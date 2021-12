Sora lui Pepe a primit o mașină la majorat! Rebeka Pascu, petrecere de pomină, dar fără cântărețul care îi e frate

Rebeka Pascu este în culmea fericirii după ce, la împlinirea celor 18 ani, un cadou fabulos a apărut în fața ei: o mașină! Acum însă, sora vitregă a lui Pepe trebuie să se ocupe cât mai repede de o altă situație: trebuie să obțină permisul de conducere.

Rebeka Pascu, sora lui Pepe, a împlinit 18 ani

Rebeka Pascu, fiica lui Ion Talent, tatăl lui Pepe, este cea mai mică dintre frații și surorile celebrului artist, ea împlinind, zilele trecute, 18 ani. Și, așa cum se obișnuiește în asemenea momente, ziua în care Rebeka Pascu a devenit majoră a fost marcată cu o petrecere.

Normal, la evenimentul cu pricina, informează , au fost invitați toți cei apropiați tinerei, la restaurantul la care a avut loc petrecerea ajungând circa 40 de persoane. Doar că, spre surpriza multora, Pepe a lipsit de la eveniment.

E adevărat, între Rebeka Pascu și relațiile nu sunt tocmai cordiale, tânăra care a împlinit, de curând, 18 ani dorind, la rândul ei, să ajungă cântăreață. Ddoar că, explica ea cu ceva vreme în urmă, nu a găsit prea multă înțelegere în acest sens la fratele ei mai mare.

”Nu am avut tangențe foarte mari, eu nu am spus niciodată cine sunt, că sunt sora lui Pepe. Eu mi-as fi dorit susținerea sa morală, atât. Să îmi spună `Rebeka, aici falsezi`, `Rebeka, aici nu e bine`. Mi-a spus că mai durează, că momentan sunt mică. Am crescut, dar tot nu se întâmplă nimic”, spunea Rebeka la Acces Direct.

Rebeka Pascu, cadou de zile mari la majorat

La petrecerea de majorat pe care a ținut-o Rebeka Pascu la restaurant, sora lui Pepe a avut surpriza să primească un cadou fabulos din partea bunicii sale. Mai exact, ea a primit o mașină, iar acum are o singură preocupare: să dea cât mai repede examenele necesare pentru a obține permisul de conducere.

”Toate cadourile au fost frumoase, fiecare în parte. Am primit de toate, dar și o mașinuță de la mamaie! Ea a pus acolo, strop cu strop, să-mi facă ceva frumos de ziua mea și chiar apreciez fiecare gest din partea familiei mele. Acum urmează să dau sala”, a mărturisit Rebeka Pascu la Antena Stars.

Cine este sora vitregă a lui Pepe, Rebeka Pascu

are, spre surpriza multora, nu mai puțin de șase frați și surori din partea tatălui său, Ion Pascu, cunoscut în lumea lăutarilor drept Ion Talent.

De altfel, Ion Talent, într-una dintre rarele sale ieșiri publice a vorbit pe șleau despre toți copiii pe care îi are din relațiile pe care, de-a lungul timpului, le-a avut în ciuda faptului că este căsătorit de o viață cu mama lui Pepe.

”Eu nu am nici 4 şi nici 5 copii, ci 7. Nu mi-am ascuns viaţa sau copiii. I-am făcut pentru că mi i-am dorit şi îi iubesc pe toţi la fel de mult. Cu Tatiana mea (n.r. soția) am patru copii, pe care îi cunoaşteţi mai bine. Mai am o fată de 42 de ani, Roberta Pascu, şi un băiat de 40 de ani, Cotizo Pascu.

Şi, în sfârşit, acest copil, Rebecca. Tatiana mea ştie tot şi nu m-am ascuns niciodată de ea. Mi-a plăcut viaţa şi dacă ar fi să mă reîntrupez, aş face acelaşi lucru”, spunea, cu ani în urmă, la televior, tatăl lui Pepe, Ion Talent.