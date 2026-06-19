Sora lui Cristiano Ronaldo, atac la adresa colegilor fratelui său: ”Au uitat cum să paseze, cum să recupereze”. Reacție controversată față de Bruno Fernandes

Surpriza uriașă din Grupa K de la Cupa Mondială 2026 dintre Portugalia și Republica Democrată Congo, scor 1-1, continuă să aducă critici și ecouri. Sora lui Cristiano Ronaldo nu s-a abținut după semi-eșecul lusitanilor și i-a pus la zid pe colegii fratelui său. A surprins foarte mult o reacție a acesteia față de Bruno Fernandes, o piesă de bază a portughezilor din linia mediană.
Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada a adus numeroase surprize în prima săptămână. Una dintre favorite, Portugalia, a debutat cu stângul: 1-1 cu RD Congo, un outsider. În media și pe site-urile de socializare, majoritatea jucătorilor trimiși în teren de selecționerul Roberto Martinez (52 de ani) au fost criticați pentru evoluțiile lor. Cristiano Ronaldo (41 de ani) și Bruno Fernandes (31 de ani), de la care lumea se aștepta la goluri și la prestații solide, au fost extrem de șterși.
La câteva ore după ce Portugalia a remizat cu naționala din Africa, o reacție extrem de acidă a venit și de la Katia Aveiro (48 de ani), sora mai mare a lui Cristiano Ronaldo. Aceasta a declarat că întreaga echipă, inclusiv fratele ei, a dezamăgit. ”Au uitat ca prin magie cum să paseze, cum să recupereze, cum se contraatacă în meci”, a scris ea pe Instagram. ”Acest Campionat Mondial este ciudat. Dar așa cum am auzit mereu: ‘Începuturi modeste, finaluri de succes’”.
Aceasta a revenit ulterior cu o altă postare în care a îndemnat la optimism. ”Să gândim pozitiv. Au greșit, nu au fost echipa pe care ne așteptam să o vedem. Nimeni nu a jucat bine, după umila mea părere”. Pe NRG Stadium din Houston, Texas, Portugalia a avut un start de vis. A deschis scorul în minutul 6 printr-un gol cu capul marcat de Joao Neves. Treptat, echipa lui Roberto Martinez și-a pierdut rapid ritmul, permițând celor din Congo să întoarcă jocul și să egaleze prin Yoane Wissa, în prelungirile primei reprize.
Tirul surorii lui Cristiano Ronaldo s-a îndreptat ulterior, indirect, către o vedetă din naționala lui Roberto Martinez. E vorba de starul lui Manchester United, Bruno Fernandes. Katia Aveiro a dat like o postare a unei pagini braziliene de Instagram care îl acuza pe play-maker că joacă bine pentru United, dar nu face același lucru când poartă tricoul naționalei portugheze.
”Bruno Fernandes este un jucător diferit când poartă tricoul naționalei. În momentul în care Portugalia are cea mai mare nevoie de un lider, el dispare din joc și lasă responsabilitatea în seama altora. Talent uriaș, multă atenție din partea presei, dar unde este influența sa în momentele decisive? Suporterii se așteaptă la un jucător excepțional care să iasă în evidență când presiunea crește, nu la cineva care dispare când jocul devine intens”, este postarea apreciată de Katia.