Sorana Cîrstea a făcut anunțul despre retragerea din tenis înainte de turul al treilea de la Roland Garros. La ce vârstă a vrut, de fapt, să renunțe

Sorana Cîrstea (36 de ani) se află la ultimul sezon în circuit, după care se va retrage și va începe o nouă viață. Sportiva româncă recunoaște că se bucură foarte mult de performanțele din acest an și că își trăiește visul, după ce a intrat în top 20 WTA.

Sorana Cîrstea își trăiește visul la ultimul ei sezon în tenis

La sfârșitul anului 2025, Sorana Cîrstea a anunțat că acest sezon va fi ultimul pentru ea, iar de atunci lucrurile au mers doar în sus. Performanțele ei au dus-o în top 20, după ce a câștigat titlul de la Cluj Napoca în fața propriilor fani și a reușit să o elimine pe Sabalenka (1 WTA) la Madrid, ajungând până în semifinalele competiției, unde a fost eliminată de Coco Gauff.

„Îmi trăiesc visul şi, să fiu sinceră, nu ştiu ce s-a schimbat. Din punctul meu de vedere, fac în continuare aceleaşi lucruri. Sunt la fel de disciplinată. Am în continuare aceeaşi pasiune pentru acest sport, poate chiar mai multă, pentru că este ultimul meu an”, a recunoscut Sorana. „Nu ştiu câţi oameni ştiu asta, dar iubesc tenisul cu adevărat. Poate singurul lucru este că am mai multă bucurie şi nu mai pun atâta presiune pe rezultate cum o făceam înainte. Cred că asta ar fi singura diferenţă”, a adăugat românca.

A vrut să se retragă la 30 de ani, însă a renunțat la idee

Ajunsă în acest moment la 36 de ani, Sorana își plănuia retragerea în jurul vârstei de 30 de ani. Pandemia de COVID-19 i-a oferit mai mult timp de gândire și a fost mult mai concentrată ulterior. În ciuda vârstei și a operației suferite, ea a avut o creștere semnificativă a formei în ultimii doi ani, iar în acest sezon a atins apogeul carierei.

„Simt că în ultimii doi ani am fost destul de constantă. Nu m-am gândit niciodată că voi juca până la această vârstă – urma să mă retrag pe la 30 de ani. Apoi a venit COVID-ul şi am luat lucrurile an de an. De la începutul pandemiei de COVID, am fost mereu clasată undeva între locul 20 şi 30, iar acum doi ani am suferit o operaţie. Dar nivelul era acolo. Poate că constanţa pe care o arăt în fiecare săptămână acum nu exista atunci.

Chiar dacă am anunţat că acesta va fi ultimul meu an, am intrat totuşi în 2026 cu multe obiective. Nu orientate spre rezultate, ci obiective axate pe jocul meu, pe lucrurile pe care voiam să le îmbunătăţesc – mişcarea mea, mentalitatea mea. Încă simt că la fiecare antrenament am lucruri pe care le pot îmbunătăţi şi lucruri la care lucrez. Nu intru pe teren doar ca să mă distrez. Da, încerc să zâmbesc, da, încerc să mă bucur puţin, dar, la finalul zilei, sunt foarte competitivă şi aşa am fost toată viaţa. Cred că acum am găsit acel echilibru între a fi foarte ambiţioasă şi a avea în continuare obiective de îmbunătăţire, dar şi a încerca să las emoţiile deoparte şi să mă bucur puţin mai mult”, a mai spus Sorana Cîrstea pentru site-ul oficial al Roland Garros.

Pe cine va întâlni Sorana Cîrstea în turul al treilea de la Roland Garros

Românca a trecut în primul tur de tânăra Ksenia Efremova (17 ani), pe care a învins-o cu 6-3, 6-1, iar în turul secund a învins-o în două seturi și pe Eva Lys (81 WTA), scor 6-3, 6-0.

În al treilea tur, „Sori” este din nou favorită, Solana Sierra se află pe locul 68 în clasamentul mondial și va fi o adversară foarte dificilă pentru sportiva noastră. Dacă va trece și de argentiniacă, Sorana se va duela cu câștigătoarea dintre Wang Xiyu (148 WTA) și Yuliia Starodubtseva (55 WTA).

„Visul meu a fost întotdeauna să mă retrag când încă joc bine, cât timp sunt încă în vârf. Am vrut să ies pe uşa din faţă a tenisului cu un zâmbet larg pe buze. Nu am vrut să mă retrag doar pentru că mi-a scăzut clasamentul, sau pentru că m-am accidentat, sau pentru că lucrurile nu mai mergeau cum voiam eu. Aş vrea să rămân în memoria tuturor ca o jucătoare foarte amabilă, care s-a purtat frumos cu toată lumea din vestiar şi care a muncit din greu”, a mai spus Sorana Cîrstea.