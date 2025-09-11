Sorana Cîrstea nu se lasă! Ce planuri are iubita lui Țiriac jr., după ce a făcut un sfert de milion de dolari într-o lună

Sorana Cîrstea nu dă semne de oboseală, deși la un moment a lăsat de înțeles că acesta ar putea fi ultimul ei an în circuitul WTA. Ea a avut un parcurs bun la turneele din SUA, de unde s-a întors cu un trofeu.
Ea a învins-o pe Ann Li (25 de ani, 69 WTA) în finala turneului WTA de la Cleveland, scor 6-2, 6-4. A fost al treilea trofeu WTA din carieră pentru Cîrstea, după cele de la Taşkent în 2008 şi la Istanbul în 2021.
La US Open, Sorana a fost învinsă de Karolina Muchova, cu 6-7 (0), 7-6 (3), 4-6, ieșind din competiție în turul al doilea. Mult mai surprinzătoare a fost eliminarea din turul I al competiției de dublu, unde a jucat alături de Ana Kalynskaia, alături de care câștigase Openul Madridului.
Cîrstea a luat o scurtă pauză după US Open, dar o va lua de capăt în Asia. Românca a dezvăluit ce va urma în cariera ei. Va juca la Seul (Coreea de Sud), Beijing (China) și Wuhan (China).
Turneul de la Seul este de categorie WTA 500 și va începe la 15 septembrie. Pe 22 septembrie începe Beijing WTA 1000, iar la 6 octombrie debutează Wuhan WTA 1000. Acestea sunt ultimele mari competiții ale anului, până la Turneul Campioanelor, programat să debuteze la 3 noiembrie, la Ryad, în Arabia Saudită.
Parcursul bun din America a ridicat-o pe Sorana Cîrstea până pe locul 66 mondial. O ascensiune importantă, ținând cont că ajunsese pe locul 112 mondial. Ea este acum a doua rachetă a României, după Jaqueline Cristian, locul 43 WTA. În Top 100 se află şi Gabriela Ruse, care e pe locul 96.
Cîrstea a câștigat anul acesta 974.628 dolari și are un bilanț pozitiv: 22 victorii și 15 înfrângeri. În total, în cariera ei, ea a câștigat 10.722.738 dolari, fiind a doua în clasamentul all-time al jucătoarelor din România, din punct de vedere al câștigurilor.
Cât a câștigat Sorana la turneele din SUA
12.770 dolari- Montreal
56.678 dolari Cincinnati
36.000 – Cleveland
154.000 – US Open (simplu)
15.000 – US Open (dublu)
TOTAL 242.048 dolari
În SUA, românca a fost victima unui incident nefericit și neașteptat. Trofeul Soranei Cîrstea a fost furat de la hotelul Fifty Sonesta din New York, unde aceasta a fost cazată în perioada în care a participat la US Open.
„Rog persoana care mi-a furat trofeul de la Cleveland din camera de la hotelul Fifty Sonesta să îl înapoieze. Nu are nicio valoare materială, doar una sentimentală! Aș aprecia foarte mult acest lucru! Mulțumesc”, a făcut ea apel pentru a-și recupera trofeul.