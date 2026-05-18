Sorana Cîrstea, lovitura carierei la 36 de ani! Anunțul WTA care i-ar putea amâna retragerea din tenis

ADVERTISEMENT

Ultimul său an pe terenul de tenis se dovedește a fi cel mai bun din carieră, iar acest lucru s-ar putea să conteze și Sorana Cîrstea să vrea să mai joace. Mai ales că semifinala făcută în turneul de la Roma i-a adus o performanță uluitoare.

Sorana Cîrstea, în istoria tenisului la final de carieră

Românca a avut un și doar forma foarte bună a americanei Coco Gauff a făcut-o să se oprească chiar înainte de marea finală. Chiar și așa, Sorana se poate mândri cu un lucru care nu s-a mai întâmplat până acum în lumea tenisului.

ADVERTISEMENT

Așadar, după semifinala jucată la Roma, Cîrstea a urcat nouă poziții și se află pe locul 18 în ierarhia WTA, cea mai bună clasare din întreaga sa carieră, cu 1.985 de puncte. La 36 de ani, ea a intrat în istorie, devenind cea mai în vârstă jucătoare care a pătruns pentru prima dată în Top 20 în clasamentul mondial, care datează din noiembrie 1975.

Românca a mai fost aproape de Top 20 și în trecut, ea ajungând până pe locul 21 în sezoanele 2013 și 2014. De asemenea, Sorana a petrecut o bună perioadă în Top 25 în 2009, 2022, 2023 și 2024.

ADVERTISEMENT

Cîrstea, în cursa pentru Turneul Campioanelor

Deși se apropie cu pași repezi de finalul carierei, Sorana Cîrstea trăiește una dintre cele mai bune perioade din circuit. În ultimele 10 luni ea a fost într-o ascensiune continuă, ajungând de pe locul 44 în august 2025 până pe 18 la acest moment.

ADVERTISEMENT

Anul 2026 este unul fantastic pentru jucătoarea noastră, care , iar săptămâna trecută, la Roma, a atins cea de-a patra semifinală în turnee de categorie WTA 1000.

ADVERTISEMENT

Performanțele fantastice din acest an au pus-o într-o poziție favorabilă și pentru Turneul Campioanelor, la care participă cele mai bune opt jucătoare ale sezonului. Sorana se află în acest moment pe 11, la doar 500 de puncte în spatele canadiencei Victoria Mboko, ocupanta locului 8.

Sorana Cîrstea, culoar favorabil în următoarele luni

Aflată în cea mai bună formă a carierei, Sorana Cîrstea are șanse foarte mari să urce în continuare în ierarhia WTA. Și asta pentru că urmează turneul de Grand Slam de la Roland Garros, acolo unde se află într-o poziție favorabilă.

ADVERTISEMENT

După ce anul trecut a ratat prezența la French Open din cauza unei accidentări la gleznă, ea nu are puncte de apărat la turneul de zgură din capitala Franței și acest lucru o poate ajuta să-și îmbunătățească clasamentul.

Iar perioada excelentă se poate întinde până în luna iulie. Pentru că anul trecut Sorana nu a câștigat niciun meci în turneele de iarbă ce urmează după Roland Garros, iar orice performanță în această perioadă o va duce și mai sus.