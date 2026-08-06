Sorana Cîrstea a început ultima reprezentație peste Ocean. Ce a făcut la debutul la Toronto

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Sorana Cîrstea a început cu stângul seria turneelor de peste Ocean, ultima ei reprezentație în aceas zonă, ținând cont că deocamdată rămâne neclintită în decizia de a se retrage la finalul anului. Cîrstea a intrat direct în turul 2 al turneului de la Toronto.

Sorana Cîrstea, învinsă neașteptat la Toronto

La primul meci jucat după Wimbledon, Sorana, locul 18 mondial, s-a împiedicat de Maya Joint. Australianca de 20 de ani s-a impus cu scor identic, 6-4, 6-4, după o oră și 34 de minute de joc. Sorana a avut 3-1 în primul set și a salvat șapte mingi de set, dar până la urmă a pierdut. În setul al doilea, românca a avut 4-3, dar nu și-a putut păstra avantajul.

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Joint – număr 75 mondial – pornea cu a doua șansă la victorie, știind că a pierduse, la Indian Wells, singura întâlnire directă pe care o avusese cu românca, până acum. În 2025, în SUA, Sorana Cîrstea s-a impusese în minimum de seturi împotriva Mayei Joint, scor 6-2, 7-5.

Românca va juca la dublu cu Mirra Andreeva

Ea a cedat cu 4-6, 2-6 în duelul cu Anastasia Potapova (Austria, 27 WTA), la capătul unui meci care a durat o oră și 45 de minute. Gabriela Ruse și-a asigurat un premiu de 28.425 de dolari (aproximativ 24.600 de euro) și 35 de puncte WTA.

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În primul tur, echipa Andreeva / Cîrstea va avea parte de un duel deosebit de greu, în fața echipei alcătuite din Katerina Siniakova și Shuai Zhang.

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Americanii cred că poate produce surprize la US Open

În așteptarea US Open, turneu care va avea loc între 23 august și 13 septembrie, cei de la WTA au analizat tabloul principal și au dat verdictul: Sorana Cîrstea și alte două jucătoare pot produce surprize. „Toți ochii pe Taylor Townsend, Sorana Cîrstea și Maja Chwalinska înaintea ultimului Grand Slam din acest sezon”, se arată în postarea din mediul online.

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Momentan, nu se știe dacă Sorana va reveni asupra deciziei de a se retrage din tenis la finalul anului. „Toată lumea mă întreabă asta și pe mine, și pe ea, dar noi chiar nu ne gândim la asta, ne concentrăm pe ce avem de făcut în acest sezon. La final, ea va decide, chiar nu ne stă gândul la asta. Avem destule detalii la care să fim atenți și nu mai putem să ne concentrăm și pe asta. Am vorbit strict de calendarul până la finalul acestui sezon.

De exemplu, poate este un turneu unde forma te îndreptățea să obții ceva și poate dacă nu faci un număr de puncte de stresezi și te dă peste cap, mai ales pe jucătorii mai tineri. Apoi poate curg punctele 2-3 săptămâni consecutive. Jucătorii cu experiență se concentrează doar pe antrenamente și pe meciuri, altfel ești taxat indiferent de valoare pentru că este un sport individual”, a declarat antrenorul ei, Adrian Cruciat pentru fanatik.ro.