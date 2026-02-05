Sora lui Gigi Becali, lovitură de milioane de euro în afaceri! În ce proiect a decis să investească

ADVERTISEMENT

Domnica Geambazi (70 ani), sora lui Gigi Becali, care e mai mare cu patru ani decât patronul FCSB-ului, intră puternic pe piața imobiliarelor din capitală. Ea participă la un proiect grandios în Pipera, acolo unde deține un teren de aproximativ 8.800 de metri pătrați.

4,1 milioane de euro, investiți într-un proiect imobiliar

Inițial, pe terenul aflat pe strada Vasile Alecsandri, situat în apropierea complexului de vile dezvoltat de fratele său, au fost demarate lucrări pentru construirea unor vile, însă planul a fost schimbat.

Potrivit profit.ro, o parte dintre construcții urmează să fie demolate, iar imobilul principal va fi transformat într-un ansamblu rezidențial modern, structurat pe subsol, parter, două etaje și un etaj trei retras. Proiectul va fi alcătuit din cinci corpuri de clădire.

Costul estimat al lucrărilor de demolare și construcție se ridică la aproximativ 4,1 milioane de euro, fără TVA. În total, investiția va acoperi 11.000 mp, și va avea 121 de apartamente, precum și 161 de locuri de parcare subterană.

Domnica Geambazi a fost director economic la Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie din București

Domnica Geambazi nu este singură în acest demers, proiectul fiind dezvoltat printr-o firmă în care deține 50% din participații, restul aparținând proprietarilor Staif Construct – compania care a realizat și vilele familiei Becali din Pipera.

Sora cea mare a lui Gigi Becali este absolventă a Facultății de Comerț din cadrul ASE București. După finalizarea studiilor, a lucrat ca economist la Institutul de Cercetări pentru Componente Electronice, instituție care, din 1996, a devenit Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie (IMT) București.

În același an, sora lui Gigi Becali a ocupat funcția de director economic interimar, continuându-și cariera în cadrul institutului. IMT a dezvoltat aplicații în micro și nano-tehnologie, noi metode de calcul și inteligență artificială, platforme digitale pentru sănătate, mediu și în domeniul energiei.

Instituția a avut proiecte coordonate de către Agenția Spațială Română (ROSA) sau finanțate de Agenția Spațială Europeană (ESA) dar se poate lăuda și cu o colaborare cu sud-coreenii de la compania Samsung.

Domnica și Doina Becali l-au crescut pe patronul FCSB-ului

Domnica este căsătorită cu omul de afaceri Constantin Geambazi, iar fiul lor, Vasile, a mai făcut parte din structura de acționariat al clubului FCSB. În 2012, Domnica și Vasile Geambazi au donat peste 150.000 de lei către Partidul Noua Generație, al cărui președinte era Gigi Becali, angajat la acea vreme în bătălia electorală.

Domnica e o femeie credincioasă, care a cântat în corul bisericii și are grijă de un cimitir dedicat pruncilor nebotezați, construit împreună cu fratele ei. Ea și Dorina, cealaltă soră a lui Gigi Becali, au avut grijă de patronul FCSB-ului în copilărie.