Sora lui Gabi Bădălău, nuntă de zeci de mii de euro pe domeniul din Bolintin-Vale. Bianca Drăgușanu nu este invitată

Sora lui Gabi Bădălău face nuntă în Bolintin-Vale, în localul familiei sale, unde a investit aproape cinci milioane de euro, iar Bianca Drăgușanu nu ar fi pe lista de invitați. Se pare că membrii familiei omului de afaceri nu sunt foare apropiați de fosta asistentă TV.

Sora lui Gabi Bădălău, nuntă de zeci de mii de euro pe domeniul din Bolintin-Vale

Sabina Bădălău, sora afaceristului, este cea care va fi mireasă. În 2019, aceasta s-a căsătorit civil cu Răzvan Marica, pe malul lacului Snagov, iar pandemia le-a dat peste cap planurile de nuntă.

La cununia civilă au fost invitate nume cunoscute din politică, printre care și Viorica Dăncilă. După ce au fost ridicate restricțiile, nunta poate fi organizată fără probleme, așa cum a visat mireasa.

Bianca Drăgușanu, care este împreună cu de mai bine de un an, nu ar fi invitată la eveniment. Familia milionarului, printre care și mireasa, nu o plac pe fosta asistentă TV din cauza trecutului ei, scrie . Cu toate acestea, vedeta își dorește să aibă o relație bună cu familia partenerului ei.

Milionarul nu a comentat prea multe despre acest eveniment, despre care spune că este unul de familie. Afaceristul este discret atunci când vine vorba de viața personală.

„Este un eveniment restrâns de familie, nu am ce să zic mai mult de atât.”, a declarat fiul lui Niculae Bădălău pentru sursa citată.

Ce relație are Claudia Pătrășcanu cu familia lui Gabi Bădălău

, aflată în proces de divorț cu Gabi Bădălău, are o relație foarte bună cu sora milionarului. Artista nu va fi prezentă la nuntă, ci doar cei doi copii pe care îi are cu omul de afaceri.

Vedeta le dedică o melodie mirilor și a considerat-o întotdeauna pe Sabina Bădălău o soră, nu doar o cumnată.

„Eu am un eveniment de onorat. Parte din mine va fi acolo, copiii mei. Întotdeauna am fost în relații bune cu sora lui Gabi, rămâne în sufletul meu orice s-ar întâmpla, și am considerat-o că pe o soră, nu că pe o cumnata în perioada căsniciei mele cu Gabi.

Întotdeauna am avut multe în comun, acum se pare că și luna în care se căsătorește. Eu și fratele ei ne-am căsătorit tot în luna Mai. Sunt lângă ea cu sufletul și gândurile bune în cea mai frumoasa zi din viața ei. Acești viitori miri sunt suflete pereche.

Le voi dedica piesa Povestea Noastră și lor în momentul în care eu o voi cânta pe scena în acea seară.”, a declarat Claudia Pătrășcanu pentru sursa menționată anterior.

Sabina Bădălău se ocupă de afacerea familiei

La petrecere se spune că vor cânta nume mari, iar evenimentul ar fi costat câteva sute de mii de euro. Se aude că Nikos Vertis ar cânta la nuntă, dar prezența artistului grec încă nu a fost confirmată.

Sabina Bădălău este cea care se ocupă de afacerea familiei. Familia deține un domeniu de 10 hectare în Bolintin-Vale, acolo unde va avea loc marele eveniment anul acesta, în mai puțin de o lună. Locația este una de poveste, în apropierea râului Argeș, cu o grădină special amenajată de 1,5 hectare, o cascadă, lac cu nuferi și mai multe fântâni și decoruri inedite.

A fost nevoie de trei ani de așteptare pentru amenajarea spațiului din Bolintin Vale. Au fost aduse 100 de specii de arbori și arbuști, dar și peste 10.000 de flori perene și graminee.

Sala de evenimente are 1.000 de metri pătrați, iar în interiorul acesteia este amplasat un candelabru de 20 de metri, ca a costat 100.000 de euro.