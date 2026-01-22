Sorana Cîrstea a dat lovitura chiar înaintea marelui meci cu Naomi Osaka, de la Australian Open

ADVERTISEMENT

Sorana Cîrstea a debutat cu dreptul la ultima sa prezență la Australian Open. Românca s-a calificat în turul al doilea, după o victorie entuziasmantă în fața nemțoaicei Eva Lys și va avea parte de o confruntare de top, contra japonezei Naomi Osaka.

Sorana Cîrstea a depășit 11 milioane de dolari câștigați din tenis

Cîrstea, aflată acum pe locul 41 mondial, va aborda meciul cu Osaka având în palmaresul personal o nouă bornă de excepție depășită. Grație calificării în runda secundă, ea și-a asigurat un premiu de 225.000 de dolari australieni, adică 153.023 USD.

Cu acești bani, Sorana a trecut de granița a 11 milioane de dolari câștigați din tenis. Ea a adunat în aproape 20 de ani de carieră 11.006.480 dolari, doar din prezența la turneele la care a participat și de unde a plecat cu trei trofee.

Cîrstea are peste 1000 de meciuri jucate, bilanțul ei în acest moment fiind: 577 victorii și 436 înfrângeri. Cea mai bună clasare din carieră a fost locul 21 mondial, în august 2013, iar cel mai bun rezultat la un Grand Slam, un sfert de finală la Roland Garros, în 2009, și un sfert de finală la US Open, în 2023.

A învins-o pe Osaka la meciul precedent

În acest moment Sorana Cîrstea este a doua jucătoare din România în topul all-time al câștigurilor din tenis. Ea nu are nicio șansă să o ajungă pe Simona Halep, ținând cont că 2026 este ultimul ei an în competiții.

Totuși, Cîrstea își poate rotunji frumos câștigurile. Dacă trece de Naomi Osaka în partida programată azi, de la ora 10.00, primul meci în sesiunea de seară pe Margaret Court Arena, Sori are asigurat un câștig de 223.000 de dolari.

Va fi al doilea meci direct între Cîrstea și Osaka, japoneza care a șocat la prima ei apariție de la AO 2026. În precedentul duel, românca s-a impus, la Wimbledon 2025, scor 2-6, 6-1, 6-4.

Gabriela Ruse este deja în turul III

Dacă trece de Osaka, Sorana va avea un meci teoretic mai ușor, cu britanica Maddison Inglis, aflată pe locul 168 mondial. Aceasta a eliminat-o pe Laura Siegemund și s-a calificat în premieră în turul III al unui Grand Slam.

Tot în turul III este deja și Gabriela Ruse, care a eliminat-o pe Anja Tomljanovic.

Topul câștigurilor din tenis (jucătoare din România)

Simona Halep 40.236.618 dolari

Sorana Cîrstea 11.006.480 dolari

Irina Begu 8.871.836 dolari

Monica Niculescu 7.136.898 dolari

Ana Bogdan 3.585.099 dolari

Gabriela Ruse 3.245.012 dolari

Jaqueline Cristian 3.065.054 dolari