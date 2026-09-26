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Are cel mai bun sezon al carierei sportive și a adunat premii substanțiale de la turneele WTA 1000 și Grand Slam. Iată câți bani a câștigat, în realitate, Sorana Cîrstea, în primele 9 luni din 2026. E un venit destul de mare.

Sorana Cîrstea, sumă impresionantă câștigată din tenis, în 2026

Sorana Cîrstea (36 ani), aflată în ultimul sezon competițional, reușește să aibă toate reflectoarele asupra sa. Jucătoarea de tenis a anunțat că la finalul acestui an se va retrage, cu toate că dezamăgirea este uriașă în rândul suporterilor săi. Ilie Năstase (80 ani) este la rândul său .

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Primul lider din istoria clasamentului ATP a recurs la o declarație controversată la adresa sportivei din Târgoviște. Cu toate acestea, vedeta pare de neînduplecat în ciuda faptului că a adunat premii importante. A câștigat sume impresionante de pe urma carierei sale. Ultimele date arată că i s-au virat mulți bani.

Încă de la începutul lui 2026 și până acum a primit în conturile bancare venituri considerabile. Acestea au venit din turneele la care a participat, anul curent fiind cel mai profitabil. Rezultatele sportive adunate până pe 25 septembrie arată că a acumulat un titlu WTA (Transylvania Open) și un cec în valoare de 37.390 de dolari (aproximativ 31.000 de euro).

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„Vreau să-i mulțumesc Simonei Halep pentru acest premiu, a fost un vis pentru mine să trăiesc acest moment. Apoi voi începe cu dumneavoastră (n.r. – publicul), mi-ați făcut cea mai frumoasă săptămână a vieții, suportul dumneavoastră mi-a dat aripi în această săptămână”, a declarat Sorana Cîrstea, după ce a câștigat al patrulea titlu WTA din palmares, relatează .

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Premiile în bani cucerite de Sorana Cîrstea

După ce a câștigat turneul de la Cluj-Napoca sportiva a ajuns până în semifinalele turneului de la Roma. A avut o victorie spectaculoasă în fața liderului mondial Aryna Sabalenka (28 ani), victorie care i-a adus un câștig de 338.265 de dolari. La turneul din Dubai, jucătoarea de tenis a câștigat suma de 49.250 de dolari.

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La Indian Wells s-a ales cu 61.865 de dolari. Competiția din Miami i-a adus un premiu în valoare de 105.720 de dolari. De asemenea, la Madrid a ajuns până în turul 3 și astfel, a adjudecat un cec echivalent cu 54.110 de dolari. Pe de altă parte, la Toronto s-a oprit în turul 3, dar a plecat acasă mai bogată cu 28.425 de dolari.

În aceeași notă, la Cincinnati, un turneu clasificat WTA 1000, a putut fi susținută până în Optimi. A primit 81.752 de dolari. La Australian Open a câștigat 150.903 de dolari, în timp ce la Wimbledon s-a ales cu 244.755 de dolari. Mai mult, tenismena a ajuns în sferturi la Roland Garros, egalând cea mai bună performanță a carierei la un Grand Slam.

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Datorită calificării și prezenței în optimile de finală Sorana Cîrstea a primit 285.000 de euro. Totodată, la US Open a putut fi urmărită până în optimi, însă a pierdut cu Jessica Pegula. Pentru această performanță a primit aproximativ 480.000 de dolari. Un total simplu arată că în 2026 a adunat premii în valoare de 2.308.913 dolari, conform .

Sorana Cîrstea, aflată în cel mai bun sezon al carierei

Sorana Cîrstea se află în cea mai bună formă fizică, lucru care se observă în evoluția de pe teren. Cariera i s-a transformat radical când a urcat de pe locul 36 mondial, unde era la începutul lui 2026, până pe poziția cu numărul 15. A atins această performanță la numai câteva luni după ce a anunțat că nu mai vrea să continue.

În decembrie 2025 a declarat că la finalul lui 2026 se retrage după aproape două decenii petrecute în circuitul WTA. A luat această decizie în ciuda faptului că a reușit să intre pentru prima dată în Top 20 WTA, la vârsta de 36 de ani. Acest lucru s-a întâmplat oficial pe data de 14 septembrie, deși avea locul asigurat încă de pe 9 septembrie.

Succesul s-a datorat faptului că Emma Navarro a fost eliminată de Jessica Pegula în sferturile US Open. Clasamentul nou a ajutat-o pe românca care speră să-și încheie cariera cu una dintre cele mai frumoase performanțe ale sale. Sorana Cîrstea și-a propus să se bucure din plin de aceste momente de pe terenul de tenis.

Până atunci, însă, are parte de clipe minunate alături de fanii care o susțin indiferent în ce colț al lumii joacă. Tenismena este încântată de fiecare turneu, dar și de momentele din afara terenului. Recent, a avut parte de o , unde a fost cucerită de o operă de artă.