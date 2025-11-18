Sorana Cîrstea a dat lovitura la final de an! Premiul fabulos pe care sportiva ar putea să îl primească

ADVERTISEMENT

Sorana Cîrstea poate încheia anul într-un mod fabulos. Celebra sportivă se numără și ea printre jucătoarele nominalizate de Asociația Tenisului Feminin (WTA) pentru tradiționalele premii acordate de forul mondial la final se sezon.

Sorana Cîrstea, nominalizată la categoria ”Revenirea anului”

Menționăm faptul că anul 2025 a fost unul cu adevărat fabulos pentru sportivă. Sorana Cîrstea a terminat sezonul pe poziția 44 în lume, iar asta i-a impresionat pe reprezentanții WTA.

Ascensiunea vine după ce Sorana Cîrstea a fost la un pas să părăsească Top 200 WTA. În luna iunie a acestui an, spre exemplu, sportiva a ajuns pe locul 169. Iată însă că până la final de sezon s-a redresat într-un mod fabulos.

Acum, WTA a anunțat nominalizările pentru categoriile „Jucătoarea anului”, „Echipa anului”, „Jucătoarea cu cel mai mare progres”, „Revelația anului” și „Revenirea anului”. Iar Sorana Cîrstea a fost nominalizată la ultima categorie.

Ce alte sportive au mai fost nominalizate

Evident, sportiva noastră nu este singura. La aceeași categorie au fost nominalizate mai multe nume celebre. Exemplu este chiar finalista de la , Belinda Bencic (Elveția). Totodată, pentru același premiu se mai luptă și Barbara Krejcikova (Cehia), Anastasija Sevastova (Letonia, alături de Marketa Vonfrousova (Cehia).

La alte categorii avem de asemenea nume consacrate. Astfel, pentru categoria „Jucătoarea anului” au fost nominalizate Amanda Anisimova (SUA), Coco Gauff (SUA), Madison Keys (SUA), Elena Rybakina (Kazahstan), Aryna Sabalenka (Belarus) și Iga Swiatek (Polonia).

Revenirea Soranei Cîrstea, lăudată de americani

Revenirea Soranei Cîrstea nu a trecut neobservată, după cum spuneam anterior. Inclusiv presa din SUA a remarcat acest lucru, iar la un moment s-au scris și câteva articole despre sportiva noastră.

Deși anul a început în mod dificil pentru ea, Mai mult de atât, jurnaliștii americani au mai precizat că o astfel de revenire ar trebui inclusă într-un documentar pe Netflix.

Totodată, presa străină mai notează că e de apreciat cât de mult a muncit sportiva noastră în doar câteva luni de zile. Iar nu puțini sunt cei care cred că aceasta are șanse să ajungă chiar și mai departe de atât.

„Nu este un lucru care să atragă atenția în sine, dar ceea ce îl face remarcabil este parcursul mai larg al anului ei. A început să să se apropie de locul 200 în clasament în 2025. Astăzi, e pe locul 44 în clasamentul LIVE. Nu este o greșeală de scriere. Patruzeci și patru. Pentru majoritatea profesioniștilor, acest tip de revenire își are locul într-un documentar Netflix, nu pe site-ul oficial WTA.

E revenirea pe care nimeni nu a comandat-o, dar pe care toată lumea ar trebui să o aprecieze. Ceea ce face ca această revenire să fie atât de interesantă este că nimeni nu a cerut-o cu adevărat. Cîrstea există dintotdeauna. A devenit profesionistă înainte ca majoritatea jucătoarelor din top 10 de astăzi să aibă smartphone-uri”, a notat site-ul Tennisuptodate.com.