! Algerienii au făcut plângere la FIFA
Scoția – Maroc, LIVE VIDEO în grupa C de la CM 2026, etapa...
Fanatik
Scoția – Maroc, LIVE VIDEO în grupa C de la CM 2026, etapa 2. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real
Probleme pentru Gigi Becali la FCSB! Patronul vrea să scape de un jucător,...
Fanatik
Probleme pentru Gigi Becali la FCSB! Patronul vrea să scape de un jucător, dar impresarul lui e ferm pe poziții: „Are contract”
Tags:
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
'Selymeș nu a primit Mercedes pentru că era ungur?'. Componentul Generației de Aur...
iamsport.ro
'Selymeș nu a primit Mercedes pentru că era ungur?'. Componentul Generației de Aur a spus lucrurilor pe nume după 33 de ani!
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!