”Sora mai mică” a lui Misty, pe mâinile lui Keo! Totul despre Loren, noua revelație a muzicii: „A fost chimie instantă”. Exclusiv

Keo și Misty au investit într-un nou proiect de suflet, spun ei, mai exact într-o tânără promițătoare din punct de vedere muzical despre care vom auzi, cu siguranță, tot mai mult de acum înainte! Misty și ”sora ei mai mică”, așa cum îi place să o descrie artista, au vorbit despre colaborarea inedită a acesteia cu Keo, povestind cum a ajuns pe mâna producătorului muzical, dar și ce rol important are blondina cu privire la traiectoria fetei.

Misty ne-o prezintă pe ”sora mai mică”, proiectul de suflet al lui Keo

Loren a ajuns în familia lui Keo în urmă cu doi ani, când avea doar 17, la recomandarea profesorului ei de muzică, Ionuț Nistor.

După câteva luni de tatonări, de cunoaștere reciprocă, Keo și-a dat seama imediat ce potențial are Loren, iar în ajutorul ei a sărit și Misty, cea care îi e prietenă și consilieră în materie de styling, și nu numai!

ADVERTISEMENT

Misty a declarat, în exclusivitate pentru FANATIK, cum a ajuns ca Loren să facă parte din familia ei, punctând, totodată, calitățile cele mai interesante ale tinerei interprete.

„Ne-a adus împreună pasiunea pentru muzică și ne face plăcere să petrecem timp împreună. Loren este produsă de Keo și petrece mult timp la studio. Mai exact, el e cel care îi compune și produce piesele. Are în prezent patru piese și patru videoclipuri. Practic ne-am cunoscut la noi acasă, la studio, acum doi ani. Atunci avea doar 17 ani”, ne-a povestit Misty despre tânăra care promite enorm din punct de vedere muzical.

ADVERTISEMENT

„Cu Keo a fost o chimie instantă. Eu trebuie neapărat să am o chimie aparte cu fiecare om cu care lucrez. Misty mi s-a părut, pe lângă faptul că aș putea să o văd ca pe un model, o prietenă foarte bună. Întotdeauna mă învață tot ce e bine. E alături de mine”, ne-a zis Loren despre relația pe care o are cu Keo și Misty.

Misty, profă de stil

Misty nu a fost implicată de la bun început în cariera lui Loren, căci vedeta a ținut să se focuseze exclusiv pe creșterea fetiței sale minunate, Arya. În timp, Alexandra a ajuns sa o cunoască mai bine pe Loren și să o îndrăgească, așa că i-a devenit un adevărat mentor.

ADVERTISEMENT

„Implicarea mea a apărut un pic mai târziu, pentru că eu mă ocupam și mă ocup de Arya. La un moment dat, am luat decizia să nu mai pun presiune pe mine că trebuie ceva acum și să mă concentrez pe ea, căci era încă dependentă de mine, avea nevoie de mine. Neavând timp nici de mine sau proiectele mele, nu am avut timp nici să mă implic prea mult în cariera lui Loren. Îmi ofeream părerile sau sfaturile, atunci când mi se cereau.

Acum am mai mult timp si sunt implicată în multe proiecte, inclusiv în proiectul lui Loren pe partea de styling, atitudine, prezență scenică și tot ce simt eu că pot să îi ofer, astfel încât să aduc plus valoare”, a completat Misty, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Întrebată despre stilul vestimentar al ”surorii” sale mai mici, Misty ne-a spus că încă nu poate fi 100% definit, dar face tot posibilul să găsească variante de styling în care tânăra să se simtă cât se poate de confortabil. Misty apelează, la rândul ei, la ajutor specializat în materie de modă. Aleha Toncea este unul dintre designerii cu care colaborează, cea care le-a îmbrăcat pe cele două la evenimentele la care au apărut până acum împreună.

Cine le ajută cu ținutele pe Loren și Misty

„Lori, așa cum o alintăm acasă, e deja la un nivel în care își dă seama și singură în ce direcție își dorește să se îndrepte. Din punct de vedere muzical, acolo lucrurile sunt mult mai clare. Direcția ei e mult mai clară, are deja un sound și un stil muzical destul de definit, avându-l alături pe Keo și experiența lui ca producător . Ca stil vestimentar, acolo încă suntem în căutare, pentru că îmi doresc ca ea să se simtă confortabil pentru a putea fi încrezătoare în ea.

Testăm, tatonăm împreună. Spre exemplu, un designer cu care colaborez si ma sfătuiesc des, căci mi-a devenit și o foarte bună prietenă, este Aleha Toncea, mai ales pentru evenimentele cu dress-code-uri specifice. Am avut mare încredere în recomandările Alehei, încă de la începutul colaborării mele cu ea și pentru mine, a făcut minuni.

Spun asta pentru că, Aleha a reușit să mă scoată din zona mea de confort. M-a ajutat să mă descopăr nu doar ca stil vestimentar ci si ca feminitate, eleganță, curaj. Sunt mult mai încrezătoare și îndrăzneață față de cum eram în trecut. Mă simt mai bine și mai fericită ca niciodată. Lori, dacă o să urmăriți clipurile ei, o să vedeți că e foarte fresh. Se poate juca mult și se adaptează. Își intră bine și în rolul de femeie ravisantă, elegantă, dar poate fi și teenager”, a mărturisit Misty, pentru FANATIK.

Cum a ajuns tânăra de 19 ani să lucreze, de fapt, cu Keo: „Mă contraziceam cu el”

FANATIK a aflat, apoi, de la , că atunci când a ajuns în studioul lui Keo nu avea foarte multă încredere în ce poate. Partenerul de viață al lui Misty i-a dat curajul de care fata avea nevoie și a ajutat-o să realizeze unde se poate plasa din punct de vedere muzical.

„Am planuri foarte mari în cariera mea muzicală. Sunt foarte entuziasmată pentru tot ce va urma pe viitor. Eu când am ajuns pentru prima oară la Keo eram în bula mea, în peisajul meu, în filmul meu. Keo a avut puțin de muncă. A încercat să mă scoată din peisajul meu, în care eram închisă, retrasă. M-a ajutat să mă descopăr foarte mult. De fiecare dată mi-a dat foarte multă încredere. Pot să spun că mă contraziceam cu el. Doar că el a avut mai multă încredere în mine decât am avut eu. Am primit mult ajutor, înzecit”, ne-a dezvăluit Loren.

ne-a zis și cum a ajuns, concret, să lucreze cu : „Directorul școlii mele de muzică, Ionuț Nistor, m-a recomandat. Mi-a spus că știe un producător și artist foarte bun, pe Keo, și mi-a zis că mi s-ar potrivi foarte bine. Eu, alături de părinții mei, eram curioși să îl cunoaștem. Ne-am auzit la telefon. L-am contactat. I-am trimis câteva din creațiile pe care le aveam dinainte. De acolo a început totul”.

Misty, dezvăluiri despre începuturile ei în muzică: „Eu am trecut singură prin toate lucrurile astea”

În completare, Misty a spus, cu mâna pe inimă, motivul pentru care o ajută cu toate forțele ei pe Loren. În pasajul următor, artista spune despre prietena ei că a devenit ca o soră mai mică pentru ea. Atunci când a cunoscut-o mai bine, Misty și-a amintit de începuturile ei și a mărturisit că și-ar fi dorit să aibă parte de ajutor, așa cum se întâmplă acum cu Lori.

Nu a fost să fie, dar a învățat foarte multe lucruri pe cont propriu. Toată experiența pe care a acumulat-o îi este de folos acum lui Loren, căci Misty știe să dea sfaturi nimerite, date fiind dificultățile de care s-a lovit când a pășit în industria muzicală.

„Nu aveam cine-știe-ce haine, nu aveam relații cu designeri, cu make-up-artiști, hair stiliști”

„Noi am devenit ca o familie. Lori nu e doar un produs muzical. Eu aș putea spune că e ca sora mea mai mică! Da, mă regăsesc în ea. Îmi amintesc de începuturile mele. Lori poate să învețe din greșelile mele…

Când ești la început, trebuie să fie cineva alături de tine, să îți dea un sfat, o vorbă bună, să îți împrumute poate ceva ce nu ai… Știi? Nu te ajută nimeni. Eu am trecut singură prin toate lucrurile astea. Nu aveam cine-știe-ce haine. Nu aveam relații cu designeri, cu make-up-artiști, hair stiliști. Îmi făceam tot ce puteam singură ca să fac economii.

Eram la început și atunci îți dai seama că îmi era dificil. Am trecut prin situații de tot felul, prin care ar fi trecut probabil și Lori dar spre deosebire de mine, ea are norocul să aibă părinții alături, care o sprijină din toate punctele de vedere, pe Keo și pe mine. Este safe și nu se va simți niciodată singură, intr-o industrie care… este totuși, sinceră să fiu, destul de dură. Mai ales pentru o fată… dacă nu ai spate, ca să zic așa, nu e ușor să răzbați sau să reziști în timp.

„Eu când am dat de greu, am dat înapoi… Ai mei, spre exemplu, mă încurajau spre alte direcții”

Eu când am dat de greu, am dat înapoi… Iar ai mei, spre exemplu, mă încurajau spre alte direcții, spre muzică sau televiziune, mai puțin și atunci , îi povestesc toate experiențele acestea, pentru ca vreau să realizeze cât de norocoasă este.

Vreau sa fie cât mai conștientă ca să aprecieze toate eforturile părinților, cât de important e să te simți safe, să nu fii nevoit să faci compromisuri. Are un sprijin, are un echilibru, din start, pe care nu mulți îl au, ci se zbat ca să îl găsească. Până și comunicarea și înțelegerea cu părinții ei s-a îmbunătățit. Asta îmi umple sufletul de bucurie.

Și eu la 17 ani, îmi amintesc, mă răzvrăteam, era perioada acea de rebeliune. De când o cunosc pe Lori până acum, a evoluat mult, am observat că reușesc inclusiv să o temperez în relația cu părinții pentru că rezonez și cu ea, căci am fost de vârsta ei parcă ieri dar și cu părinții ei, pentru ca sunt mamă. Ne-am găsit bine cu toții!

Keo și Lori s-au regăsit fiind amândoi în același film muzical, rockish. Lui Lori i-a fost ușor să își găsească piese potrivite la Keo. Keo a început să scrie special pentru ea, de la zero, pe măsură ce a cunoscut-o. A compus în funcție de personalitatea și glasul ei. Mai nou, si Lori contribuie și se implică si în procesul de creație. O va defini și mai mult, ca identitate artistică!” a declarat Misty, pentru FANATIK.