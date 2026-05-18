Sport

Sorana Cîrstea, lovitura carierei la 36 de ani! Anunțul WTA care i-ar putea amâna retragerea din tenis

Sorana Cîrstea (36 de ani) a anunțat că acesta ar putea să fie ultimul său an în circuitul WTA. Însă, performanțele extraordinare obținute în 2026 ar putea să o determine să-și continue cariera.
Traian Terzian
18.05.2026 | 13:05
Sorana Cirstea lovitura carierei la 36 de ani Anuntul WTA care iar putea amana retragerea din tenis
ULTIMA ORĂ
Sorana Cîrstea (36 de ani), performanța carierei în ultimul sezon în circuitul WTA. Sursă foto: tennis.com
ADVERTISEMENT

Ultimul său an pe terenul de tenis se dovedește a fi cel mai bun din carieră, iar acest lucru s-ar putea să conteze și Sorana Cîrstea să vrea să mai joace. Mai ales că semifinala făcută în turneul de la Roma i-a adus o performanță uluitoare.

Sorana Cîrstea, în istoria tenisului la final de carieră

Românca a avut un parcurs formidabil la Foro Italico și doar forma foarte bună a americanei Coco Gauff a făcut-o să se oprească chiar înainte de marea finală. Chiar și așa, Sorana se poate mândri cu un lucru care nu s-a mai întâmplat până acum în lumea tenisului.

ADVERTISEMENT

Așadar, după semifinala jucată la Roma, Cîrstea a urcat nouă poziții și se află pe locul 18 în ierarhia WTA, cea mai bună clasare din întreaga sa carieră, cu 1.985 de puncte. La 36 de ani, ea a intrat în istorie, devenind cea mai în vârstă jucătoare care a pătruns pentru prima dată în Top 20 în clasamentul mondial, care datează din noiembrie 1975.

Românca a mai fost aproape de Top 20 și în trecut, ea ajungând până pe locul 21 în sezoanele 2013 și 2014. De asemenea, Sorana a petrecut o bună perioadă în Top 25 în 2009, 2022, 2023 și 2024.

ADVERTISEMENT
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră pentru...
Digi24.ro
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră pentru Bulgaria

Cîrstea, în cursa pentru Turneul Campioanelor

Deși se apropie cu pași repezi de finalul carierei, Sorana Cîrstea trăiește una dintre cele mai bune perioade din circuit. În ultimele 10 luni ea a fost într-o ascensiune continuă, ajungând de pe locul 44 în august 2025 până pe 18 la acest moment.

ADVERTISEMENT
Verdictul medicilor, după accidentul grav al lui Alex Marquez, în care motocicleta sa...
Digisport.ro
Verdictul medicilor, după accidentul grav al lui Alex Marquez, în care motocicleta sa s-a dezintegrat

Anul 2026 este unul fantastic pentru jucătoarea noastră, care în februarie a câștigat la Cluj-Napoca al patrulea titlu din carieră, iar săptămâna trecută, la Roma, a atins cea de-a patra semifinală în turnee de categorie WTA 1000.

ADVERTISEMENT

Performanțele fantastice din acest an au pus-o într-o poziție favorabilă și pentru Turneul Campioanelor, la care participă cele mai bune opt jucătoare ale sezonului. Sorana se află în acest moment pe 11, la doar 500 de puncte în spatele canadiencei Victoria Mboko, ocupanta locului 8.

Sorana Cîrstea, culoar favorabil în următoarele luni

Aflată în cea mai bună formă a carierei, Sorana Cîrstea are șanse foarte mari să urce în continuare în ierarhia WTA. Și asta pentru că urmează turneul de Grand Slam de la Roland Garros, acolo unde se află într-o poziție favorabilă.

ADVERTISEMENT

După ce anul trecut a ratat prezența la French Open din cauza unei accidentări la gleznă, ea nu are puncte de apărat la turneul de zgură din capitala Franței și acest lucru o poate ajuta să-și îmbunătățească clasamentul.

Iar perioada excelentă se poate întinde până în luna iulie. Pentru că anul trecut Sorana nu a câștigat niciun meci în turneele de iarbă ce urmează după Roland Garros, iar orice performanță în această perioadă o va duce și mai sus.

Cum s-a trăit titlul Universității la nunțile de aseară din Craiova! Până și...
Fanatik
Cum s-a trăit titlul Universității la nunțile de aseară din Craiova! Până și soția fostului atacant al lui Adrian Mititelu a explodat de bucurie
Ce șanse reale are, de fapt, Universitatea Craiova să se califice în grupele...
Fanatik
Ce șanse reale are, de fapt, Universitatea Craiova să se califice în grupele Champions League: “De bani nu ducem lipsă. Avem nevoie de transferuri”
Încep plecările la CFR Cluj: „Trebuie să curățăm vestiarul de niște turbulențe!”. Ce...
Fanatik
Încep plecările la CFR Cluj: „Trebuie să curățăm vestiarul de niște turbulențe!”. Ce se întâmplă cu Marian Copilu
Tags:
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Prunea a răbufnit în direct după Craiova - U Cluj 5-0: 'Am înnebunit...
iamsport.ro
Prunea a răbufnit în direct după Craiova - U Cluj 5-0: 'Am înnebunit când am văzut, vorbeam singur! Spuneți-mi și mie de ce?!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!