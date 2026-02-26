Sora lui Mario Berinde, tânărul ucis de alți doi minori în Cenei, victima unui fake news uriaș. Detalii de ultimă oră: ce arată raportul INML

ADVERTISEMENT

Cazul șocant al lui Mario Berinde revine în centrul atenției publice. FANATIK a obținut în exclusivitate noutăți despre evoluția anchetei și stadiul procesului în care sunt implicați minorii, oferind cititorilor o imagine actualizată asupra situației.

Ultimele noutăți în cazul lui Mario Berinde. Consumase victima substanțe interzise?

Reporterul FANATIK a stat de vorbă cu avocatul familiei lui Mario Berinde, Adrian Cuculis, care a oferit detalii esențiale despre situația juridică a minorilor implicați și concluziile anchetatorilor.

Potrivit surselor obținute direct din dosar și confirmate de avocat, procurorii au stabilit că ambii minori implicați în uciderea lui Mario au discernământ complet și vor răspunde penal pentru faptele lor. Această decizie marchează un punct crucial în dosar și vine în contextul în care publicul aștepta cu sufletul la gură clarificări după tragedia care a zguduit comunitatea din Cenei, județul Timiș.

„Este oficial, ambii minori au discernământ INTEGRU și pot și vor răspunde penal pentru faptele lor. Din cunoștințele mele procurori se pregătesc să-i trimită pe ucigașii lui Mario în judecată”, a declarat Cuculis, pentru FANATIK.

Concluziile raportului medico‑legal în cazul crimei din Cenei

Un alt aspect la care face referire reprezentantul legal al familiei Berinde constă în concluziile raportul medico‑legal. Deși în primele zile ale anchetei s‑a speculat că Mario ar fi consumat substanțe interzise înainte de tragedie, rezultatele testelor toxicologice arată că victima nu avea în sânge alcool sau droguri și nu exista niciun element ilegal care să fi influențat starea sa la momentul atacului.

„Un alt subiect extrem de important pe care parchetul a reușit să îl descifreze se referă la faptul că acuzațiile la adresa lui Mario au fost de la început că ar consuma substanțe interzise. Același raport scoate la iveală că victima nu avea în sânge nici substanțe interzise, nici alcool si nici alte elemente care ar fi fost de natură ilegală”, a ținut să mai puncteze avocatul.

Fake news și zvonuri virale. Avocatul familiei Berinde clarifică situația

În ultimele ore, cazul lui Mario Berinde a revenit în centrul atenției publice după ce mai multe informații alarmiste s-au răspândit rapid în mediul online, pe platforme precum TikTok și Facebook. În special, au circulat zvonuri potrivit cărora poliția ar fi prezentă la Cenei, iar s .

Aceste elemente s-au viralizat rapid și au generat reacții aprinse din partea publicului și politicienilor. În acest context, și a corecta ceea ce el consideră „fake news”.

„În primul rând în calitate de avocat al familiei lui Mario o să am rugămintea respectuoasă la doamna Șoșoacă ca înainte de a face declarații publice alarmiste, mai ales având în vedere calitatea suspendată de avocat pe care o deține, să se informeze în mod temeinic chiar de la cei care pot reda asemenea informații în mod fidel.

„Absolut imposibil ca el să lanseze asemenea amenințări”

Poliția nu se află la Cenei, iar sora lui Mario nu a fost amenințată de către ucigașul fratelui său. Au apărut tot felul de informații, acolo unde politicienii își fac veacul, respectiv pe TikToc și pe Facebook, în loc să stea în parlament, precizez că în esență este una de tip fake news.

În acest moment nu se confirmă această chestiune și mai mult decât atât, ucigașului Mario este internat într-un centru de boli neuro-psihice. Este acolo în vederea evaluării, ceea ce ar face absolut imposibil ca el să lanseze asemenea amenințări”, a mai precizat Cuculis cu privire la știrile care s-au rostogolit astăzi, 26 februarie, în mediul online.