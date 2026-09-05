Sport

Italienii recunosc supremația Soranei Cîrstea după ce a bătut-o pe Paolini în 75 de minute la US Open: „I-a luat zâmbetul de pe buze”

Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile de finală de la US Open 2026, după ce a învins-o pe Jasmine Paolini. Italienii au avut doar cuvinte de laudă la adresa sportivei din România
Ciprian Păvăleanu
05.09.2026 | 06:45
Italienii recunosc suprematia Soranei Cirstea dupa ce a batuto pe Paolini in 75 de minute la US Open Ia luat zambetul de pe buze
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Ce a scris presa din Italia după ce Sorana Cîrstea a eliminat-o fără emoții pe Jasmine Paolini de la US Open 2026. Foto: Hepta.ro
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Sorana Cîrstea (36 de ani) se află la ultimul an în tenisul profesionist și face cel mai bun sezon din întreaga carieră. La ultimul ei Grand Slam, US Open 2026, „Sori” a accesat optimile de finală, după ce a trecut în două seturi de italianca Jasmine Paolini. Presa din „Peninsulă” a elogiat-o pe româncă după ce nu i-a dat prea multe șanse sportivei lor.

Ce a scris presa din Italia despre forma de zile mari a Soranei Cîrstea, după calificarea în optimile US Open 2026

Sorana Cîrstea a întâlnit-o pe Jasmine Paolini în turul 3 de la US Open 2026 și s-a impus în două seturi, 6-3, 6-3, după doar o oră și 15 minute de joc. Românca nu i-a dat prea multe șanse sportivei din Italia, iar în primul set a reușit să realizeze trei game-uri albe, după care în setul secund i-a luat italiencei 5 game-uri consecutive.

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După partidă, jurnaliștii italieni au recunoscut faptul că Sorana se află într-o formă mult prea bună, iar Jasmine Paolini nu i-a putut face față. „Paolini cedează și își ia rămas bun de la US Open: Cîrstea domină și câștigă în seturi consecutive”, au titrat cei de la Corriere dello Sport. „Paolini a dat tot ce a putut, dar nu a putut face față împotriva unei rivale aflate în formă excelentă (la 36 de ani, are cel mai bun sezon din carieră) și capabilă să găsească lovitura câștigătoare cu o frecvență remarcabilă”, au notat aceștia.

„Gazzetta dello Sport” relatează cum Sorana Cîrstea „i-a luat zâmbetul de pe buze” lui Paolini

Italianca a început bine în ambele seturi, însă Sorana Cîrstea a avut controlul jocului după ce și-a intrat în ritm. Gazzetta dello Sport a analizat meciul lui Paolini contra Soranei și a scos în evidență dezamăgirea pe care sportiva din „Peninsulă” a avut-o pe chip pe tot parcursul meciului:

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„Amărăciune și chiar o anumită dezamăgire. Acest lucru a fost evident pe chipul lui Jasmine Paolini aproape pe tot parcursul meciului împotriva Soranei Cîrstea, care a câștigat cu 6-3, 6-3 la US Open, într-un meci care nu a fost niciodată pus la îndoială. Sigur, italianca a condus cu un break la început, având chiar șansa de a ajunge la 3-0, profitând de startul lent al româncei.

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Dar, după startul vioi și vesel al lui Paolini, Cîrstea a continuat să forțeze meciul, jucând revere excelente și nepermițându-i italiencei, care are nevoie de sprijin și ritm, să egaleze. Și la serviciu, în afară de o mică întrerupere la începutul setului al doilea, care a coincis cu un break al lui Paolini pentru a prelua conducerea cu 3-1, a fost foarte solidă. De acolo, meciul s-a încheiat efectiv pentru jucătoarea cap de serie numărul 16, care a pierdut cinci game-uri la rând până la sfârșitul meciului, ceea ce a încoronat-o pe Cîrstea o câștigătoare meritată. Mai ordonată, mai eficientă, mai bună la a rămâne conectată”, a fost concluzia lor.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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