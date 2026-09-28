Sport

Sorana Cîrstea a făcut anunțul cu privire la revenirea pe teren: „Ar trebui să ne vedem cu toții”

Sorana Cîrstea a ratat turneul de la Singapore din cauza accidentării suferite la scurt timp după US Open. Sportiva a dezvăluit când ar urma să revină pe teren.
Bogdan Mariș
28.09.2026 | 13:34
Sorana Cirstea a facut anuntul cu privire la revenirea pe teren Ar trebui sa ne vedem cu totii
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Sorana Cîrstea (36 de ani) ar urma să revină pe teren la turneul de la Wuhan. FOTO: Hepta
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Sorana Cîrstea (36 de ani) a suferit o accidentare la gambă la scurt timp după turneul de la US Open, pe care l-a părăsit în faza optimilor, fiind învinsă cu 6-3, 6-4 de Jessica Pegula. Sportiva a ratat turneul de la Singapore și a dezvăluit că nu va evolua nici în cel de la Beijing, programat în perioada 30 septembrie – 11 octombrie. Aceasta a anunțat când ar urma să revină pe teren.

Când va reveni Sorana Cîrstea pe teren

Sorana Cîrstea a anunțat că sezonul actual ar urma să fie ultimul al său în circuitul WTA, iar românca are un an fantastic. Sportiva de 36 de ani a câștigat Transylvania Open la simplu și turneul de dublu de la Linz, iar la Roland Garros a ajuns până în sferturi, egalând cea mai bună performanță din carieră la un turneu de Grand Slam. De asemenea, Sorana Cîrstea a atins cea mai bună poziție din carieră în clasamentul WTA, locul 15.

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Din nefericire, sportiva s-a accidentat după US Open și nu a putut evolua la Singapore, iar aceasta a anunțat recent pe rețelele sociale că nu va juca nici în turneul de la Beijing. „Sori” a dezvăluit că ar urma să revină pe teren la Wuhan, turneu programat în perioada 12-18 octombrie. „Din nefericire, gamba are nevoie de ceva mai mult timp, astfel că nu voi putea fi prezentă la Beijing. Dar ar trebui să ne vedem cu toții la Wuhan”, a transmis aceasta pe Instagram.

Ce turnee vor mai avea loc în circuitul WTA până la finalul anului

Turneul de la Wuhan, în care ar urma să evolueze Sorana Cîrstea, va fi ultimul de 1.000 de puncte al sezonului 2026. Până la finalul anului vor mai avea loc două turnee WTA 500, la Ningbo (China) și Tokyo (Japonia), dar și patru turnee WTA 250, la Osaka (Japonia), Guangzhou (China), Hong Kong (China) și Chennai (India).

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În perioada 8-15 noiembrie se va disputa la Indian Wells, în SUA, ediția 2026 a WTA Finals, unde vor participa cele mai bune 8 jucătoare din acest an. Deși a avut un sezon extraordinar, șansele ca Sorana Cîrstea să fie prezentă sunt reduse. Ultima româncă prezentă la WTA Finals a fost Simona Halep, în 2019.

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