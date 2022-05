Sorana Cîrstea a explodat după înfrângerea cu Sloane Stephens: ”Zero umanitate. Suntem niște peștișori într-un lac foarte mare”. Video

Românca a jucat foarte bine timp de un set și puțin pentru ca apoi să aibă o și să piardă 12 game-uri la rând și calificarea în turul 3 la Grand Slam-ul de la Paris.

Reacție acidă a Soranei Cîrstea după înfrângerea cu Sloane Stephens

Sorana Cîrstea a trecut destul de ușor peste înfrângerea cu Sloane Stephens, dar la finalul meciului a lansat o tiradă la adresa organizatorilor de la Wimbledon, care au decis , din cauza războiului din Ucraina.

ADVERTISEMENT

”Personal, nu mă afectează, dar totul a fost greșit, începând cu decizia de a interzice participarea jucătorilor ruși, care nu are niciun sens și creează un precedent destul de riscant în tenis. Apoi, era normal ca ATP și WTA să-și apere jucătorii, să ia acea pentru a încerca să pedepsească puțin Wimbledonul.

Wimbledonul apoi a decis să nu mai dea decât 50% din premiul în bani. Totul este foarte politic, noi suntem la mijloc. Îmi pare rău pentru colegii mei ruși, nu cred că este corect și nu cred că au vreo vină.

ADVERTISEMENT

Îmi pare rău, în general sportul ar trebui să fie peste politică, să arate mult mai multă umanitate. Ceea ce a făcut Wimbledon arată zero umanitate. Nu avem ce face, suntem niște peștișori într-un lac foarte mare. Ni se transmit deciziile, noi trebuie să hotărâm dacă le acceptăm sau nu”, a declarat Cîrstea, conform Eurosport.

Ce așteptări are la Wimbledon

Jucătoarea noastră a explicat că în acest moment al carierei nu o mai interesează nimic altceva în afară de câștigarea de trofee. ”Pe iarbă e un pic complicat să spui ce așteptări ai, având în vedere că nu ai crescut pe iarbă.

ADVERTISEMENT

Sunt o jucătoare cu rezultate mixte pe iarbă, dar pot juca destul de bine. În acest punct al carierei nu mai joc pentru bani sau puncte, ci pentru trofeu”, a spus Sorana Cîrstea despre așteptările pe care le are la Wimbledon.

Unde a pierdut meciul cu Stephens

Românca este de părere că ar fi trebui să închidă meciul cu Sloane Stephens în două seturi și consideră că balanța s-a înclinat în favoarea americancei la mijlocul setului secund când ea a slăbit ritmul.

ADVERTISEMENT

”Am început bine, 6-3, 2-0, apoi la 2-1 am avut mingi de game, la 4-2 pentru ea am avut mingi de break, cred eu că acolo s-a jucat. Ea a jucat din ce în ce mai bine, a greșit din ce în ce mai puțin, iar eu am scăzut nivelul de joc.

ADVERTISEMENT

Cred că asta a făcut să se întoarcă situația. Au fost greșeli ușoare din partea mea, iar ea a devenit din ce în ce mai solidă. Ar fi trebuit să termin meciul în două seturi. A mers bine serviciul, cred că și după serviciu a mers bine jocul.

Am greșit mult pe a doua minge, cred că acolo am început să mă grăbesc. Ea nu punea prea multă presiune pe retur, eram destul de liniștită, nu mă ataca, însă am slăbit nivelul, iar ea a început să intre în puncte, a lungit punctele, ceea ce pe mine nu mă avantaja”, a încheiat Cîrstea.