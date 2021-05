Sora mezzosopranei Maria Macsim Nicoară, acuzații grave la adresa familiei artistei: ”Au încercat să mă mintă”

La 5 luni distanță de la decesul mezzosopranei Maria Macsim Nicoară, sora acesteia face o serie de acuzații grave în direcția familiei artistei.

Elena Heres, sora mezzosopranei, este de părere că moartea artistei nu a avut la bază un simplu accident în locuință, așa cum soțul și soacra artistei au declarat, ci că ar fi vorba despre mai mult de atât.

Sora artistei Maria Macsim Nicoară, acuzații grave spre familia mezzosopranei, la 5 luni de la moartea artistei

Mezzosoprana Maria Macsim Nicoară a murit la finele lunii de decembrie anul trecut, la mai bine de 7 luni distanță de când a suferit un accident învăluit în mister în propria casă.

Artista, în vârstă de 52 de ani, a fost operată de mai multe ori după ce a ajuns în comă de gradul 4, la spital. În momentul internării, solista avea mai multe leziuni cerebrale, toracice și la nivelul coloanei vertebrale. Soțul ei a declarat că a găsit-o prăbușită pe scări, dar ambulanța a fost solicitată după ce femeia a agonizat peste 8 ore.

Într-un interviu acordat celor de la Acces Direct, Elena, sora artistei, consideră că moartea mezzosopranei nu a fost dintr-un simplu accident în locuință.

Aceasta nu înțelege de ce familia a anunțat salvarea abia după 8 ore la presupusul accident casnic, mai ales că starea sa era atât de gravă.

Elena încă este contrariată de faptul că soacra artistei era foarte liniștită și i-a spus că s-a dus la spital pentru o serie de investigații, însă în realitate artista se zbătea între viață și moarte cu lovituri craniene de o mare gravitate.

”Mi s-a spus că a căzut pe scări și că e internată. Mi-am dat seama că ei au încercat să mă mintă de la început. Au minimalizat starea în care au adus-o pe sora mea.

Am discutat și cu ultima persoană cu care a discutat ea în seara respectivă și a spus că ea era încordată, agitată și și-a dat seama că e ceva”, a spus sora Mariei Macsim Nicoară, conform sursei citate.

Acuzații la adresa soțului mezzosopranei Maria Macsim Nicoară

Soțul artistei, Codrin Constantin Nicoară, nu a scăpat de tirul Elenei. Aceasta a mărturisit că Maria Macsim Nicoară i-ar fi spus încă de mai mult timp că relația cu soțul ei nu mai merge ca înainte și că între ei lucrurile s-au schimbat, iar bărbatul ar avea o amantă.

”De la început am avut semne de întrebare legate de modul în care s-a desfășurat, s-a petrecut accidentul. Ea îmi povestea plângând la telefon că are probleme cu soțul, că îi vorbește urât și că el are o relație”, au fost alte săgeți trimise de sora mezzospranei Maria Macsim Nicoară.

În ceea ce-l privește pe partenerul de viață al artistei decedate în decembrie 2020, acesta a fost trimis în judecată de anchetatori în urmă cu o lună.

Procurorii au schimbat calitatea pe care pianistul Codrin Constantin Nicoară o avea în dosarul morții soției sale. Anchetatorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași îl consideră acum inculpat pe pianist, după decesul mezzosopranei.

În prezent, Codrin Nicoară este cercetat pentru lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate.