Sorana Cîrstea nu se lasă! Ce planuri are iubita lui Țiriac jr., după ce a făcut un sfert de milion de dolari într-o lună

Sorana Cîrstea nu dă semne de oboseală, deși la un moment a lăsat de înțeles că acesta ar putea fi ultimul ei an în circuitul WTA. Ea a avut un parcurs bun la turneele din SUA, de unde s-a întors cu un trofeu.

ADVERTISEMENT

După America va juca în Asia

Ea a învins-o pe Ann Li (25 de ani, 69 WTA) în finala turneului WTA de la Cleveland, scor 6-2, 6-4. A fost al treilea trofeu WTA din carieră pentru Cîrstea, după cele de la Taşkent în 2008 şi la Istanbul în 2021.

La US Open, Sorana a fost învinsă de Karolina Muchova, cu 6-7 (0), 7-6 (3), 4-6, ieșind din competiție în turul al doilea. Mult mai surprinzătoare a fost eliminarea din turul I al competiției de dublu, unde a jucat alături de Ana Kalynskaia, alături de care câștigase Openul Madridului.

ADVERTISEMENT

Cîrstea a luat o scurtă pauză după US Open, dar o va lua de capăt în Asia. Românca a dezvăluit ce va urma în cariera ei. Va juca la Seul (Coreea de Sud), Beijing (China) și Wuhan (China).

Seul, Beijing, Wuhan – următoarele ei turnee

Turneul de la Seul este de categorie WTA 500 și va începe la 15 septembrie. Pe 22 septembrie începe Beijing WTA 1000, iar la 6 octombrie debutează Wuhan WTA 1000. Acestea sunt ultimele mari competiții ale anului, până la Turneul Campioanelor, programat să debuteze la 3 noiembrie, la Ryad, în Arabia Saudită.

ADVERTISEMENT

Parcursul bun din America a ridicat-o pe Sorana Cîrstea până pe locul 66 mondial. O ascensiune importantă, ținând cont că ajunsese pe locul 112 mondial. Ea este acum a doua rachetă a României, după Jaqueline Cristian, locul 43 WTA. În Top 100 se află şi Gabriela Ruse, care e pe locul 96.

ADVERTISEMENT

A câștigat aproape un milion de dolari în 2025

Cîrstea a câștigat anul acesta 974.628 dolari și are un bilanț pozitiv: 22 victorii și 15 înfrângeri.

Cât a câștigat Sorana la turneele din SUA

12.770 dolari- Montreal

56.678 dolari Cincinnati

36.000 – Cleveland

154.000 – US Open (simplu)

15.000 – US Open (dublu)

TOTAL 242.048 dolari

În SUA, românca a fost victima unui incident nefericit și neașteptat.

ADVERTISEMENT

„Rog persoana care mi-a furat trofeul de la Cleveland din camera de la hotelul Fifty Sonesta să îl înapoieze. Nu are nicio valoare materială, doar una sentimentală! Aș aprecia foarte mult acest lucru! Mulțumesc”, a făcut ea apel pentru a-și recupera trofeul.